Bé gái 11 tuổi chật vật xách 24 lon bia, bố mẹ bị cảnh sát bắt giữ

Theo thông báo của cảnh sát tối 7/10, người đàn ông 38 tuổi và vợ 32 tuổi bị bắt giữ với cáo buộc ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em, người chưa thành niên do người bị bắt có trách nhiệm chăm sóc. Cả hai vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc gây chú ý sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng từ ngày 6/10. Hình ảnh cho thấy bé gái khó nhọc mang hai túi nylon đựng tổng cộng 24 lon bia, trên lưng là một chiếc cặp sách bị hỏng.

Một số người qua đường đề nghị giúp đỡ nhưng bé gái từ chối, nói rằng em sợ bị mắng. Sau đó, người cha xuất hiện cùng hai đứa trẻ khác. Khi bị những người xung quanh chỉ trích, người đàn ông gọi con gái là “đồ vô dụng” rồi lấy một túi bia từ tay em.

Những hình ảnh được ghi lại

Cảnh sát cho biết đã nhận được tin báo vào khoảng 22h30 ngày 6/10. Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy bé gái đang thực hiện một hoạt động rèn luyện và tự mình nhặt những lon bia.

Đến chiều hôm sau, cảnh sát đã chuyển vụ việc cho đơn vị chuyên trách điều tra lạm dụng trẻ em thuộc khu vực phía Bắc Tân Giới. Đơn vị này sau đó đã mở cuộc điều tra và chuyển vụ việc đến Sở Phúc lợi Xã hội Hong Kong để phối hợp xử lý.

Phản hồi truyền thông địa phương, Sở Phúc lợi Xã hội cho biết đã liên hệ với gia đình. Các nhân viên công tác xã hội sẽ tổ chức cuộc họp liên ngành để đánh giá nhu cầu của những đứa trẻ và xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

Cha mẹ nói cho con xách bia để rèn luyện khả năng vận động

Trước khi bị bắt vào ngày 7/10, hai vợ chồng trả lời phỏng vấn trang tin HK01, khẳng định sự việc chỉ là một sự hiểu lầm và họ không ngược đãi con. Theo lời cha mẹ, việc để bé gái xách bia là một hoạt động nhằm rèn luyện kỹ năng vận động do em mắc một tình trạng ảnh hưởng đến khả năng phối hợp các động tác cơ thể.

Trong cuộc phỏng vấn, bé gái cho biết cha mẹ quan tâm đến mình, đồng thời thừa nhận em gặp khó khăn khi mang những vật nặng. Em kể lần đầu chỉ xách 8 lon bia, sau đó tăng lên 16 lon. Đến ngày xảy ra sự việc, em lần đầu thử mang 24 lon bia và bị người qua đường ghi hình.

Cuộc phỏng vấn cũng tiết lộ cặp vợ chồng có ba người con. Bé gái xuất hiện trong video là con riêng của người vợ từ cuộc hôn nhân trước. Hai vợ chồng cho biết cả ba đứa trẻ đều có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt, đồng thời cho rằng các dịch vụ dành cho nhóm trẻ này tại quận Tuen Mun còn thiếu.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc. Các cơ quan chức năng cũng đang đánh giá hoàn cảnh gia đình và nhu cầu của những đứa trẻ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Nguồn: HKFP, The Standard