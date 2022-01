Bé 17 tháng tuổi sở hữu cả tủ váy công chúa mẹ may, vài nghìn bức ảnh xinh như tiểu thư bố chụp

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cao nguyên Bảo Lộc, bé Nguyễn Khánh Linh An (tên thân mật là Lyn, 17 tháng tuổi) có cả album hàng nghìn bức ảnh ở xứ mộng mơ này.

Cô bé còn được mẹ "đích thân" may cho nhiều bộ váy áo xinh xỉu và cả nhà lại dắt tay nhau đến những cánh đồng, đồi thông ở mảnh đấy cao nguyên ngàn hoa ghi lại những hình ảnh đẹp như cổ tích.

Lyn- 17 tháng tuổi, rất thích được mẹ buộc tóc và diện đồ đẹp.

Chị Hồng, mẹ bé thủ thỉ về những chuyến đi của Lyn cùng bố mẹ như một cách để lưu giữ thời thơ ấu và bổi đắp tình cảm gia đình thiêng liêng.





Mỗi khi rảnh, mẹ thường may tặng Lyn những bộ váy áo xinh xẻo khiến nàng thơ nhí mê tít.

"Vì ba có sở thích chụp hình nên từ nhỏ Lyn rất bạo dạn trước ống kính, mỗi bộ ảnh của con được ba bấm máy đều rất tự nhiên, không ngại hay sợ sệt gì. Những chiếc váy, áo bé mặc cũng phần lớn do mình tự may theo phong cách tiểu thư, vintage. Hiện bộ sưu tập trang phục của Lyn được mẹ may tặng đã lên đến hơn 100 chiếc ", mẹ bé tiết lộ.

Nhóc tỳ cũng đã biết tự chọn quần áo và phụ kiện mỗi lần được đi chơi, cười tít khi được mẹ tết tóc và bé rất thích thú với những trang phục nhiều màu sắc rực rỡ.





Ngay từ khi con nhỏ, bé đã rất thích làm điệu.

Nói thêm về cô con gái 17 tháng tuổi, chị Hồng nhận xét con là cô bé rất tình cảm, thường xuyên thể hiện cảm xúc. Khi ngủ dậy con sẽ lập tức gọi "ba", "mẹ" hay lâu lâu thấy mẹ làm việc là chạy tới thơm má.

Tính cách bé lanh lợi, bắt chước rất nhanh, nghe lời mẹ, chơi xong biết cùng cô vú dọn đồ chơi, tuy nhiên nhiều lúc cũng ăn vạ, khóc nhè,...

Lyn có sở thích nghe nhạc, nhảy theo nhạc. Bé đã biết tập đếm, phân biệt màu sắc và các khối hình,...

Được mẹ thai giáo từ bé, 17 tháng tuổi, Lyn khá nhanh nhẹn và có lịch sinh hoạt khá đúng giờ ngay từ khi mới sinh ra.

Cùng xem thêm một số hình ảnh xinh yêu hết nấc của nhóc tỳ này nhé: