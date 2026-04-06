6 nơi này cũng nên hạn chế đưa trẻ đến: Không phải mê tín, đã có trẻ phải vào ICU, thậm chí đối mặt nguy cơ cắt cụt chi

Tết Thanh Minh đang đến gần, nhiều gia đình băn khoăn có nên đưa trẻ đi tảo mộ hay không. Tuy nhiên, so với nghĩa trang, có những nơi trong đời sống hằng ngày còn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, thậm chí đã có trường hợp trẻ phải nhập ICU, đối mặt nguy cơ nghiêm trọng.

Dưới đây là 6 địa điểm cha mẹ cần đặc biệt lưu ý:

1. Chợ, đặc biệt là khu bán hải sản

Tháng 4/2024, tại Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc), một bé trai 2 tuổi theo bà đi chợ mua đồ. Sau khi về nhà, bé liên tục sốt cao, chân phải sưng to bất thường.

Khi nhập viện, bác sĩ xác định bé nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus – còn gọi là “sát thủ thầm lặng từ biển”. Bé phải nằm ICU, chi phí điều trị 5 ngày lên tới hơn 8.000 USD (khoảng hơn 200 triệu đồng). Nếu đến muộn, nguy cơ phải cắt cụt chi là rất cao.

Không chỉ trẻ nhỏ, một người đàn ông tại Thâm Quyến cũng từng bị xương cá rô phi đâm vào tay, dẫn đến nhiễm khuẩn tương tự và buộc phải cắt bỏ ngón tay.

Các chuyên gia cảnh báo, vi khuẩn này phát triển mạnh từ tháng 5 đến tháng 11, thường tồn tại trong hải sản như cá biển, hàu, cua, sò… với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75% nếu nhiễm nặng.

Lời khuyên:

Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với khu vực bán hải sản. Nếu trẻ có vết thương hở, tuyệt đối tránh tiếp xúc. Nếu bị đâm, cần rửa ngay dưới vòi nước, sát trùng và theo dõi kỹ. Có dấu hiệu sốt hoặc sưng đau phải đi viện ngay.

2. Quán karaoke (KTV), vũ trường

Những nơi này có mức âm thanh rất lớn, thuộc dạng “ô nhiễm tiếng ồn giải trí”.

Tiếp xúc lâu dài sẽ làm tổn thương tế bào lông trong tai – một khi đã bị phá hủy thì không thể phục hồi, gây mất thính lực vĩnh viễn.

Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):

Âm lượng tai nghe không vượt quá 60% mức tối đa

Không sử dụng liên tục quá 1 giờ

Lời khuyên: Không nên đưa trẻ đến karaoke hoặc để trẻ ở lâu trong môi trường tiếng ồn lớn.

3. Đền, chùa (đặc biệt khi đốt nhiều nhang, vàng mã)

Tại một số ngôi chùa lớn ở Đài Loan (Trung Quốc), lượng khói từ việc đốt nhang từng dày đặc đến mức ảnh hưởng khu dân cư xung quanh. Từ năm 2017, nhiều nơi đã phải giảm hoặc bỏ việc đốt nhang, vàng mã.

Theo các chuyên gia y tế, khói này có thể gây kích ứng mạnh đường hô hấp, đặc biệt với trẻ có cơ địa dị ứng, thậm chí có thể gây cơn hen.

Lời khuyên:

Nếu đưa trẻ đi chùa, nên chọn nơi thông thoáng

Tránh khu vực nhiều khói

Trẻ có tiền sử hen, dị ứng nên hạn chế tối đa

4. Bệnh viện (đi thăm bệnh)

Một bé trai 10 tuổi ở Phúc Châu bị cảm nhưng vẫn đi học. Sau vài ngày, bệnh trở nặng. Khi nhập viện, bác sĩ phát hiện bé cùng lúc nhiễm 3 tác nhân: virus mũi, virus hợp bào hô hấp và mycoplasma.

Bác sĩ cho biết, khi trẻ đang bệnh, sức đề kháng yếu, việc đến nơi đông người như bệnh viện rất dễ bị lây chéo, dẫn đến bệnh diễn tiến nặng, thậm chí viêm phổi.

Lời khuyên:

Hạn chế đưa trẻ đi thăm bệnh

Nếu bắt buộc phải đi: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, thay quần áo ngay khi về nhà

5. Đám tang, không gian tang lễ

Một bé 5 tuổi sau khi tham dự đám tang đã liên tục gặp ác mộng, sợ hãi, không dám ở một mình.

Các chuyên gia tâm lý cho biết, trẻ dưới 7 tuổi chưa hiểu rõ về khái niệm “cái chết”. Không khí u buồn, tiếng khóc, hình ảnh quan tài có thể gây ám ảnh tâm lý lâu dài.

Lời khuyên:

Hạn chế đưa trẻ nhỏ đến đám tang

Nếu bắt buộc, cần giải thích trước cho trẻ hiểu

Cho trẻ ở khu vực thoáng, ít người, tránh đưa vào khu vực linh cữu

6. Khu vực có nhiều đá lớn, đá cảnh ngoài trời

Ngày 29/3/2026, tại một công viên ở Trịnh Châu, một bé trai bị kẹt chân dưới đá khi chơi trong khu vực suối cạn. Lực lượng cứu hộ phải can thiệp mới giải cứu được.

Những tảng đá tưởng chừng chắc chắn nhưng có thể bị xê dịch, gây nguy hiểm khi trẻ leo trèo.

Lời khuyên:

Tránh cho trẻ chơi ở khu vực có nhiều đá

Nếu chơi, cần có người lớn giám sát sát sao

Lời kết

Nhiều người cho rằng mình từng đưa trẻ đến những nơi này mà “không sao cả”. Nhưng rủi ro luôn là vấn đề xác suất: với người khác có thể chỉ là 1%, nhưng nếu rơi vào con mình thì là 100%.

Chợ hải sản, karaoke, đền chùa nhiều khói, bệnh viện đông người, đám tang hay khu vực đá… không phải tuyệt đối cấm, nhưng trước khi đưa trẻ đến, cha mẹ cần cân nhắc kỹ và chủ động phòng ngừa.

Sức khỏe và sự an toàn của trẻ không nên đánh đổi bằng sự chủ quan hay may rủi.

Nguồn: Sohu