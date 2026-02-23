Ngày đầu đi làm sau Tết, nàng công sở nên TRÁNH 4 lỗi mặc xấu và kém duyên

Ngày đầu tiên trở lại chốn công sở sau Tết luôn mang một cảm xúc rất đặc biệt. Ai cũng muốn khởi động năm mới với diện mạo tươi tắn, chỉn chu và tràn đầy năng lượng. Có người chọn phong cách nổi bật để "mở bát" thật rực rỡ, có người lại ưu tiên sự thanh lịch, an toàn. Dù theo đuổi gu nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là phù hợp môi trường làm việc và tạo ấn tượng chuyên nghiệp. Để tránh rơi vào tình huống mặc chưa khéo trong ngày làm việc đầu năm, nàng công sở nên cân nhắc hạn chế 4 kiểu trang phục dưới đây.

1. Trang phục quá tối màu

Những gam màu như đen, xám đậm hay nâu trầm vốn thanh lịch và dễ phối, nhưng nếu diện nguyên cây tối màu vào ngày đầu năm, tổng thể có thể trở nên nặng nề, thiếu điểm nhấn. Sau kỳ nghỉ dài, một diện mạo tươi sáng sẽ giúp bạn trông giàu năng lượng hơn và tạo thiện cảm khi gặp lại đồng nghiệp, đối tác.

Thay vì "đóng khung" trong bảng màu trầm, bạn có thể chọn các tông sáng vừa phải như be, xanh pastel, hồng nhạt hoặc trắng kem. Nếu yêu thích màu tối, hãy phối cùng một item sáng màu để cân bằng. Chỉ cần một chiếc áo sơ mi tông nhẹ hoặc phụ kiện ánh kim tinh tế cũng đủ làm tổng thể bừng sáng hơn mà vẫn giữ được sự trang nhã.

2. Đồ quá mỏng hoặc xuyên thấu

Không khí Tết thường gắn với những thiết kế bay bổng, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, môi trường công sở đòi hỏi sự kín đáo và chuyên nghiệp. Những món đồ quá mỏng, dễ lộ nội y hoặc chi tiết xuyên thấu quá nhiều có thể khiến bạn mất điểm trong các cuộc gặp đầu năm.

Nếu yêu thích chất liệu voan, ren hoặc lụa mỏng, hãy ưu tiên thiết kế có lớp lót đầy đủ, đường cắt may chỉn chu. Sự tinh tế nằm ở cách chọn trang phục vừa đủ gợi cảm nhưng vẫn đảm bảo chuẩn mực công sở. Một chiếc áo blouse mềm mại kết hợp chân váy dài hay quần ống đứng sẽ an toàn và thanh lịch hơn rất nhiều.

3. Trang phục xuề xòa, phom dáng thùng thình

Sau kỳ nghỉ Tết "lên đồ" lồng lộn, nhiều người có xu hướng chọn trang phục thật rộng rãi, thoải mái hoặc mặc vội những món quen thuộc mà không chú ý đến phom dáng. Tuy nhiên, ngày đầu quay lại văn phòng là thời điểm nên ưu tiên sự gọn gàng và chỉn chu. Những bộ đồ quá thùng thình, nhăn nhúm hoặc không đứng phom dễ khiến tổng thể trông kém tinh tế, thiếu chuyên nghiệp.

Không cần quá cầu kỳ, bạn chỉ cần chọn những thiết kế cơ bản như blazer, sơ mi, quần ống suông hay váy dài để phối. Những công thức kinh điển này luôn mang lại vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch và dễ ghi điểm nơi công sở.

4. Lạm dụng phụ kiện

Phụ kiện giúp hoàn thiện tổng thể, nhưng sử dụng quá nhiều lại dễ phản tác dụng. Sau Tết, nhiều người vẫn giữ thói quen diện đồ lấp lánh, phụ kiện bản lớn hoặc quá nhiều chi tiết nổi bật. Điều này có thể khiến set đồ công sở trở nên rối mắt.

Thay vào đó, hãy chọn một đến hai điểm nhấn vừa đủ như khuyên tai nhỏ, đồng hồ thanh mảnh hoặc túi xách có phom dáng gọn gàng. Sự tiết chế giúp diện mạo trở nên sang trọng và chuyên nghiệp hơn. Trong môi trường làm việc, phong thái chỉn chu luôn tạo ấn tượng bền vững hơn sự phô trương.