Theo ETtoday, Cui Ning, hiện 37 tuổi, mất tích năm 1991 khi mới 2 tuổi tại một khu chợ ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Cui đã đến chợ cùng cha mình, người đang bận rộn trông coi quầy rau củ. Khi Cui bồn chồn, cha đưa cho cô ít tiền và bảo cô mua bánh bao từ một quầy hàng gần đó. Tuy nhiên, cô lại đi lang thang và băng qua đường vào một khu chợ bán buôn nhộn nhịp ở phía bên kia phố.

Một người phụ nữ bán quần áo ở chợ đã để ý thấy đứa trẻ bị lạc và thông báo tìm kiếm với hy vọng tìm được cha mẹ của bé.

Không ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Không nỡ bỏ lại bé gái, người phụ nữ đã đưa bé về nhà tạm thời. Cuối cùng bà đã nuôi dưỡng Cui như con gái ruột của mình.

Người phụ nữ đoàn tụ với gia đình. Ảnh: ETtoday

Cui kể với ETtoday rằng mẹ nuôi ban đầu nghĩ cô bị câm và sau đó dựa vào giọng nói mà cho rằng cô đến từ Yulin, một thành phố khác ở Quảng Tây.

Dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, cha ruột của Cui không ngừng tìm kiếm cô.

Theo ETtoday, ông đã dành cả đời mình để tìm kiếm con gái, nhưng cuối cùng qua đời mà không bao giờ tìm thấy cô, cũng không biết rằng cô chỉ ở ngay bên kia đường.

Cui chia sẻ với ETtoday rằng cha mẹ nuôi và anh trai nuôi đã đối xử tốt với cô suốt thời thơ ấu.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, những câu chuyện về việc mọi người đoàn tụ với gia đình ruột thịt đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội, điều này đã thôi thúc cô ấy tìm hiểu về nguồn gốc của mình.

Vào ngày 7/7, Cui đã đăng ký thông tin của mình trên một nền tảng kết nối gia đình. Chỉ vài giờ sau, chị gái ruột đã liên lạc.

Hai người đã hoàn thành xét nghiệm ADN, xác nhận mối quan hệ huyết thống. Sau đó, Cui đã gặp mẹ ruột và chị gái của mình, cả 3 đều rơi nước mắt khi đoàn tụ.