Bé 1 tuổi bị ve chui vào da đầu, bác sĩ cảnh báo: Tuyệt đối không tự ý giật ra

Ngày 15/3, vào đêm muộn, Khoa Da liễu – Bệnh viện Nhi Hồ Nam (Trung Quốc) tiếp nhận một cặp vợ chồng trẻ đưa con gái 1 tuổi (tên gọi giả là Đóa Đóa) đến khám trong tình trạng lo lắng.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện “chấm đen nhỏ” bám trên da đầu của bé thực chất là một con ve đang hút máu.

Theo lời người mẹ, chiều cùng ngày chị có đưa con ra ngoài chơi. Đến tối khi dỗ bé ngủ, chị vô tình sờ thấy vật lạ trên đầu con. “Ban đầu tôi nghĩ chỉ là bụi bẩn nên định lấy ra, nhưng thấy dính rất chặt, bé lại quấy khóc nên rất hoảng,” người mẹ chia sẻ.

Xử lý đúng cách để tránh biến chứng

Sau khi xác định đó là ve, bác sĩ đã tiến hành xử lý theo quy trình y khoa. Trước tiên, vùng da xung quanh được bôi cồn 75% để làm ve “thả lỏng” phần miệng. Sau khoảng 10 phút, bác sĩ dùng nhíp vô trùng, kẹp sát phần đầu của con ve và kéo thẳng, chậm rãi theo phương vuông góc với da, giúp lấy trọn con ve ra ngoài.

Hiện tại, sau 2 ngày theo dõi tại nhà, vết thương của bé không có dấu hiệu sưng đỏ hay nhiễm trùng.

Gia tăng ca trẻ bị côn trùng đốt trong mùa xuân

Theo ghi nhận từ Bệnh viện Nhi Hồ Nam, thời gian gần đây, số ca trẻ em bị côn trùng đốt, đặc biệt là ve, có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ được đưa đi chơi ngoài trời nhiều hơn khi thời tiết ấm lên.

Bác sĩ Liêu Uy (Khoa Da liễu) cho biết, phòng ngừa là yếu tố quan trọng nhất để giảm nguy cơ. Khi cho trẻ ra ngoài, nên:

Mặc quần áo dài tay, dài chân

Nhét ống quần vào tất

Ưu tiên quần áo sáng màu để dễ phát hiện côn trùng

Có thể sử dụng các sản phẩm chống côn trùng an toàn cho trẻ

Tránh để trẻ ngồi hoặc nằm lâu ở bãi cỏ, khu vực nhiều cây rậm rạp

Sau khi về nhà, cần tắm rửa sạch sẽ cho trẻ và kiểm tra kỹ các vị trí như da đầu, sau tai, vùng thắt lưng – những nơi côn trùng dễ bám vào.

Bị ve đốt: Tuyệt đối không tự ý xử lý sai cách

Bác sĩ đặc biệt lưu ý, khi phát hiện ve bám trên cơ thể, cần ghi nhớ nguyên tắc: không giật, không đốt, không bôi dầu.

Việc tự ý giật mạnh có thể khiến phần miệng của ve bị đứt và còn sót lại trong da, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tốt nhất, người dân nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử lý đúng cách.

Trong trường hợp không thể đến viện ngay, có thể dùng cồn để làm tê con ve, sau đó dùng nhíp đầu nhọn kẹp sát phần đầu và kéo thẳng ra, tránh bóp vào phần bụng của ve.

Sau khi lấy ra, cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như sốt, phát ban, mệt mỏi… Nếu xuất hiện các triệu chứng này, cần đưa trẻ đi khám ngay và thông báo rõ tiền sử bị côn trùng đốt.

Nguồn: Xiaoxiang Morning News