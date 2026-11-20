Với nhiều gia đình, việc đưa con đến trường mỗi sáng là một phần quen thuộc trong lịch sinh hoạt. Nhưng ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, chuyện tưởng chừng đơn giản ấy đôi khi lại cần đến sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Đoạn clip ghi lại cảnh em bé đứng chờ cô giáo qua đón đi học đang viral dưới đây là một ví dụ. Khoảnh khắc được cắt từ camera an ninh ở phía trước nhà vào khoảng 7h kém buổi sáng. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô giáo từ xa, em bé lập tức nhún nhảy háo hức khiến người xem mỉm cười thấy vui lây.

Khoảnh khắc em bé chờ xe đi học khiến nhiều người xúc động (Nguồn: Lê Văn Thắng)

Được biết em bé trong clip bé Linh Đan (3 tuổi, tên thường gọi là Nhím, ở xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa). Khoảnh khắc này được bố của bé Nhím - anh Lê Văn Thắng (40 tuổi) đăng tải lên Facebook ngày 4/11. Kèm theo đoạn video, anh viết: “Thương bạn ấy quá! Ngày bố đi làm sáng nào bạn ấy cũng phải ra cổng bắt xe các cô để đi học. Cũng may là các cô đi ngang qua nhà. Cảm ơn các cô nhiều ạ. Cố gắng lên con gái nhé”.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích. Bên dưới video, nhiều cư dân mạng xúc động đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mà các cô giáo dành cho học trò.

“Bạn ấy nhìn thấy cô đón mà từ xa đã mừng quýnh nhún nhảy vui sướng rồi, yêu em quá. Chúc con luôn mạnh khỏe và chăm ngoan học giỏi nhé!”, “Nhìn lại nhớ bà quá. Tuổi thơ 2 bà cháu đứng trước cổng xin xe người trong làng để đi học. Giờ lớn rồi bà cũng không còn bên cạnh nữa”, “Thương con quá còn nhỏ mà đã biết và hiểu chuyện rồi thấy cô tới là vui mừng”, “Như thế này sau sau con lớn con nhớ cô lắm ấy. Mình trước cũng được cô đón giờ hơn 30 tuổi rồi vẫn nhớ cô”, “Các cô giáo thật sự tuyệt vời và đầy lòng nhân ái, chúc các cô và bé luôn mạnh khỏe cả đời bình an”,... là một số bình luận từ dân tình.

Anh Thắng và con gái

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thắng cho biết mình là tài xế đường dài và đang đi làm xa nhà. Vợ anh qua đời khi con gái mới được 1 tháng tuổi, hiện bé đang sống cùng bà nội năm nay đã 75 tuổi.

Thời gian đầu, khi con gái còn bé, anh Thắng chủ yếu ở nhà, lái xe quanh vùng để tiện chăm sóc. Năm học 2025 - 2026, khi con đã cứng cáp, anh quyết định gửi con đi học và quay lại với công việc lái xe đường dài để lo kinh tế gia đình.

Tuy nhiên việc đưa đón bé Nhím đi học lại gặp khó khăn bởi trường cách nhà 3,5km, bà nội đã lớn tuổi và không biết đi xe máy nên anh Thắng phải nhờ hàng xóm đưa con đi học. Biết hoàn cảnh của gia đình và thương bé Nhím, cô Lê Thị Lệ (45 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp, đã chủ động ghé qua nhà đón bé mỗi sáng. Nhà Nhím cũng nằm trên tuyến đường cô đi làm nên việc này cũng thuận tiện.

Sang năm học 2026 - 2027, Nhím đã chuyển lên lớp lớn, cô Lệ cùng 2 đồng nghiệp là cô Thương và cô Chuyên tiếp tục hỗ trợ đưa đón em. Mỗi buổi sáng, 1 trong 3 cô giáo đi ngang qua nhà, ai thấy bé trước thì thì đón đến trường luôn. Buổi chiều, bà nội sẽ đạp xe hoặc nhờ người quen đưa cháu về nhà.

Cô Lệ và bé Nhím

Hiện tại cứ khoảng 4 ngày, anh Thắng mới về nhà một lần. Vì đi làm xa nên anh Thắng vẫn thường xem camera an ninh và chia sẻ những khoảnh khắc của bà cháu bé Nhím ở nhà lên mạng: “Tôi thấy ngạc nhiên và xúc động, không ngờ clip mình chia sẻ chơi chơi mà được mọi người quan tâm đến vậy. Tôi cũng kể lại với bà cháu, còn trêu con là: ‘Con nay nổi tiếng cả nước biết rồi đấy’”.

Nhân dịp ngày 20/11 này, anh Thắng cũng gửi lời chúc đến các cô giáo: “Sắp tới, ngày 20/11, tôi chỉ mong các cô của con gái cũng như các thầy cô giáo nói chung khỏe mạnh, công tác tốt”.

(Ảnh: NVCC)