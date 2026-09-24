Bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên AI

Trẻ em đang ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với các công cụ trí tuệ nhân tạo, từ học tập đến giải trí. Trong bối cảnh đó, một liên minh gồm 23 quốc gia và 8 cơ quan Liên hợp quốc hôm qua đã công bố lộ trình hành động nhằm bảo đảm AI được phát triển và sử dụng an toàn hơn đối với trẻ em. Lộ trình giai đoạn 2026 - 2027 được công bố trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, do Pháp, Tây Ban Nha, Kenya và Australia đồng chủ trì.

Một định hướng đáng chú ý là các hệ thống AI dành cho trẻ em cần được kiểm thử, đánh giá và tiến tới cấp phép trước khi đưa ra thị trường. Liên minh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và phương pháp đánh giá chung phục vụ mục tiêu này.

Theo lộ trình, liên minh sẽ tập trung vào 3 hướng chính, bao gồm duy trì cam kết chính trị ở cấp cao đến năm 2027; thúc đẩy các giải pháp về an toàn, quyền riêng tư, trách nhiệm, ngăn chặn nội dung xâm hại tình dục trẻ em và deepfake do AI tạo ra, đồng thời tăng cường giáo dục về AI; và xây dựng cơ sở dữ liệu chung để hỗ trợ hoạt động của hệ thống Liên hợp quốc.

Để hỗ trợ các mục tiêu này, liên minh sẽ tiếp tục xây dựng mạng lưới toàn cầu gồm các trung tâm nghiên cứu thuộc khu vực công, giới học thuật và khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp, quỹ và đối tác khác cũng được kêu gọi tài trợ cho nghiên cứu độc lập về tác động của AI đối với trẻ em và mở các mô hình AI để phục vụ đánh giá độc lập. Liên minh dự kiến công bố những cam kết tự nguyện đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến này tại Diễn đàn Hòa bình Paris ngày 10-11/11/2026.