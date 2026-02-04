Bé gái 7 tuổi một mình chăm cha trong bệnh viện

Tờ Kanqi News đưa tin câu chuyện bé gái tên San Mengru một mình chăm sóc cha gây sốt mạng xã hội Trung Quốc sau khi người đàn ông họ Pei - cũng có cha đang điều trị trong bệnh viện - chia sẻ đoạn video về cô bé vào ngày 18/1.

Cha của San khoảng ngoài 40 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, để điều trị bệnh tim.

Bé San kể với ông Pei cha mẹ em đã ly hôn, còn bà nội đã ngoài 70 tuổi, không thể đến bệnh viện mỗi ngày. Những người thân khác của em đều là lao động nhập cư, đi làm tại các thành phố khác. Do đó, trách nhiệm chăm bệnh đặt lên vai cô bé.

San Mengru một mình chăm sóc cha trong bệnh viện dù mới chỉ 7 tuổi.

Theo ông Pei, bé San giúp đặt lịch khám, tìm bác sĩ hoặc y tá khi cần, lấy kết quả xét nghiệm và đi mua đồ ăn.

“Tôi tận mắt chứng kiến cô bé làm tất cả những việc đó. Tôi cảm thấy xót xa cho cô bé”, ông Pei bày tỏ.

Khi cha phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn ở Cáp Nhĩ Tân, cũng thuộc tỉnh Hắc Long Giang, ông Pei gửi tiền online cho bé San, đồng thời tặng cô bé một ít trái cây và vài hộp sữa.

“Tôi có nhiều khó khăn trong cuộc sống của chính mình, nhưng tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn”, ông Pei nói.

Về lý do chia sẻ video, ông hy vọng có nhiều người hơn đồng cảm với hoàn cảnh của San và chung tay giúp đỡ gia đình cô bé.

Đúng như mong mỏi của ông Pei, đoạn video nhận được 12 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Mọi người thương cảm cho hoàn cảnh của bé San, cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tấm lòng hiếu thảo. Đông đảo cư dân mạng hưởng ứng lời kêu gọi, quyên góp tiền và gửi cho cô bé vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Cư dân mạng bình luận: “Nhìn cháu mặc quần áo mỏng manh như vậy, tôi muốn tặng cháu chiếc áo khoác lông vũ”, “Trẻ em trong những gia đình nghèo hiểu chuyện từ rất sớm. Những đứa trẻ khác cùng tuổi được cha mẹ nuông chiều, còn cháu phải trở thành trụ cột của gia đình. Tôi thấy thương cho cô bé”, “Chúng ta có thể giúp đỡ được gì cho cô bé không?”…

Bệnh viện cũng giảm chi phí điều trị cho cha của San, sau khi xem xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Cha của bé San cho biết vẫn có thể tự chăm sóc bản thân trong thời gian làm việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần người chạy việc vặt giúp.

“Tôi để con gái ở lại bệnh viện cùng tôi vì cháu đang trong kỳ nghỉ đông và không có ai trông nom ở nhà”, ông giải thích.

Hiện tại, cha bé San đã được xuất viện, tình hình sức khỏe của ông cũng cải thiện hơn trước.