Bát salad 5’ tạo retinol dồi dào, mặt giảm hẳn mụn mà da vẫn lành

Trên Instagram và TikTok dạo gần đây, các nhà sáng tạo nội dung làm đẹp không còn chỉ nói về serum hay retinol bôi ngoài da, mà đang rủ nhau chuyển sang một khái niệm nghe vừa lạ vừa quen: "ăn skincare". Trong số đó, một clip của nữ content creator chia sẻ cách "ăn retinol" theo cách tự nhiên đang nhận được nhiều sự quan tâm, bởi công thức vừa đơn giản, vừa dễ áp dụng, lại gợi mở một góc nhìn khác về việc chăm da từ bên trong.

Thay vì nói đến retinol với những cảnh báo quen thuộc như bong tróc, kích ứng hay phải dùng cẩn thận, cô bắt đầu từ một nguyên liệu rất đời thường: cà rốt.

Công thức salaf cà rốt ngon miệng, đẹp da (Nguồn @gracemay_official).

Retinol không chỉ nằm trong lọ serum

Theo chia sẻ này, cách cô gái này yêu thích nhất để "ăn retinol" chính là thông qua beta-carotene - hoạt chất có nhiều trong cà rốt. Khi đi vào cơ thể, beta-carotene sẽ được chuyển hoá thành vitamin A, hay còn gọi là retinol, giúp hỗ trợ tái tạo da, cải thiện kết cấu da và mang lại làn da tươi tắn hơn theo cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn so với việc bôi trực tiếp.

Cô bắt đầu bằng việc bào cà rốt thành những sợi mỏng. Nghe thì đơn giản nhưng lại là công đoạn "khó nhằn" nhất của công thức. Mẹo nhỏ được cô chia sẻ lại từ một người bạn là dùng nĩa thay vì cầm trực tiếp cà rốt bằng tay. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng khiến việc bào cà rốt trở nên nhanh và dễ hơn rất nhiều.

Ảnh @gracemay_official

Salad ngon miệng giúp trị mụn

Sau cà rốt, cô cho thêm tỏi băm, một nguyên liệu quen thuộc nhưng thường bị bỏ quên trong các công thức làm đẹp. Tỏi có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ giảm vi khuẩn gây mụn và viêm da, đặc biệt phù hợp với những ai đang gặp tình trạng mụn viêm nhẹ.

Phần nêm nếm được thực hiện khá linh hoạt, đúng tinh thần "ăn ngon để còn ăn lâu". Một chút muối, tiêu, nước tương để tạo vị đậm đà, thêm giấm gạo cho độ chua dịu. Với những ai thích cảm giác cay nhẹ, cô gợi ý có thể cho thêm một ít dầu ớt giòn, vừa tăng hương vị vừa khiến món ăn trông hấp dẫn hơn hẳn.

Ảnh @gracemay_official

Để hoàn thiện món salad, cô thêm dầu mè và mè rang nguồn chất béo tốt giúp cơ thể hấp thụ vitamin A hiệu quả hơn. Một chút nước cốt chanh được vắt lên sau cùng để làm dậy vị và tạo cảm giác tươi mát. Trước khi trộn, cô không quên rắc thêm hành lá để món ăn trông bắt mắt hơn.

Khi trộn đều tất cả lại và nếm thử, phản ứng đầu tiên của cô là bất ngờ. Thành phẩm ngon hơn tưởng tượng rất nhiều, không hề khó ăn hay "healthy quá mức". Chính điểm này khiến công thức được nhiều người chú ý: nó không chỉ là món ăn vì làn da, mà còn đủ ngon để trở thành một phần trong bữa ăn hằng ngày. Chưa kể bạn chỉ mất tầm 5-10' để chuẩn bị.

Ảnh @gracemay_official

Xu hướng "ăn skincare" phản ánh một thay đổi rất rõ trong tư duy làm đẹp hiện đại. Thay vì chỉ tập trung xử lý bề mặt da, ngày càng nhiều người quan tâm đến việc nuôi dưỡng làn da từ bên trong thông qua dinh dưỡng và thói quen sống. Retinol không còn chỉ là hoạt chất trong lọ mỹ phẩm, mà có thể xuất hiện ngay trên bàn ăn theo cách nhẹ nhàng, an toàn và bền vững hơn.