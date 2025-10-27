Bé gái 9 tuổi đột ngột tử vong sau khi ăn kem

Bé gái người Anh, 9 tuổi, tên là Habiba đã tử vong trong chuyến du lịch cùng gia đình ở Tây Ban Nha sau khi ăn một cây kem lạnh.

Được biết, Habiba có tiền sử dị ứng với các loại hạt, tuy nhiên vẫn ăn được sữa và kem. Khi mua hàng, cha cô bé là Tiến sĩ Wajid Azam Chishti đã cẩn thận chọn một loại kem không có thành phần từ hạt và nhân viên bán hàng đã đảm bảo điều đó.

Tuy nhiên, sau khi ăn xong, Habiba có dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng và rơi vào trạng thái sốc phản vệ. Habiba được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau vài giờ.

Trước khi tai nạn xảy ra, Habiba đang theo học tại một trường tư thục trong thành phố. Vào ngày thứ 2 đến Tây Ban Nha, cô gái nhỏ đã qua đời. Vì quá đau buồn, cả gia đình cô đã quay về nhà ở Halifax, West York ở Anh. Tang lễ của Habiba được tổ chức trong nhà thờ với rất nhiều người đưa tiễn.

"Mọi người đều biết biết về chuyện con bé dị ứng hạt và rất cẩn thận khi chọn đồ ăn. Cha cô bé đã hỏi kỹ người bán kem và họ chắc chắn không có hạt trong đó, nhưng sự việc lại thành như vậy", một người trong gia đình Habiba buồn bã cho biết.

Dị ứng hạt là một phản ứng quá mẫn cảm của cơ thể đối với các protein có trong hạt. Mặc dù hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng đối với những người bị dị ứng, chúng có thể gây ra các triệu chứng khó chịu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Những loại hạt thường gây dị ứng:

Hạt cây: hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt mắc ca, hạt thông...

Hạt đậu: đậu phộng

Hạt ngũ cốc: lúa mì, lúa mạch đen, đại mạch...

Hạt vừng.

Khi một người bị dị ứng hạt ăn phải hoặc tiếp xúc với hạt, hệ miễn dịch của họ sẽ nhầm lẫn các protein trong hạt là chất gây hại và sản sinh ra kháng thể IgE. Kháng thể này sẽ kích hoạt các tế bào trong cơ thể giải phóng histamin và các chất trung gian hóa học khác, gây ra các phản ứng dị ứng.

Các triệu chứng dị ứng hạt có thể khác nhau ở mỗi người, từ nhẹ đến nặng, bao gồm:

Tiêu hóa: đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đầy hơi.

Da: phát ban, mề đay, ngứa, sưng môi, mặt.

Hơi thở: khó thở, hen suyễn, nghẹt mũi.

Toàn thân: chóng mặt, hạ huyết áp, sốc phản vệ (nguy hiểm đến tính mạng).

