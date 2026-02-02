"Tổng tài" Hà Việt Dũng nói gì khi bị nhận xét không dành nhiều thời gian cho con?

Cuộc trò chuyện được mở đầu rất nhẹ nhàng bằng việc nhìn lại hành trình mà các cặp bố con đã trải qua cùng với chương trình “Cha con vạn dặm” và những thay đổi thú vị sau đó. Diễn viên Hà Việt Dũng chia sẻ ấn tượng với những giây phút được ở gần con nhiều hơn, về sự nhõng nhẽo, mè nheo đầy trẻ con của bé Luna và sự thay đổi dần trưởng thành hơn sau chương trình và bắt đầu bước vào lớp 1: “Bé bắt đầu chủ động hơn trong sinh hoạt, tự tắm rửa, tự chọn đồ mặc, biết nghe lời bố mẹ hơn rất nhiều”.

Talkshow “Vạn dặm cùng con” với sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà, ca nhạc sĩ Đỗ Hoàng Hiệp và diễn viên Hà Việt Dũng

Trong khi đó, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp lại chia sẻ rằng bản thân ấn tượng với tất cả mọi thứ bởi đó là chuyến đi đầu tiên anh đi riêng cùng với cậu con trai Goku 9 tuổi của mình. Sau chương trình, anh cũng nhận ra rằng bản thân cần cho con có nhiều không gian để con được tự trải nghiệm và thể hiện bản thân nhiều hơn thay vì quá bao bọc con.

Những chuyến đi tuy ngắn ngày nhưng lại giúp bố con có nhiều thời gian dành chon nhau hơn, thông qua đó, nhìn nhận và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nhân cơ hội các ông bố chia sẻ về việc chăm sóc và quan tâm con cái, đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà đã đưa ra 1 nhận xét vô cùng thẳng thắn rằng “Có vẻ như 2 ông bố Đỗ Hoàng Hiệp và Hà Việt Dũng không dành nhiều thời gian cho con cái thì phải?”.

Trước câu hỏi có phần trực diện này, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp thành thật chia sẻ: “Thú thật là thời gian trước mình đang bị thả hồn nhiều quá vào những sáng tác nghệ thuật, chính vì vậy mà chưa dành được thời gian cho những chuyến đi thực sự với con”.

Diễn viên Hà Việt Dũng cũng có phần tương đồng: “Bản thân Dũng thì sống trên Bản Lác, Mai Châu nhưng khi có lịch làm việc, có phim thì phải xa nhà có khi cả tháng. Đặc biệt, giai đoạn vợ bầu bí mình cũng phải quay phim xa nhà, vợ đẻ em bé cũng chỉ ở cạnh con được 5 ngày, đầy tháng con cũng không thể về vì đang ở tận Buôn Mê Thuật… Chính vì thế, việc chăm sóc con cái hầu hết là nhờ vợ. Mỗi dịp gần con là sẽ yêu chiều con hết mức”.

Nhận thấy điểm chung của cả 2 ông bố nghệ sĩ, đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Vậy, theo 2 bạn, thời gian dành cho con trong 1 ngày bao nhiêu là đủ?”. Câu hỏi tưởng chừng như rất dễ trả lời này lại khiến cả 2 ông bố đứng hình mất vài giây. Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp cho rằng: “Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng anh em mình rất là khó để nói vì do tính chất công việc, có những ngày rất là rảnh thì có thể dành toàn bộ thời gian cho con nhưng có những tuần, có những tháng công việc bận rộn thì không thể sắp xếp được được thời gian cho con”. Đồng tình với ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, diễn viên Hà Việt Dũng chia sẻ: “Cho đến tận bây giờ em vẫn phải di chuyển qua lại giữa Hòa Bình và Hà Nội. Những lúc nhớ con quá là tranh thủ 1 ngày về với con hoặc cuối tuần 2 mẹ con lên chơi với bố”.

Cũng chính vì yếu tố đặc thù công việc như vậy mà mỗi ông bố lại có những cách dạy bảo và chăm sóc con khác nhau. Nếu như ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp chọn cách đầu tư cho con về học vấn, thời gian rảnh cùng con tham gia các hoạt động thể lực để thay đổi không khí, thì diễn viên Hà Việt Dũng, với cô con gái nhỏ Luna lại chọn cách yêu chiều con hết mực, luôn nhẹ nhàng với con.

Nắm bắt được tâm lý đó, đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà lại tiếp tục đưa ra 1 câu hỏi vô cùng trực diện khiến 2 ông bố bộc lộ được những quan điểm rất riêng: “Liệu rằng, đó có phải là cách mà các bạn bù đắp cho con cái hay không?”. Trước câu hỏi, diễn viên Hà Việt Dũng thành thật chia sẻ rằng bản thân phải bù đắp cho con là đương nhiên bởi bản thân xa con nhiều quá, hơn nữa con anh là con gái nên anh luôn muốn dành những điều dịu dàng và ngọt ngào nhất cho con.

Còn với ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, anh lại không cho rằng bản thân phải bù đắp và cũng sẽ không để con nghĩ rằng bố mẹ phải bù đắp cho con cái: “Về phía người cha, chúng ta luôn có những gánh nặng, có những điều mà chúng ta phải lo toan. Bản thân mình cũng giáo dục con rằng con ở nhà, con đi học cũng đã là giúp đỡ bố mẹ và con phải hiểu con có trách nhiệm ở nhà, học tập và giúp đỡ gia đình. Chính vì vậy, mình không bao giờ cho cháu suy nghĩ rằng là bố mẹ phải bù đắp cho con”.

Và để tăng thêm độ gắn kết với con, mỗi ông bố lại có cách rất khác. Trong khi ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp cho con tham gia và trình diễn cùng bố trên sân khấu để con cảm nhận được công việc và động lực của bố thì diễn viên Hà Việt Dũng lại chọn cách cố gắng và nố lực không ngừng trong công việc. “Khi làm bất cứ việc gì mình cũng sẽ dồn hết tâm huyết vào đó. Khi ở nhà, mình làm tốt vai trò của người cha, dành trọn thời gian cho con. Còn khi làm việc, mình cũng sẽ dồn hết tâm huyết cho công việc bởi vì đó cũng là cách mình hoàn thành trách nhiệm của 1 người cha, kiếm thêm thu nhập để chăm lo những điều tốt nhất cho con cái”, nam diễn viên chia sẻ.

Series talkshow “Vạn dặm cùng con” nằm trong khuôn khổ chương trình Cha con vạn dặm, phát sóng lúc 7h10’ trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam.