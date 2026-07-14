Bệnh nhi là bé N.H.Đ (3 tuổi, tên thường gọi ở nhà là Bi). Theo chia sẻ từ mẹ của bé, sự việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ và không ai trong gia đình kịp phát hiện thời điểm bé nuốt phải dị vật.

Ban đầu, bé Đ. xuất hiện các triệu chứng đột ngột như nôn mửa và sốt cao liên tục. Sau khi cho uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm, nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu vào lúc 1-2 giờ sáng.

Tại bệnh viện, sau hàng loạt các xét nghiệm lâm sàng, siêu âm, test 5 trong 1, chụp cộng hưởng từ (MRI) và đặc biệt là chụp X-quang bụng, các bác sĩ và gia đình đều bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh một chiếc đinh sắt nhọn, dài khoảng 3cm nằm định vị rõ ràng trong vùng bụng hạ vị của bệnh nhi. Chiếc đinh này chính là nguyên nhân kích ứng gây ra tình trạng nôn mửa và sốt cao.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp y khoa cần thiết để loại bỏ dị vật nguy hiểm này ra khỏi cơ thể bé Đ. thành công. Tuy nhiên, do chiếc đinh sắt có thể đã nằm trong đường tiêu hóa một thời gian hoặc cạnh sắc nhọn của nó gây tổn thương niêm mạc nội tạng, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu của bé tăng rất cao, biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.

Hiện tại, bé Đ. vẫn đang phải nằm lại viện điều trị tích cực bằng kháng sinh và theo dõi sát sao trong vòng 1 tuần. Theo chía sẻ mới nhất của mẹ bé, sức khỏe của con đã tốt hơn nhiều.

Tai nạn nuốt dị vật ở trẻ em, đặc biệt là các dị vật sắc nhọn như đinh, kim, pin đồng xu hay nam châm, chưa bao giờ là câu chuyện cũ. Trẻ nhỏ ở độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi thường có thói quen khám phá thế giới bằng cách cho mọi vật vào miệng. Trường hợp của bé Đ. là một hồi chuông cảnh báo khẩn thiết cho các bậc phụ huynh:

1. Dị vật sắc nhọn – "Quả bom nổ chậm" trong đường tiêu hóa:

Khác với các dị vật tròn, nhẵn (như hạt trái cây, viên bi) có thể tự đào thải qua đường phân, các dị vật sắc nhọn như đinh sắt cực kỳ nguy hiểm. Chúng có thể găm vào vách thực quản, dạ dày hoặc ruột, gây thủng đường tiêu hóa, dẫn đến viêm phúc mạc, áp xe, nhiễm trùng máu, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phẫu thuật hoặc nội soi gắp ra kịp thời.

2. Dấu hiệu nhận biết khi trẻ nuốt dị vật:

Nhiều trường hợp trẻ nuốt dị vật không có người lớn chứng kiến. Phụ huynh cần đặc biệt nghi ngờ và đưa trẻ đi khám ngay nếu trẻ đột ngột có các biểu hiện: nôn, buồn nôn, đau bụng, chán ăn, quấy khóc, chảy nước dãi nhiều, sốt cao không rõ nguyên nhân hoặc ho sặc sụa, khó thở.

Nguyên tắc phòng ngừa nghiêm ngặt tại nhà

1. Rà soát không gian sống: Tuyệt đối không để các vật nhỏ, sắc nhọn (đinh, ốc vít, kim khâu, ghim giấy, đồ chơi có chi tiết nhỏ, pin nút áo) trong tầm tay hoặc tầm nhìn của trẻ.

2. Giám sát chặt chẽ: Luôn có người lớn trông chừng khi trẻ chơi đùa, đặc biệt là ở những khu vực đang sửa chữa hoặc có nhiều đồ đạc bừa bãi.

2. Xử trí đúng cách: Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, tuyệt đối không dùng tay móc họng, không ép trẻ nôn (vì có thể làm dị vật sắc nhọn cào rách thêm thực quản) và không cho trẻ ăn uống thêm bất cứ thứ gì. Hãy giữ bình tĩnh và đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất có đủ năng lý chuyên môn để được chẩn đoán bằng hình ảnh và xử trí kịp thời.