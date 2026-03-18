BabyBus - ứng dụng giáo dục trẻ em nổi tiếng bị phạt hơn 1 tỷ: Nhiều cha mẹ cho rằng "không oan chút nào"

Ngày 17/3, thông tin về việc ứng dụng giáo dục trẻ em BabyBus bị xử phạt hành chính đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Theo đó, cơ quan chức năng đã quyết định phạt doanh nghiệp này 300.000 NDT (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ) và tịch thu khoản thu lợi bất hợp pháp 3,68 NDT liên quan đến hành vi quảng cáo không phù hợp.

Ứng dụng quen thuộc với nhiều gia đình

BabyBus được thành lập từ năm 2009, là một trong những nền tảng nội dung số dành cho trẻ em khá phổ biến. Tại nhiều khu dân cư và trường mầm non, ứng dụng này thường được giáo viên và phụ huynh giới thiệu như một công cụ hỗ trợ học tập, giải trí cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, chính một thương hiệu được phụ huynh tin tưởng lại vướng phải sai phạm nghiêm trọng trong khâu kiểm duyệt quảng cáo.

Quảng cáo phản cảm xuất hiện trong ứng dụng trẻ em

Theo thông tin được công bố, BabyBus từng ký hợp đồng với một công ty công nghệ tại Thâm Quyến để tích hợp hệ thống quảng cáo bên thứ ba thông qua SDK, tức là “thuê ngoài” việc phân phối quảng cáo và hưởng chia sẻ doanh thu.

Vấn đề nằm ở chỗ, phía BabyBus đã không kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo do đối tác cung cấp.

Vào cuối tháng 10 năm ngoái, nhiều phụ huynh phản ánh phiên bản Android của ứng dụng này xuất hiện quảng cáo mở đầu có nội dung và hình ảnh nhạy cảm, thậm chí mang tính chất người lớn. Khi người dùng nhấn vào, quảng cáo còn dẫn tới các video “câu view” hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc với nội dung không phù hợp.

Điều đáng lo ngại là đối tượng sử dụng chính của BabyBus là trẻ từ 3–6 tuổi. Việc trẻ tiếp cận những nội dung lệch chuẩn như vậy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và giá trị sống ngay từ sớm.

Doanh nghiệp xin lỗi, nhưng chưa thuyết phục

Trước làn sóng chỉ trích, BabyBus đã lên tiếng xin lỗi, cho rằng quảng cáo được phân phối từ nền tảng bên thứ ba và thừa nhận có sơ suất trong khâu quản lý nội bộ. Doanh nghiệp cũng cho biết đã gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm và nâng cấp hệ thống kiểm duyệt.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phản hồi này chưa thực sự thỏa đáng, bởi trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về nền tảng cung cấp nội dung cho trẻ em.

Mới đây, cơ quan quản lý thị trường quận Thương Sơn (TP Phúc Châu) đã chính thức đưa ra quyết định xử phạt: phạt tiền 300.000 NDT (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ và tịch thu khoản thu lợi bất hợp pháp.

Ngay sau khi thông tin được công bố, cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận phụ huynh cho rằng mức phạt là “đáng” và “cần thiết”, bởi nền tảng dành cho trẻ em nhưng lại để lọt nội dung phản cảm là điều khó chấp nhận. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng số tiền phạt chưa đủ sức răn đe với một doanh nghiệp có quy mô lớn, lo ngại tình trạng “đâu lại vào đấy” khi quảng cáo vẫn là nguồn thu chính của nhiều ứng dụng.

Tính đến hiện tại, BabyBus chưa có thêm phản hồi chính thức sau quyết định xử phạt.

Không phải trường hợp cá biệt

Trên thực tế, BabyBus không phải là trường hợp duy nhất. Tình trạng ứng dụng chèn quảng cáo kém chất lượng, thậm chí phản cảm, đã xuất hiện khá phổ biến trong thời gian qua.

Trước đó, một nền tảng khác cũng từng bị phạt số tiền lớn (hơn 26 triệu NDT) do vi phạm quy định quảng cáo và chưa thực hiện tốt chế độ bảo vệ người dùng vị thành niên.

Nhiều ứng dụng hiện nay tồn tại các hành vi như: quảng cáo không thể tắt, nút đóng giả, quảng cáo bật lên ngay cả khi khóa màn hình, thậm chí cố tình chèn nội dung “câu view” để tăng doanh thu.

Theo các chuyên gia, để hạn chế tình trạng này, điều quan trọng nhất là các nền tảng phải tự nâng cao trách nhiệm, thiết lập cơ chế kiểm duyệt quảng cáo nghiêm ngặt, đặc biệt với các ứng dụng dành cho trẻ em.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát và áp dụng chế tài mạnh tay hơn, kể cả đình chỉ hoạt động với những đơn vị tái phạm, nhằm nâng cao tính răn đe.

Sự việc của BabyBus một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nội dung quảng cáo trên các nền tảng số, đặc biệt là những sản phẩm hướng đến trẻ nhỏ. Trong môi trường số ngày càng phức tạp, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ dựa vào phụ huynh, mà cần sự vào cuộc nghiêm túc từ cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Nguồn: Baidu