Bất cẩn khi đùa giỡn, bé 13 tháng tuổi bị ăng ten đồ chơi xuyên qua lưỡi

Hình ảnh X-quang của bệnh nhi.

Ngày 21/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM), đơn vị tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi N.Q.H. (13 tháng tuổi, ngụ Vĩnh Lộc) bị tai nạn hy hữu do đồ chơi. Trước đó, bé H. đang mải mê chơi bộ điều khiển xe ô tô cùng với anh trai 7 tuổi. Trẻ vô tình ngậm đầu ăng ten dạng xoắn, hơi nhọn vào miệng. Trong lúc đùa giỡn, bé vô ý đẩy mạnh bộ đồ chơi về phía mình, khiến thanh ăng ten xuyên thẳng vào đáy lưỡi.

Lưỡi chảy máu ít nhưng rớm máu liên tục khiến trẻ hoảng sợ và khóc lớn. Rất nhanh trí, người nhà không hoảng loạn rút dị vật ra mà giữ cố định bộ điều khiển cùng ăng ten ngay tại vị trí đâm. Sau khi trấn an trẻ, gia đình lập tức đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tại đây, bệnh nhi nhanh chóng được truyền dịch, giảm đau, chụp X-quang và hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Gây mê hồi sức. Các bác sĩ tiến hành gây mê nội khí quản. Quan sát, ê-kíp phát hiện cọng kẽm găm sâu vào lưỡi. Kíp phẫu thuật dùng kẹp Kelly cẩn thận gỡ dị vật ra từ từ theo đúng chiều vặn xoắn để bảo vệ mô mềm. Nhờ vậy, vết thương không chảy máu thêm, trẻ tỉnh táo hoàn toàn sau thủ thuật.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ nhỏ chơi đồ chơi kích thước nhỏ, sắc nhọn. Luôn có người lớn giám sát, không để trẻ chơi một mình. Đặc biệt, cần thường xuyên dọn dẹp không gian sống, cất kỹ vật dụng nguy hiểm nhằm phòng ngừa việc trẻ tò mò lượm ngậm vào miệng, dẫn đến nguy cơ hóc dị vật đường thở, đường ăn rất nguy hiểm.