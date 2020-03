Bé 4 tháng tuổi ở Đồng Nai bị liệt dây thần kinh số 7 vì ra vào phòng điều hoà đột ngột và những lưu ý cha mẹ cần nhớ

Chị O. ở Biên Hoà, Đồng Nai cho biết, con gái chị được 4 tháng tuổi, bé nằm phòng điều hoà từ nhỏ vì thời tiết nơi chị sống rất nóng. Bình thường, chị để nhiệt độ khoảng 26 - 27 độ C. Tuy nhiên hôm đó, ông xã của chị nằm ở phòng trên, buổi trưa căn phòng này rất nóng nên bật điều hoà 22 độ C. Chị O. bế con từ dưới nhà lên phòng nằm ngủ, đến chiều lại cho bé xuống chơi.

Lúc này bé vẫn bình thường, không quấy khóc nhưng đến tối thì chị phát hiện điều bất thường từ con như: Lúc ngủ mắt không nhắm chặt; khi khóc, cười thì một bên mặt bị đơ... Nên vợ chồng chị đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng để thăm khám.

Con gái chị O. đang điều trị bằng phương pháp châm cứu và vật lý trị liệu.

Tại đây, bác sĩ kết luận con gái chị O. bị liệt dây thần kinh số 7 và đưa ra những nguyên nhân khiến bé trẻ dễ mắc bệnh này như: Virus ẩm mốc từ máy điều hoà, do nhiễm lạnh, trúng gió hoặc ra vào phòng điều hoà đột ngột.

Bé gái nằm viện theo dõi một ngày, sau đó được cho về nhà điều trị. Hàng ngày, chị O. đưa con đến phòng khám đông y ở gần nhà để châm cứu và vật lý trị liệu. May mắn là hiện tại bé đã phục hồi rất tốt, có thể ăn uống bình thường, chơi ngoan.

Liệt dây thần kinh số 7 là gì?

ThS BS. Dương Văn Tâm, Trưởng Khoa Điều trị Liệt vận động - Ngôn ngữ trẻ em (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) cho biết, khoa thường xuyên tiếp nhận trẻ bị liệt dây thần kinh số 7 do bị nhiễm phong hàn (gió lạnh).

Tình trạng này thường gặp nhiều khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, đại hàn hoặc có nhiều trường hợp do nằm điều hoà lạnh, quạt thổi trực tiếp vào người, bước vào phòng điều hoà nhiệt độ thấp, tắm muộn về đêm...

Nguyên nhân là do, dây thần kinh số 7 là một dây hỗn hợp có nhiều chức năng về vận động, cảm giác, vị giác. Đoạn dây này nằm trong ống xương đá, vốn dĩ đã bị lạnh (do không có cơ che phủ dây thần kinh), do đó khi gặp lạnh đột ngột, không khí lạnh buốt từ bên ngoài xâm nhập khiến cho đoạn dây này bị nhiễm lạnh.



Khi đó, mạch máu sẽ bị co thắt lại, dẫn đến thiếu máu nuôi dưỡng và sưởi ấm làm cho dây thần kinh sẽ bị phù lên, bị chèn ép và dẫn đến liệt.

Những lưu ý khi bố mẹ cho trẻ nằm phòng điều hoà

BS CKII Nguyễn Kim Hùng (Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ) khuyến cáo, để phòng tránh trẻ bị liệt dây thần kinh số 7 do nhiễm lạnh, bố mẹ cần đảm bảo:

- Cơ thể con luôn được giữ ấm, không để bị lạnh.

- Với những gia đình dùng điều hòa, chú ý không nên để nhiệt độ phòng quá thấp. Nên để từ 26-28 độ C và lưu ý nhiệt độ trong phòng không được chênh quá lớn so với nhiệt độ bên ngoài.

- Khi bật điều hoà ban đêm, nên hẹn giờ điều hòa hoặc tắt khi nhiệt độ phòng đã mát.

- Nên tránh hướng điều hòa thổi thẳng vào mặt, đầu trẻ vì như vậy, trẻ dễ bị ngạt mũi, khó thở và dễ mắc các bệnh về hô hấp, viêm họng, thậm chí bị liệt dây thần kinh.

- Luôn đắp một chiếc chăn mỏng trên bụng trẻ để giữ ấm lỗ chân lông, tránh bị cảm lạnh, đau bụng...