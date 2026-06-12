Khi trong nhà có thêm một thành viên mới sinh, sự chú ý và thời gian của cha mẹ thường phải san sẻ phần lớn cho thiên thần nhỏ. Điều này đôi khi khiến những đứa con lớn trong gia đình, vốn dĩ cũng chỉ là những đứa trẻ, cảm thấy bỡ ngỡ hoặc nảy sinh tâm lý ghen tị. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa anh chị lớn và em út luôn là đề tài khiến nhiều bậc phụ huynh phải đau đầu suy nghĩ.

Thế nhưng, cuộc sống luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào chứng minh rằng tình cảm tự nhiên giữa những đứa trẻ có sức mạnh lớn lao hơn chúng ta tưởng. Mới đây, một đoạn video ngắn trích xuất từ camera giám sát trong phòng ngủ của một gia đình đã bất ngờ trở nên viral khắp cõi mạng Trung Quốc, khiến hàng triệu người xem phải tan chảy và không tiếc lời khen ngợi trước hành động cực kỳ ấm áp của một ông anh trai nhỏ.

Cậu bé 2 tuổi và màn tương tác với em gái mới sinh gây bão

Khung cảnh ghi lại lúc người mẹ đang bận rộn làm việc ở bên ngoài và để cậu con trai lớn 2 tuổi ở trong phòng cùng em út mới sinh. Người mẹ chia sẻ khi nghe thấy tiếng em bé ọ ẹ thức giấc, chị đã lo lắng mở camera giám sát lên kiểm tra vì sợ con trai lớn trong lúc chơi đùa vô ý có thể đè trúng người em. Thế nhưng, cảnh tượng hiển thị trên màn hình lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người mẹ, khiến chị vừa ngạc nhiên vừa vô cùng xúc động.

Dù bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ lên hai, còn chưa nói sõi và bước đi chưa thực sự vững vàng, nhưng cậu bé đã ra dáng một người anh trai vô cùng trách nhiệm. Ngay khi thấy em út có dấu hiệu quấy khóc và động đậy, cậu bé liền chủ động bò đến bên cạnh để quan sát tình hình. Thay vì nghịch ngợm, cậu bé nhẹ nhàng lật tấm chăn mỏng ra để kiểm tra em. Khi thấy em vẫn tiếp tục khóc, "ông anh quốc dân" này liền đưa tay lên lắc lắc chiếc chuông đồ chơi treo ở nôi để tạo ra tiếng động vui tai nhằm thu hút sự chú ý, dỗ dành em nín khóc.

Cậu bé mới 2 tuổi nhưng đã biết chăm sóc cho em út mới sinh lúc mẹ không có ở bên

Khi thấy em khóc, cậu bé biết rung chuông treo nôi để dỗ em

Sau đó là nhẹ nhàng kề sát để thơm em

Chưa dừng lại ở đó, cậu bé còn cúi xuống, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình khẽ vỗ nhè nhẹ lên ngực em một cách đầy trìu mến và kiên nhẫn để trấn an em giống hệt như cách mà người mẹ vẫn thường làm hàng ngày. Người mẹ khi chứng kiến khoảnh khắc này đã hạnh phúc viết dòng trạng thái chia sẻ rằng: "Anh trai hai tuổi, bản thân cũng vẫn là một đứa trẻ, nhưng đã bắt đầu bắt chước cách chúng tôi yêu thương con để quay sang yêu thương em gái mình rồi".

Động tác vỗ em thuần thục này chắc hẳn cậu bé đã học từ bố mẹ mình

Đoạn video sau khi đăng tải đã lập tức tạo nên một làn sóng tương tác mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng vạn lượt yêu thích và bình luận đã gửi đến để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của cậu bé 2 tuổi, đồng thời khẳng định đây chính là quả ngọt từ phương pháp giáo dục ngập tràn tình yêu thương của gia đình.

Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận vô cùng ấm lòng:

- Đứa trẻ thực sự là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Cậu bé phải được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy ắp sự dịu dàng và yêu thương thì mới có thể bắt chước và chăm sóc em mình một cách khéo léo, tình cảm đến như vậy.

- Xem đi xem lại vẫn thấy xúc động, bàn tay nhỏ xíu đặt lên ngực vỗ về em nhìn vừa đáng yêu vừa đáng tin cậy làm sao. Có một cậu con trai như thế này đúng là niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ.

- Bản thân mới 2 tuổi đầu mà đã biết dỗ em bằng cách rung chuông với vỗ về rồi, thiên thần nhỏ này chắc chắn lớn lên sẽ là một người đàn ông vô cùng ấm áp và biết quan tâm đến người khác.

Làm thế nào để nuôi dưỡng tình cảm hòa thuận giữa các con?

Để nuôi dạy nên những đứa trẻ biết sẻ chia, yêu thương và tránh được tâm lý ghen tị khi nhà có thêm thành viên mới, các bậc cha mẹ có thể áp dụng những phương pháp giáo dục cốt lõi sau.

1. Chuẩn bị tâm lý cho con lớn từ trước khi em chào đời

Cha mẹ nên trò chuyện, đọc sách cho con nghe về tình cảm anh em và thông báo về sự xuất hiện của thành viên mới một cách hào hứng. Hãy giúp con hiểu rằng việc có thêm em không phải là con bị san sẻ tình yêu, mà là con có thêm một người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống.

2. Khuyến khích con lớn cùng tham gia chăm sóc em

Thay vì gạt con ra ngoài vì sợ con làm hỏng, hãy giao cho con những nhiệm vụ nhỏ vừa sức như lấy giúp mẹ tã giấy, giữ bình sữa hoặc ngồi trò chuyện, rung chuông dỗ em như cậu bé trong câu chuyện trên. Việc này giúp trẻ lớn cảm thấy mình có vai trò quan trọng, kích thích bản năng bảo vệ và gắn kết tình cảm giữa hai anh em từ sớm.

3. Tránh việc so sánh và bảo đảm sự công bằng trong ứng xử

Sai lầm lớn nhất của phụ huynh là thường bắt con lớn phải luôn nhường nhịn em một cách vô lý với câu nói "con là anh/chị phải nhường em". Cha mẹ cần lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của từng đứa trẻ, có những khoảng thời gian riêng tư chỉ dành cho con lớn để con không cảm thấy mình bị bỏ rơi sau khi em xuất hiện.