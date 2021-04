Bất chấp khoe lưng trần nõn nà với 5 xà phòng trị mụn lưng nổi tiếng dưới đây

Bạn có biết mụn trứng cá không chỉ xuất hiện trên gương mặt mà còn có thể lây lan qua các vùng da khác trên cơ thể, đặc biệt là lưng. Điều này khiến bạn không khỏi cảm thấy mất tự tin mỗi khi ra đường. Chính vì thế bạn cần phải điều trị triệt để càng sớm càng tốt trước khi tình trạng mụn càng tệ hơn. Dưới đây là 5 loại xà phòng trị mụn lưng, không phải quá mới nhưng luôn là "yêu thích" của các chị em trong thời gian dài.

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cleansing Bar (Khoảng 250.000 VNĐ/ 106g)

Thương hiệu dược mỹ phẩm Some By Mi sau cơn hot với toner ngăn ngừa mụn Miracle toner AHA- BHA- PHA 30 days, giờ đây Some by Mi lại tiếp tục ra thêm một siêu phẩm trị mụn lưng dành cho các chị em.

Với công thức chứa đến 10.000 ppm tràm trà, sản phẩm có khả năng hỗ trợ điều trị mụn sưng rất hiệu quả. Tràm trà từ lâu đã là một thành phần "huyền thoại" giúp sát khuẩn mụn cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, tràm trà còn giúp nhẹ nhàng thanh lọc sâu lỗ chân lông và cuốn bay mọi bụi bẩn, bã nhờn trên da.

Không chỉ thế, công thức độc đáo chứa cả ba hoạt chất đặc trị mụn đình đám AHA, BHA và PHA cũng đem đến cho sản phẩm hiệu quả tiêu diệt mụn mạnh mẽ.

- AHA mang khả năng làm sạch bề mặt da cực tốt, đồng thời còn giúp làm sáng da hơn.

- BHA lại có thể làm dịu mụn sưng viêm. Chưa dừng lại ở đó, BHA còn giúp thanh lọc sâu mọi bụi bẩn, ẩn nấp bên trong lỗ chân lông một cách triệt để.

- Còn PHA mang khả năng giảm kích ứng, kháng viêm, chống oxy hóa, đồng thời kích thích làn da tái sinh Collagen mới một cách nhanh chóng.

Cuối cùng, bên trong sản phẩm còn có 2% Niacinamide, Niacinamide chính là Vitamin B3, vốn nổi tiếng với khả năng làm sáng, đều màu da, giúp hỗ trợ điều trị thâm mụn cực tốt.

Nơi mua: Kosmebox

Medimix 18 Herbs Soap Everyday Skin Protection (Khoảng 90.000 VNĐ/ 125g)

Medimix là thương hiệu xà phòng thảo dược của Ấn Độ đã có 50 năm tuổi đời. Về xà phòng trị mụn lưng Medimix, đây là bánh xà phòng màu xanh có chiết xuất 100% thiên nhiên với 18 loại thảo mộc, thích hợp với cả những làn da nhạy cảm.

Trong 18 loại thảo mộc có vài thành phần nổi bật như: Lá sầu đâu giúp khử trùng mạnh, thường được hỗ trợ sử dụng điều trị các bệnh như, mụn đầu đen, nấm da. Mộc hoa trắng, lá thì là mang mùi thơm đặc trưng dễ chịu giúp người dùng cảm thấy thư giãn, khử mùi, làm mịn da.



Sản phẩm sử dụng dầu nền chính là dầu dừa tinh khiết, không chứa mỡ động vật nên không làm bít tắc lỗ chân lông. Loại xà phòng này hiệu quả đến nỗi mà hầu hết xà phòng thảo mộc trị mụn Medimix được đánh giá 4.2/5 sao trên trang review sắc đẹp nổi tiếng makeupalley, với 92% số người dùng muốn mua lại.

Nơi mua: Lazada

Kojie.San Kojic Acid Soap (Khoảng 140.000 VNĐ/ 135g)

Xà phòng Kojie San là sản phẩm của tập đoàn Beauty Elements Ventures Inc (BEVI) – một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Philippines.

Sản phẩm chứa thành phần chính là Kojic Acid – hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ nấm và quá trình lên men từ gạo. Hợp chất Kojic Acid trong KojieSan Lightening Soap giúp làm sạch và sáng da nhanh chóng đồng thời giúp trị một số bệnh về da liễu như viêm nang lông hay vùng kín, trị mụn cơ thể, giảm thâm vùng thâm khuỷu tay, vùng mông.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa: Dầu dừa giúp tăng cường dưỡng ẩm cho da; Tea Tree Oil (tinh dầu tràm trà) giúp hỗ trợ điều trị mụn, giảm tình trạng sưng đỏ. Đối với da rất nhạy cảm, bạn nên tắm trong 30 giây và chỉ nên sử dụng mỗi ngày một lần trong tuần đầu tiên. Vào tuần thứ hai, bạn có thể sử dụng 1 ngày 2 lần, cũng tắm trong 30 giây. Vào tuần thứ ba, bạn đã có thể để cho xà bông lưu trên da từ 1-2 phút để da được hấp thu chất dinh dưỡng và thẩm thấu sâu hơn .

Nơi mua: Kojiesan

Himalaya Protecting Neem & Turmeric Soap (Khoảng 36.000 VNĐ/ 75g)

Nhắc đến xà phòng trị mụn, chắc chắn không thể bỏ qua Himalaya Protecting Neem & Turmeric Soap. Sản phẩm chứa những thành phần giúp loại bỏ các vấn đề gây ra vi khuẩn và kháng viêm, bảo vệ làn da.

Thành phần của Himalaya Protecting Neem & Turmeric Soap:

- Neem là một chất bảo vệ tuyệt vời cho da. Dầu neem giúp da đỡ bị khô và làm dịu da. Nó cũng cải thiện sức khỏe và sức đề kháng của da nói chung, chống lại các bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn như mụn nhọt.

- Nghệ có các thuộc tính kháng viêm mạnh. Thảo dược này giúp làm trơn mịn và sáng da. Nghệ cũng giúp cho da đàn hồi và mềm mại hơn.

- Citrus Limon Peel Oil: Tinh dầu vỏ chanh vàng. Chanh có đặc tính kháng khuẩn, làm se lỗ chân lông và tái tạo tế bào. Nó cũng loại bỏ tạp chất và tế bào chết, cho làn da của bạn mịn màng và tươi mới.

Nơi mua: Watsons

Pelican For Back Medicated Soap (Khoảng 120.000 VNĐ/ 135g)

Pelican là thương hiệu mỹ phẩm Nhật chuyên cung cấp các sản phẩm xà phòng làm đẹp cao cấp từ xà phòng tắm, xà bông cho da mặt, xà phòng cho vùng da dưới cánh tay đến dầu gội và nhiều sản phẩm dưỡng da khác.

Xà phòng tắm For Back Medicated Soap Pelican với thành phần than hoạt tính, cam thảo, bùn khoáng thiên nhiên có tác dụng diệt khuẩn, lấy sạch bã nhờn giúp sạch mụn an toàn, hiệu quả và dưỡng da sau mụn. Không chỉ làm se đầu mụn và hỗ trợ làm giảm mụn trên bề mặt da, xà phòng còn làm sạch mụn ẩn. Sản phẩm có mùi hương chanh Citrus thơm mát, thoang thoảng mùi tinh dầu sả chanh thường thấy ở các spa. Ngoài hỗ trợ làm giảm mụn lưng hiệu quả, sản phẩm còn có tác dụng hỗ trợ làm giảm mụn ở những vùng khác trên cơ thể.