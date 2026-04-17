Bé 2 tuổi ăn đậu phộng suýt mất mạng, tim ngừng đập khi đến viện

Chỉ một hạt đậu phộng nhỏ bé suýt cướp đi sinh mạng của một em bé 2 tuổi. Mới đây, tại Quảng Tây (Trung Quốc), một trẻ nhỏ sau khi ăn đậu phộng đã đột ngột ho dữ dội, môi tím tái, khó thở và chỉ trong vài phút đã rơi vào tình trạng ngừng tim. Nhờ được cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã lấy ra một hạt đậu phộng mắc trong phế quản phải, giúp bé hồi tỉnh và hiện đã được chuyển về phòng bệnh thường để tiếp tục theo dõi.

Ngày 14/4, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Quảng Tây cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 31/3. Khi đó, em bé đang ăn đậu phộng tại nhà thì bất ngờ ho sặc sụa, môi tím tái và thở yếu dần. Gia đình hoảng loạn, lập tức áp dụng phương pháp sơ cứu Heimlich. Dù bé đã nôn ra được một hạt đậu, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

Trong tình huống nguy cấp, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, khi tới nơi, bé đã mất ý thức, ngừng thở và tim ngừng đập. Nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Sau 5 phút, tim của bé đập trở lại nhưng vẫn hôn mê, kèm theo những cơn co giật.

Kết quả chụp CT cho thấy não của trẻ bị phù nặng, trong phổi nghi còn dị vật. Xét nghiệm máu cho thấy tình trạng toan chuyển hóa, tăng lactate máu, nhiều cơ quan đã bắt đầu suy giảm chức năng. Ngay sau đó, bệnh viện địa phương liên hệ chuyển bé lên Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Quảng Tây trong đêm để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Dương Chí Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhi (PICU), cho biết: khi nhập viện, trẻ vẫn hôn mê, sốt, run tay chân, nhịp tim nhanh, toàn thân nổi vân tím, tay chân lạnh – biểu hiện điển hình của hội chứng sau ngừng tim.

Ngay lập tức, ekip tiến hành nội soi phế quản để lấy dị vật và phát hiện một hạt đậu phộng còn nguyên vẹn đang mắc ở cửa phế quản chính bên phải. May mắn, dị vật đã được lấy ra thành công.

Tuy nhiên, sau khi lấy dị vật, thanh môn của trẻ bị phù nề nặng, khiến việc đặt lại ống nội khí quản vô cùng khó khăn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cơ hội sống bị bỏ lỡ. Nhờ kinh nghiệm chuyên môn, các bác sĩ đã đặt ống thành công, đảm bảo đường thở thông suốt. Các dấu hiệu sinh tồn của bé dần ổn định, vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Theo các bác sĩ, sau ngừng tim, tổn thương não là yếu tố quyết định khả năng phục hồi của trẻ. “Trong những trường hợp hóc dị vật gây ngừng tim, ‘thời gian vàng’ để cấp cứu là cực kỳ quan trọng. Không chỉ cần nhanh chóng lấy dị vật để thông đường thở, mà còn phải bảo vệ chức năng não để tránh di chứng suốt đời”, bác sĩ Dương nhấn mạnh.

Sau 5 ngày được theo dõi, điều trị tích cực, bé đã tỉnh lại. Đến ngày 7/4, trẻ cai được máy thở, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển khỏi khoa hồi sức tích cực sang khoa nhi để tiếp tục hồi phục.

Các chuyên gia cảnh báo, trẻ nhỏ chưa hoàn thiện khả năng nhai và nuốt, lại hiếu động, tò mò nên rất dễ bị hóc thức ăn hoặc dị vật. Vì vậy, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ khi trẻ ăn uống, tuyệt đối không cho trẻ ăn các loại hạt nguyên như đậu phộng, hạt dưa… và tránh để trẻ vừa chơi vừa ăn.

Ngoài ra, các vật nhỏ như pin, chi tiết kim loại cũng cần được cất giữ cẩn thận để tránh trẻ nuốt phải.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, cha mẹ nên học cách thực hiện phương pháp Heimlich. Khi trẻ bị tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, cần sơ cứu ngay lập tức và đưa đến cơ sở y tế sớm nhất, tuyệt đối không chậm trễ.

(Nguồn: Nanning News)