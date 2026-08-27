Bất lực khi chồng nhất quyết không cho con tiêm phòng vì tin rằng “trẻ con phải tự tạo miễn dịch”

Tôi lên đây tâm sự vì giờ chẳng biết nói với ai nữa các mẹ ạ. Con tôi gần hai tháng, sắp đến lịch tiêm thì chồng nhất quyết không cho đi. Hai vợ chồng cãi nhau mấy hôm nay, không khí trong nhà căng như dây đàn.

Trước đây chồng tôi không hề phản đối chuyện tiêm phòng. Lúc tôi mang thai, anh còn hỏi bác sĩ đủ thứ, cái gì tốt cho con là làm. Nhưng từ ngày con chào đời, không hiểu anh tham gia nhóm nào, xem những video gì mà tự nhiên thay đổi hẳn.

Tối nào anh cũng nằm xem mấy clip kiểu “sự thật phía sau vaccine”, “những điều bác sĩ không nói với bạn”. Càng xem, anh càng tin. Hôm tôi nhắc mai đưa con đi tiêm, anh nói luôn:

“Không tiêm gì hết. Con đang khỏe mạnh, tự nhiên mang đi tiêm vào người làm gì?”

Tôi tưởng chồng chỉ sợ con sốt nên mới bảo sau tiêm trẻ có thể quấy hoặc sốt nhẹ, mình cứ hỏi bác sĩ và theo dõi cẩn thận. Thế mà anh gắt lên:

“Em biết trong đó có gì không mà tiêm? Sau này con có chuyện thì ai chịu trách nhiệm?”

Nghe câu đấy tôi vừa tức vừa nghẹn.

Tôi cũng là mẹ, tôi không lo cho con chắc? Nghĩ đến cảnh con bị đau, bị sốt, tôi còn xót hơn ai hết. Nhưng vì sợ con sốt sau tiêm mà bỏ luôn tiêm phòng thì tôi thấy không ổn. Tôi nói thế nào anh cũng không nghe, cứ bảo ngày xưa ông bà chẳng tiêm nhiều mà vẫn lớn khỏe.

Tôi mới hỏi:

“Thế những đứa trẻ không may mắc bệnh thì sao? Anh có nhìn thấy hết người ta không?”

Anh lại bảo tôi toàn nghĩ chuyện xui xẻo, chưa gì đã trù con.

Đỉnh điểm là hôm qua, tôi nói đã đăng ký lịch rồi, sáng mai hai vợ chồng đưa con đi. Anh tuyên bố nếu tôi đưa con đi thì tự đi một mình, sau này có vấn đề gì tôi tự chịu. Anh còn nói tôi bị bác sĩ với truyền thông “dọa cho sợ”, không biết tự tìm hiểu.

Tôi bảo:

“Thế anh tìm hiểu ở đâu?”

Anh đưa tôi xem một video của một người tôi cũng chẳng biết là ai. Trong video người đó nói rất hùng hồn, nhưng không thấy giới thiệu bác sĩ hay chuyên gia gì cả. Tôi vừa hỏi nguồn đâu thì chồng khó chịu, bảo tôi chỉ tin những thứ mình muốn tin.

Mẹ chồng biết chuyện lại bênh con trai. Bà nói:

“Thằng bé đang khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường thì tiêm làm gì? Ngày trước bố nó có tiêm mấy đâu mà vẫn lớn đấy thôi.”

Một mình tôi nói với hai người, càng nói càng bị coi là bà mẹ hay lo, cứ thích làm quá mọi chuyện.

Tôi đề nghị thế này: Nếu anh không tin những gì tôi gửi thì hai vợ chồng cứ đưa con đến gặp bác sĩ. Chưa cần tiêm ngay, cứ ngồi nghe tư vấn, có thắc mắc gì thì hỏi thẳng. Anh thích chọn bác sĩ hay bệnh viện nào cũng được.

Ảnh minh họa

Vậy mà anh vẫn không chịu.

Anh bảo đi gặp bác sĩ thì đằng nào người ta chẳng khuyên tiêm, mất công. Lúc ấy tôi mới nhận ra vấn đề không còn là anh thiếu thông tin nữa. Anh đã mặc định bất cứ ai nói khác mình đều là người không đáng tin.

Tôi thật sự bất lực các mẹ ạ.

Bình thường chồng tôi thương con lắm. Đêm con quấy, anh vẫn dậy bế để tôi ngủ. Đi làm về việc đầu tiên cũng là rửa tay rồi vào ôm con. Chính vì anh thương con nên anh càng tin mình đang bảo vệ con khỏi vaccine. Tôi biết anh không cố tình làm điều xấu, nhưng càng như vậy tôi càng không biết phải khuyên thế nào.

Nếu anh là người vô trách nhiệm, có khi tôi còn dễ quyết. Đằng này hai vợ chồng đều nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho con, nhưng lại đứng ở hai phía hoàn toàn khác nhau.

Tôi không muốn lén đưa con đi tiêm vì biết nếu chồng phát hiện, vợ chồng sẽ mất niềm tin vào nhau. Nhưng cứ ngồi chờ anh đổi ý thì lịch tiêm của con lại trôi qua. Tôi cũng không thể lấy sức khỏe của con ra để giữ hòa khí trong nhà.

Tối qua nhìn con ngủ, tôi cứ nghĩ mãi. Con bé tí, chẳng biết gì, mọi quyết định đều nằm trong tay bố mẹ. Nếu sau này chẳng may con mắc bệnh chỉ vì bố nhất quyết không cho tiêm, lúc ấy có hối hận cũng đâu quay lại được.

Nhưng tôi nói câu này thì chồng lại bảo:

“Em cứ thích dọa người. Con mình khỏe thế này thì làm sao mà bị được?”

Có mẹ nào từng gặp cảnh giống tôi chưa? Mọi người đã làm cách nào để chồng chịu nghe? Tôi nên nhờ bác sĩ gọi điện tư vấn, nhờ người thân mà anh tin nói chuyện hay cứ tự đưa con đi tiêm?

Tôi mệt thật sự rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện đưa con đi tiêm phòng lại có thể khiến vợ chồng cãi nhau đến mức này. Bây giờ tôi vừa lo con lỡ lịch, vừa sợ mỗi chuyện liên quan đến sức khỏe của con sau này đều lại trở thành một cuộc chiến.