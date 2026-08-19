Ở tuổi 14, trong khi bạn bè cùng lứa đã hoàn thành việc thay răng từ năm 12 tuổi, bé gái tiểu Dương (tên đã được thay đổi, sống tại Trung Quốc) vẫn còn hơn 10 chiếc răng sữa bám chặt trong miệng. Không chỉ vậy, em còn gặp nhiều bất thường rải rác: mắt trái bị lé và mờ, bàn tay trái cứng không thể xoay úp ngửa, môi thường xuyên tím tái. Suốt nhiều năm, gia đình đưa em đi khám khắp nơi nhưng các bác sĩ chỉ chữa riêng lẻ từng triệu chứng mà không tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

Đầu năm 2025, gia đình đưa tiểu Dương đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Đại học Vũ Hán - Trung Quốc. Tại đây, các bác sĩ nha khoa đã nhận ra dấu hiệu bất thường toàn thân từ những chiếc răng sữa "không chịu rời đi" và chuyển em làm xét nghiệm di truyền. Kết quả xác định em mắc Hội chứng Mắt - Mặt - Tim - Răng (OFCD) — một căn bệnh di truyền siêu hiếm với tỉ lệ dưới 1/1.000.000 (thế giới mới ghi nhận hơn 100 ca).

Nhờ phát hiện kịp thời từ manh mối ở răng, các bác sĩ đã tìm ra một "lỗ hổng" chết người trong tim em (thông liên nhĩ gây tăng áp động mạch phổi). Môi em tím tái bấy lâu nay chính là do tim thiếu oxy. Tiểu Dương lập tức được phẫu thuật vá tim thành công vào mùa hè năm 2025 để tránh nguy cơ suy tim và đột tử, sau đó mới tiếp tục quá trình nhổ răng sữa và kéo các răng vĩnh viễn mọc ngầm ra ngoài.

4 dấu hiệu ở răng của trẻ cảnh báo bệnh lý nguy hiểm toàn thân

Bác sĩ Viên Quốc Hoa (Trưởng khoa Răng trẻ em, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Đại học Vũ Hán - Trung Quốc) cảnh báo: Quá trình phát triển của răng kéo dài từ khi còn là phôi thai đến tuổi trưởng thành. Vì vậy, khoang miệng chính là "cửa sổ" phản ánh sức khỏe toàn cơ thể. Khi thấy trẻ có 4 bất thường về răng dưới đây, cha mẹ không nên chủ quan quy cho việc "thiếu canxi" hay "ăn nhiều kẹo", mà cần đưa con đi kiểm tra toàn diện:

Bất thường về mọc và thay răng: Quá tuổi nhưng răng sữa mãi không rụng, răng vĩnh viễn nằm sâu trong nướu không chịu mọc lên.

Bất thường về hình dáng và kích thước: Mọc nhiều răng hình nón, răng quá to, quá ngắn hoặc chân răng bị dị dạng.

Bất thường về màu sắc và chất men: Trừ nguyên nhân sâu răng hay chấn thương, nhiều răng bị đen bẩm sinh hoặc hỏng lớp men răng từ nhỏ.

Bất thường trên toàn hàm: Răng mọc lộn xộn, biến dạng xuất hiện phổ biến trên cả hàm chứ không riêng lẻ một vài chiếc.

Đặc biệt lưu ý: Nếu các bất thường về răng đi kèm với dấu hiệu ở cơ quan khác như mắt lé/thị lực kém, tay chân vận động khó khăn, môi thường xuyên tím tái, chậm lớn... gia đình cần cho trẻ đi làm xét nghiệm gen và kiểm tra toàn thân ngay lập tức để tránh bỏ sót các hội chứng di truyền nguy hiểm.

Nguồn: Qilu Evening News