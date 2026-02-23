Bảo Anh diện váy ngủ "bỏng mắt" trên sofa được tổng tài Quốc Trường tặng

Ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ, trong khi dân tình đang thảnh thơi tận hưởng ngày nghỉ lễ cuối cùng, Bảo Anh bất ngờ đăng tải bộ ảnh khiến MXH dậy sóng với độ quyến rũ "bỏng mắt". Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc slip dress lụa ngắn, ôm trọn vóc dáng, khoe đôi chân thon và vòng eo gọn gàng. Thiết kế hai dây mềm mại kết hợp chi tiết ren tinh tế tạo nên tổng thể gợi cảm và vô cùng nữ tính.

Đi cùng hình ảnh siêu quyến rũ, Bảo Anh còn khiến dân tình xôn xao khi tag tên diễn viên Quốc Trường, cô viết: "Xao Tết hông lì xì em vậy Nguyễn Quốc Trường. Anh tặng em cái ghế sofa để lỡ em có cô đơn thì vẫn có sofa ấm áp ngồi đọc sách. Cám ơn chủ tịch Sasin nha. Vừa kinh tế vừa tinh tế".

Bảo Anh thả dáng quyến rũ cùng chiếc ghế sofa được cho là quà tặng của Quốc Trường (Ảnh FBNV).

Đáp lại Bảo Anh, Quốc Trường cũng vào bình luận cho biết anh sắp trở lại TP.Hồ Chí Minh khiến fan thích thú. Dù chỉ là một tương tác vui vẻ, thân tình vào ngày xuân của hai ngôi sao từng một thời được "đẩy thuyền" nhiệt tình, giờ đây cư dân mạng dường như còn quan tâm một thứ khác hơn là mối quan hệ của hai người. Đối với netizen, sự quyến rũ của Bảo Anh trong bộ ảnh này mới là điều đáng chú ý nhất.

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện dưới bài đăng: "Chị đọc sách mà người mỏi mắt là tụi em!", "Chị đọc sách kiểu này là chết em rồi". Không ít fan còn cho rằng phong cách quyến rũ nhưng tinh tế của Bảo Anh ngày càng thăng hạng, đặc biệt sau khi làm mẹ. Rõ ràng, dù caption có nhắc đến "cô đơn", nhưng với visual thế này, Bảo Anh chắc chắn không thiếu người quan tâm.

Tạo dáng "cô đơn trên sofa" nhưng Bảo Anh nhận được nhiều bình luận quan tâm về visual (Ảnh FBNV).

Thực tế, xuyên suốt dịp Tết năm nay, nữ ca sĩ vẫn giữ phong độ cập nhật hình ảnh đều đặn. Nếu ở những ngày đầu xuân, Bảo Anh ghi điểm với loạt áo dài truyền thống ngọt ngào bên con gái, thì bộ ảnh mới lại cho thấy một khía cạnh khác: hiện đại, gợi cảm và tự tin. Những khoảnh khắc hai mẹ con diện áo dài đôi, cùng nhau du xuân hay chụp ảnh gia đình cũng nhận được nhiều lời khen vì sự ấm áp, gần gũi. Sự chuyển đổi linh hoạt giữa hình ảnh người mẹ dịu dàng và người phụ nữ quyến rũ giúp Bảo Anh tiếp tục giữ sức hút đặc biệt trong lòng khán giả.