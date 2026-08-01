Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Bệnh nhi nhập Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ngày 29/7 trong tình trạng suy hô hấp độ 4, khó thở, lơ mơ và tím tái. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một chiếc đinh vít dài khoảng 4cm mắc trong đường thở của trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, dị vật gây tắc nghẽn đường thở khiến trẻ rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng. Nếu không được xử trí kịp thời, trẻ có thể ngừng thở và nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó, ekip đã khẩn trương tiến hành nội soi và gắp thành công dị vật ra khỏi đường thở. Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết dị vật đường thở là tai nạn đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi và trẻ sơ sinh. Do đường thở hẹp và phản xạ bảo vệ chưa hoàn thiện, chỉ một dị vật nhỏ cũng có thể gây tắc nghẽn hoàn toàn, dẫn đến suy hô hấp, thiếu oxy não, ngừng tim và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc không để trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ như đinh vít, đồng xu, cúc áo, pin cúc áo, hạt hoặc đồ chơi có chi tiết nhỏ. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như ho sặc đột ngột, khó thở, tím tái, khò khè, khóc yếu hoặc lơ mơ sau khi nghi hít phải dị vật, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu, tuyệt đối không tự xử trí tại nhà.