Bé gái 3 tuổi vô tình nuốt kẹo cao su, người bà nhanh chóng làm 1 động tác "cấp cứu": Bác sĩ nghe xong hết lời khen

Trẻ nhỏ vốn là lứa tuổi tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh qua việc nhai, nếm và trải nghiệm các loại thực phẩm mới lạ. Tuy nhiên, việc cho trẻ tiếp xúc với các sản phẩm không phù hợp với lứa tuổi luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.

Câu chuyện của bé gái 3 tuổi (Tân Trúc, Đài Loan, Trung Quốc) vừa qua là một hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý đồ ăn của con trẻ.

Trở về nhà cùng bố sau buổi dạo chơi, trong miệng cô bé vẫn còn nguyên viên kẹo cao su đang nhai dở. Ban đầu, người bà định yêu cầu cháu nhả ra, nhưng vì lo sợ cháu quấy khóc nên đã chiều theo, để bé vừa ngậm kẹo vừa chạy nhảy quanh nhà trong lúc bản thân bận xem điện thoại.

Bé gái 3 tuổi bị gặp nguy hiểm sau khi nuốt kẹo cao su (Ảnh minh họa)

Chỉ vài phút sau, người bà chết lặng khi phát hiện cháu gái nằm bất động trên mặt đất. Thấy cơ thể bé mềm oặt, không cử động và không còn dấu hiệu thở, người phụ nữ hoảng hốt bế thốc cháu lên, đặt úp mặt trên đùi và dứt khoát thực hiện động tác vỗ mạnh vào lưng để tống dị vật.

Nhờ phản ứng quyết đoán đúng thời điểm, miếng kẹo cao su đã bật ra ngoài. Bé gái bắt đầu ho sặc sụa, lấy lại được hơi thở và ý thức trước sự bàng hoàng của gia đình, sau đó được nhanh chóng đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Vì sao kẹo cao su đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ so với các dị vật khác?

Trao đổi về trường hợp này, Tiến sĩ Lin Zhenyu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tungyuan (Tân Trúc, Đài Loan, Trung Quốc), giải thích rằng: "Thực quản và khí quản nằm rất sát nhau. Bình thường, sụn nắp thanh quản sẽ che kín cửa khí quản khi nuốt để ngăn thức ăn lọt vào đường hô hấp. Tuy nhiên, việc ăn uống kết hợp vận động mạnh, chạy nhảy hoặc cười nói khiến sụn nắp thanh quản không kịp đóng khít, dẫn đến hiện tượng nghẹn và ngạt thở cấp tính".

Đặc biệt, trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao nhất do chưa nhận thức hoặc dễ quên mà nuốt phải kẹo cao su, trong khi:

- Cửa khí quản nhỏ hẹp: Kích thước đường thở của trẻ nhỏ hẹp hơn rất nhiều so với người lớn, khiến dị vật rất dễ gây bít tắc hoàn toàn không gian hô hấp.

- Phản xạ nhai chưa hoàn thiện: Khả năng nhai và nghiền nát thức ăn của trẻ dưới 5 tuổi chưa phát triển đầy đủ, dễ dẫn đến việc nuốt vội thức ăn hoặc dị vật.

- Dây thần kinh cổ họng kém nhạy cảm: Phản xạ thần kinh vùng họng ở trẻ nhỏ chậm hơn, dẫn đến phản ứng ho tống dị vật bị trì hoãn, thậm chí trẻ có thể không ho khi dị vật lọt vào khí quản.

Kẹo cao su là loiaj dị vật rất nguy hiểm với trẻ em, nhất là trẻ dưới 5 tuổi (Ảnh minh họa)

So với các dị vật thông thường khác như hạt đậu, đồng xu hay đồ chơi nhỏ, kẹo cao su xếp vào nhóm cực kỳ nguy hiểm bởi những đặc tính vật lý đặc thù. Đầu tiên là độ bám dính cực cao, khác với các vật thể trơn láng, kẹo cao su có độ kết dính lớn, bám chặt ngay lập tức vào niêm mạc họng hoặc khí quản. Việc cố gắng móc tay hay uống nước sai cách không thể đẩy dị vật ra mà chỉ khiến nó trôi sâu và bám chắc hơn.

Thue hai là tính chất mềm dẻo, biến dạng cảu kẹo cao su. Dưới áp lực hô hấp của trẻ, khối kẹo dễ bị bẹp dí, lan rộng và bịt kín toàn bộ bề mặt đường thở giống như một lớp keo dán, khiến oxy hoàn toàn không thể lọt qua, đe dọa trực tiếp tính mạng chỉ trong tích tắc.

Bài học sinh tử cho các bậc phụ huynh

May mắn là được sơ cứu kịp thời, đến bệnh viện ngay nên đứa bé thoát khỏi nguy hiểm. Tiến sĩ Lin khi nghe người bà kể lại, vừa khen xong liền vội trách. Khen vì bà xử trí nhanh và đúng cách, nhưng trách vì cả bố vad bà đều bất cẩn khi cho trẻ ăn kẹp cao su, còn không chuyên tâm giám sát quá trình này kh trẻ không chịu nhổ ra ngoài.

Từ sự việc trên, Tiến sĩ Lin khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi tiếp xúc với kẹo cao su hay các loại hạt cứng, thực phẩm dễ gây hóc nghẹn.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn hóc dị vật, cha mẹ cần bình tĩnh thực hiện các bước sơ cứu chuẩn xác để giành lấy thời gian vàng:

- Bước 1: Đánh giá và khuyến khích ho: Kiểm tra xem trẻ còn khả năng ho hoặc phát ra âm thanh không. Nếu có, hãy khuyến khích trẻ tự ho để đẩy dị vật ra ngoài.

- Bước 2: Phương pháp vỗ lưng: Nếu trẻ không thể ho, nói hay tống xuất dị vật nhưng vẫn tỉnh táo, hãy đặt trẻ nằm sấp trên cẳng tay hoặc đùi, đầu thấp hơn ngực, dùng gót bàn tay vỗ mạnh năm lần liên tiếp vào vùng giữa hai bả vai để tạo áp lực tống dị vật ra ngoài.

- Bước 3: Phương pháp ấn bụng: Nếu vỗ lưng không hiệu quả, đứng phía sau ôm vòng qua bụng trẻ, đặt nắm đấm ở phía trên rốn và dưới mũi ức, sau đó ấn mạnh vào trong và hướng lên trên năm lần theo nhịp dứt khoát.

Chuyên gia y tế hướng dẫn phương pháp vỗ lưng khi trẻ nuốt phải dị vật (ảnh minh họa)

Luân phiên hai phương pháp này cho đến khi dị vật được tống ra hoặc lực lượng y tế có mặt. Sau khi sơ cứu thành công, cha mẹ vẫn cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không còn tổn thương tiềm ẩn nào sót lại bên trong đường thở.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Asia One