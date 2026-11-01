Bất chấp thị phi, Triệu Lộ Tư vẫn nhận đãi ngộ đặc biệt, không phải ai cũng có được

Giữa lúc liên tục vướng vào những tranh luận trái chiều, Triệu Lộ Tư bất ngờ đón nhận một tin vui đáng chú ý trong sự nghiệp thời trang. Mới đây, nhà mốt Valentino chính thức công bố nữ diễn viên trở thành đại diện toàn cầu của thương hiệu. Đặc biệt, thông báo được đưa ra đúng vào ngày sinh nhật của cô, như một món quà đặc biệt mà không phải ngôi sao nào cũng có cơ hội nhận được. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu, nhất là khi Triệu Lộ Tư từng vướng không ít nghi vấn về vị thế và mức độ ưu ái từ các thương hiệu xa xỉ.

Điều khiến màn hợp tác trở nên đáng chú ý là Triệu Lộ Tư được trao danh phận đại diện toàn cầu mà không phải trải qua quá trình thăng cấp từng bước như cách nhiều nghệ sĩ thường xây dựng quan hệ với các nhà mốt. Thay vì bắt đầu từ những danh xưng nhỏ hơn, nữ diễn viên được công bố trực tiếp ở vị trí có sức ảnh hưởng rộng. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, cho thấy sức hút thương mại cũng như độ nhận diện của cô trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng đã có màn xuất hiện nổi bật trên hai phiên bản bìa tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc số tháng 11, với sự đồng hành của Valentino. Bộ ảnh mang đến hình ảnh nữ diễn viên trong những thiết kế mang tinh thần thanh lịch, lãng mạn đặc trưng của nhà mốt Italy. Việc liên tiếp xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang lớn giúp cô tiến gần hơn đến mục tiêu chinh phục nhóm tạp chí hàng đầu Trung Quốc. Với bìa tạp chí này, Triệu Lộ Tư đã mở khóa 3 trong số 5 tạp chí thời trang lớn của thị trường tỷ dân.

Không chỉ gây chú ý về mặt hình ảnh, sức mua từ người hâm mộ cũng là yếu tố đáng kể. Hai phiên bản bìa Harper's Bazaar được cho là ghi nhận doanh số 9 triệu bản chỉ sau 10 giờ mở bán, đưa Triệu Lộ Tư vào nhóm ba nữ nghệ sĩ có doanh số tạp chí cao nhất. Những con số này phần nào cho thấy sức ảnh hưởng thương mại của nữ diễn viên, đặc biệt trong nhóm khán giả trẻ. Với các thương hiệu xa xỉ, khả năng tạo ra sự quan tâm và thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người hâm mộ cũng là một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn gương mặt đại diện.

Tuy nhiên, con đường thời trang của Triệu Lộ Tư không hoàn toàn bằng phẳng. Trước khi được Valentino trao danh phận mới, nữ diễn viên từng vướng tranh cãi liên quan đến hai bộ đầm haute couture của Zuhair Murad và Elie Saab. Một số hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng cho rằng các thiết kế này được cô thuê lại thông qua một cửa hàng váy cưới trung gian, thay vì được thương hiệu trực tiếp cho mượn và chỉnh sửa riêng theo số đo. Từ đó, nhiều ý kiến đặt nghi vấn về vị thế của Triệu Lộ Tư trong mắt các nhà mốt quốc tế, thậm chí cho rằng danh tiếng của cô chưa đủ sức để nhận được sự ưu ái trực tiếp.

Ở chiều ngược lại, việc Valentino chính thức công bố cô là đại diện toàn cầu là một dấu mốc có sức nặng hơn những lời đồn đoán. Danh phận này cho thấy thương hiệu nhìn thấy tiềm năng hợp tác lâu dài ở nữ diễn viên, từ độ phủ truyền thông, sức hút với người tiêu dùng đến khả năng truyền tải hình ảnh thời trang. Dẫu vậy, một danh xưng lớn cũng đồng nghĩa với kỳ vọng cao hơn về phong cách, hình ảnh và mức độ gắn bó với thương hiệu trong thời gian tới.

Có thể nói, Triệu Lộ Tư đang trải qua một giai đoạn nhiều biến động nhưng cũng không thiếu những bước tiến đáng chú ý. Những tranh cãi từng khiến cô trở thành tâm điểm bàn luận, song sức hút thương mại và sự quan tâm từ các thương hiệu vẫn là điều khó phủ nhận. Thay vì chỉ nhìn vào những lời đồn về trang phục hay đãi ngộ, màn hợp tác với Valentino sẽ là cơ hội để nữ diễn viên chứng minh vị thế của mình bằng những lần xuất hiện và dự án thời trang tiếp theo. Và có lẽ, món quà sinh nhật đặc biệt này chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho chương mới trong hành trình thời trang của Triệu Lộ Tư.