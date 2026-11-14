Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi bị mẹ ruột bỏ đói và ép ngủ trong chậu cây

Một bé gái Singapore 4 tuổi tên Megan Khun đã qua đời sau nhiều tháng phải chịu đựng sự ngược đãi nghiêm trọng từ chính những người lớn xung quanh, bao gồm việc bị đánh bằng roi mây, bỏ đói và ép phải ngủ trong một chậu cây. Ba đối tượng liên quan đến vụ việc đau lòng này đều đã phải nhận những bản án thích đáng từ pháp luật.

Trong phiên tòa xét xử, Nouvelle Chua Ruoshi, 36 tuổi, đã bật khóc khi bị tuyên phạt 13 năm tù giam vì tội đồng lõa ngược đãi trẻ em, che giấu cái chết và sử dụng chất cấm. Theo cáo trạng, dù bản thân cũng đã làm mẹ, Chua lại không hề can ngăn hay tìm kiếm sự giúp đỡ khi chứng kiến bé Megan bị mẹ ruột là Foo Li Ping cùng bạn trai của Foo là Wong Shi Xiang bạo hành.

Thay vào đó, người phụ nữ này còn quay lại các đoạn video làm bằng chứng để uy hiếp đứa trẻ và nhiều lần tiếp tay che giấu các dấu vết tổn thương trên cơ thể bé. Trước đó, người mẹ Foo Li Ping đã lĩnh án 19 năm tù, trong khi Wong Shi Xiang phải nhận mức án 30 năm tù giam.

Foo Li Ping đã lĩnh án 19 năm tù

Nouvelle Chua Ruoshi chứng kiến vụ việc nhưng không ngăn cản mà còn tham gia

Tại căn hộ của cặp đôi ở khu vực Paya Lebar, Singapore, bé Megan bị cạo trọc đầu, thường xuyên bị bỏ đói, đánh bằng roi mây và bắt ngủ ngoài trời bên trong một chậu cây. Cô bé cũng phải chịu nhiều hình phạt làm tổn thương tinh thần nặng nề, như việc bị vẽ nguệch ngoạc lên mặt rồi đưa ra nơi công cộng để bêu riếu vì lỡ nghịch đồ trang điểm.

Nạn nhân bị bạo hành trong thời gian dài

Bi kịch xảy ra vào tháng 2 năm 2020 sau khi cô bé bị bạn trai của mẹ đấm mạnh vào bụng khiến lưng đập vào tường. Khi Chua đến căn hộ vào giữa đêm và phát hiện bé Megan đang nằm trên sàn với biểu hiện đau đớn, cô ta đã báo cho hai người kia biết nhưng họ lại thờ ơ cho rằng đứa trẻ chỉ đang cố gây sự chú ý. Thay vì đưa em đi cấp cứu, cả ba người lớn lại cùng nhau sử dụng chất cấm ở phòng khách, dẫn đến việc cô bé qua đời vài giờ sau đó.

Sau khi phát hiện nạn nhân tử vong, nhóm người này không trình báo cơ quan chức năng mà giữ kín sự việc tại căn hộ trong suốt nhiều tháng trước khi tìm cách phi tang dấu vết tại một khu đất trống ở Ubi, Singapore vào tháng 5 năm 2020.

Tại tòa, Thẩm phán S Mohan đã bác bỏ lời bào chữa của Chua rằng cô ta chỉ là người đứng ngoài cuộc, nhấn mạnh hành vi ghi hình nạn nhân trong những hoàn cảnh cùng cực và thiếu tôn trọng nhân phẩm của bị cáo. Chua đã nhận tội và phải chấp hành tổng cộng 13 năm tù cho ba tội danh nối tiếp nhau. Vụ án thương tâm của bé Megan Khun cũng đã thúc đẩy một cuộc rà soát toàn diện đối với hệ thống bảo vệ trẻ em tại Singapore, qua đó chỉ ra nhiều lỗ hổng cần khắc phục trong công tác giám sát và bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ.

Nguồn: The Sun