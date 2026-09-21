Sau biến cố mất đứa con duy nhất, người mẹ sinh con trai ở tuổi 58 rồi tiếp tục đón con gái khi 60 tuổi

Ngày 17/9, bà Trương (tên đã thay đổi), 60 tuổi, sống tại thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã sinh một bé gái bằng phương pháp mổ lấy thai tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Trú Mã Điếm. Hai năm trước, cũng tại bệnh viện này, bà từng sinh một bé trai.

Chia sẻ sau ca sinh, bà Trương cho biết sau khi mất người con duy nhất, bà và chồng đã trải qua hai năm đau buồn trước khi quyết định sinh thêm con. Năm 2024, bà sinh bé trai Quả Quả. Lần này, vợ chồng bà tiếp tục sinh con thứ hai với mong muốn sau này hai đứa trẻ có thể nương tựa và đồng hành cùng nhau.

Bà Trương cũng khẳng định cả hai vợ chồng đều đã nghỉ hưu, có thời gian chăm sóc các con và sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cha bà sống đến 100 tuổi, còn mẹ hiện 94 tuổi nhưng sức khỏe vẫn khá tốt. Vì vậy, bà tin mình cũng có thể sống khỏe mạnh, đủ lâu để nuôi dạy các con trưởng thành.

Ca sinh hiếm gặp của sản phụ 60 tuổi

“Chào bác sĩ Trương, tôi dự định nhập viện ngày 14 để mổ lấy thai…”.

Ngày 12/9, bác sĩ Trương Hóa Liên, Trưởng khoa Sản bệnh lý thuộc Bệnh viện Trung tâm thành phố Trú Mã Điếm - Trung Quốc, nhận được tin nhắn từ một sản phụ. Khi nhìn thấy tên người gửi, nữ bác sĩ không khỏi bất ngờ.

Đó chính là bà Trương, người từng được bà trực tiếp mổ lấy thai vào tháng 5/2024. Khi ấy, sản phụ đã 58 tuổi và sinh một bé trai khỏe mạnh.

Do vẫn nhớ rõ trường hợp đặc biệt này, bác sĩ lập tức hỏi về quá trình khám thai. Bà Trương cho biết mọi kết quả đều bình thường.

Ngày 14/9, bà cùng chồng và con trai lớn nhập viện chờ sinh. Bác sĩ nhận xét trông bà trẻ hơn hai năm trước, mái tóc bạc cũng không còn nên suýt không nhận ra.

Kết quả kiểm tra cho thấy huyết áp và các chỉ số sức khỏe của sản phụ đều ổn định. Trước khi vào phòng mổ, bà còn vui vẻ nói với ê-kíp rằng mình không căng thẳng vì “đã có kinh nghiệm”.

Vào lúc 9 giờ 12 phút ngày 17/9, bà Trương sinh một bé gái nặng khoảng 2,8 kg bằng phương pháp mổ lấy thai. Khi người cha đón em bé vừa chào đời, cậu con trai lớn đứng bên cạnh phấn khích đến mức cất tiếng hát.

Bác sĩ Trương Hóa Liên cho biết lần sinh trước, bà Trương mang thai đủ tháng và bé trai chào đời với cân nặng khoảng 3,15 kg. Lần này, bà cũng mang thai đủ tháng trước khi nhập viện.

“Việc sinh con ở tuổi 58 rồi tiếp tục sinh thêm một bé nữa khi đã 60 tuổi là trường hợp rất hiếm gặp, ngay cả trên phạm vi cả nước”, nữ bác sĩ nhận định.

Sinh hai con để sau này các bé còn có nhau

Nói về nguyên nhân quyết định sinh con ở độ tuổi đặc biệt này, bà Trương cho biết trước đây mình từng có một gia đình ba người hạnh phúc. Tuy nhiên, vài năm trước, người con duy nhất của vợ chồng bà không may qua đời vì tai nạn.

Biến cố ấy khiến hai vợ chồng chịu cú sốc tinh thần rất lớn. Sau một thời gian dài ổn định tâm lý và phục hồi sức khỏe, họ quyết định thử có con thêm một lần nữa, với hy vọng tìm lại niềm vui và sức sống cho gia đình.

Đến tháng 5/2024, bà sinh bé trai Quả Quả. Vợ chồng bà không thông báo rộng rãi về kế hoạch sinh con và cũng không quá bận tâm đến suy nghĩ của họ hàng, người quen.

“Ban đầu, chồng tôi không ủng hộ. Ông ấy lo tôi đã lớn tuổi, mang thai sẽ không an toàn. Nhưng tôi nói rằng mình không sao và tin rằng bản thân có thể làm được”, bà kể.

Sau khi có con trai, bà tiếp tục muốn sinh thêm một bé. Lý do là hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, trong tương lai khi cha mẹ không còn, các con vẫn có anh chị em bên cạnh.

Bà Trương cho biết hai vợ chồng hiện đều đã nghỉ hưu nên có thể dành phần lớn thời gian chăm sóc con. Trong thời gian mang thai bé thứ hai, sức khỏe của bà vẫn khá tốt. Bà tự nấu ba bữa mỗi ngày và làm những công việc nhà thông thường.

“Cha tôi qua đời khi tròn 100 tuổi. Mẹ tôi hiện 94 tuổi, thị lực và thính lực vẫn tương đối tốt, chân tay còn khỏe, vẫn có thể leo cầu thang. Tôi nghĩ mình cũng có thể sống khỏe như vậy. Khi chúng tôi già đi, hy vọng vẫn kịp lo cho các con học hành và lập gia đình”, bà Trương chia sẻ.

Bác sĩ cảnh báo những rủi ro khi mang thai ở tuổi cao

Bác sĩ Trương Hóa Liên cho biết bà Trương có tinh thần rất lạc quan, thậm chí còn thoải mái hơn lần sinh con trai hai năm trước. Với phụ nữ mang thai ở độ tuổi cao, việc duy trì tâm lý và cảm xúc ổn định có ý nghĩa rất quan trọng.

Bà Trương cũng thừa nhận từ khi có con, cuộc sống của mình như có thêm mục tiêu. Trong thời gian mang thai bé gái, bà thường xuyên trò chuyện với con trong bụng và kể cho con nghe những việc xảy ra mỗi ngày.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh trường hợp của bà Trương rất hiếm và không thể xem là căn cứ để đánh giá rằng mang thai ở tuổi 60 là an toàn với mọi phụ nữ.

Khi tuổi càng cao, chức năng cơ thể suy giảm khiến những nguy cơ trong thai kỳ và quá trình sinh nở tăng lên. Bởi vậy, phụ nữ lớn tuổi có ý định mang thai cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá sức khỏe và tư vấn kỹ lưỡng.

Trong thai kỳ, sản phụ phải được theo dõi chặt chẽ, khám đúng lịch và xử lý kịp thời nếu xuất hiện bất thường nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ lẫn con.

Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ nên chú ý bảo vệ sức khỏe sinh sản bằng cách duy trì nếp sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và giữ tinh thần ổn định. Đây là những yếu tố góp phần duy trì chức năng buồng trứng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc mang thai và sinh nở.

Nguồn: Sohu