Bé Gạo lại gây sốt với loạt biểu cảm háu ăn, ba Huy Trần nói một câu với con gái mà ai nghe cũng ấm lòng

Trong hội các ông bố bỉm sữa của Vbiz, Huy Trần đang trở thành cái tên khiến nhiều người phải "ngả mũ" vì độ khéo léo và tinh tế khi chăm con. Không chỉ ghi điểm bởi hình ảnh một người chồng tâm lý, anh còn khiến cộng đồng mạng thích thú khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc bé Gạo vô cùng tỉ mỉ và đầy yêu thương.

Ba Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc nấu ăn dặm cho bé Gạo

Mỗi ngày, ba Huy đều đăng tải các clip ghi lại quá trình chuẩn bị đồ ăn dặm cho con. Với lợi thế là một đầu bếp chuyên nghiệp, sự khéo léo trong cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày món ăn của anh là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn cả lại chính là cách anh tương tác và chăm sóc bé trong suốt quá trình đó.

"Trong quá trình ba nấu ăn thì con cầm trước cái này nha, kiên nhẫn chờ ba nhé!" - anh nói với bé Gạo trước khi bắt tay vào nấu nướng. Đáng yêu nhất là, khi ba Huy vừa đưa miếng súp lơ đã luộc chín cho bé thì bé đã vội đưa tay ra cầm và cho vào miệng. Ánh mắt háu ăn cùng đôi má bánh bao của bé khiến ai ngắm nhìn cũng tan chảy.

Khi mẹ Vân có việc vắng nhà, ba Huy vẫn một mình "cân" hết mọi việc: Từ trông con, nấu ăn đến cho bé ăn một cách rất thuần thục. Trong lúc nấu nướng, anh không để con ngồi chờ một cách thụ động mà luôn tạo sự kết nối. Anh cho bé Gạo ngửi thử từng nguyên liệu để làm quen với mùi vị, đồng thời trò chuyện nhẹ nhàng để bé không cảm thấy nhàm chán khi quan sát bố nấu ăn.

Đến giờ ăn, anh cho bé ngồi ngay ngắn vào ghế, chuẩn bị khay thức ăn gọn gàng và không quên nói: "Mời con ăn". Hành động nhỏ này được nhiều người đánh giá cao vì giúp hình thành thói quen lễ phép cho trẻ ngay từ sớm, tạo nền tảng tốt trong bữa ăn gia đình sau này.

Huy Trần cũng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con rất thực tế: anh khuyến khích để bé ngồi ăn cùng gia đình để quan sát và học hỏi thói quen từ người lớn. "Để bé ăn cùng cả nhà, bé sẽ bắt chước bố mẹ. Ai mà muốn cho con ăn dặm theo cách này mà không biết bé có sẵn sàng không, thìc ứ để bé ngồi cùng bàn ăn với người lớn, nhưng đừng để bé ăn dặm vội. Để bé xem trước đã, khi mình thấy bé ngồi vững rồi và em chép miệng là bé dần dần sẵn sàng đó".

Anh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng việc chuẩn bị nhiều món ăn không phải vì bé ăn được nhiều, mà chủ yếu để bé trải nghiệm. "Còn mấy chuyện ọe như này thì cũng bình thường, bé sẽ rút kinh nghiệm lần sau sẽ không đút sâu quá. Quan trọng là đồ ăn mềm, không bị cứng khi bé cắn" - Huy Trần chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, trước khi cho con ăn, Huy Trần luôn kiểm tra nhiệt độ món ăn một cách cẩn thận để tránh việc bé bị bỏng. Những chi tiết nhỏ nhưng đầy quan tâm này chính là lý do khiến nhiều mẹ bỉm phải "gật gù" công nhận độ tinh tế của ông bố này.

Nói về chồng mình, Ngô Thanh Vân cũng từng tâm sự rằng cô cảm thấy vô cùng may mắn khi có chồng là chỗ dựa vững chắc. Nhờ sự hỗ trợ hết mình của ông xã, nữ diễn viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái và không bị quá tải sau sinh.

Cô từng chia sẻ: "Vân cảm thấy mình thậy sự may mắn khi có chồng mình - Huy Trần cùng đồng hành trong hành trình này. Hai vợ chồng hiểu rõ rằng nuôi con bằng sữa mẹ là hành trình nhiều thử thách. Vân cần sự kiên nhẫn và chăm chút từng chút một; còn Huy luôn cố gắng san sẻ: từ chăm con, làm việc nhà đến tìm giải pháp giúp Vân có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Với vợ chồng mình, sự đồng hành không phải là trách nhiệm, mà là tình thương, và chính điều đó khiến hành trình làm ba mẹ của bé Gạo trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày".

Có thể nói, hình ảnh một ông bố vừa đảm đang việc bếp núc, vừa chăm con khéo léo như Huy Trần đang góp phần thay đổi định kiến về vai trò của người cha trong gia đình hiện đại. Không chỉ là người hỗ trợ, anh thực sự trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình nuôi dạy con.