Bất ngờ trước bí kíp tóc đẹp của các thí sinh Hoa hậu

Tóc sạch thường có xu hướng trơn trượt, xô lệch do ma sát nên khó định hình được dáng tóc cũng như tạo độ bồng như ý so với tóc hơi bẩn. Do đó, mái tóc bết sẽ giúp công cuộc sấy phồng, uốn xoăn theo kiểu "Beauty Queen" của các nàng trở nên dễ dàng hơn