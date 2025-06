Không ít người có quan điểm rằng thu nhập cao đồng nghĩa với việc giàu có, lắm của ăn của để, kiểu gì cũng tích lũy được cả đống tài sản. Nhưng thực tế cuộc sống của nhiều gia đình trẻ ở thành phố lớn bây giờ không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Để có thể vận hành được nhịp sống ở mức trung bình thôi đã cần đến chi phí không hề nhỏ rồi.

Nhiều người có thể có mức lương cao nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực tài chính do các khoản chi phí cố định lớn. Điều này đặc biệt đúng với những người sống ở các khu vực có chi phí sinh hoạt cao.

Khi thu nhập tăng lên, chi phí cuộc sống cũng thường tăng theo, đặc biệt ở các thành phố lớn. Những yếu tố như giá nhà, chi phí sinh hoạt thiết yếu và dịch vụ cá nhân có thể tiêu tốn một phần lớn thu nhập. Và chỉ cần sự xuất hiện của những đứa trẻ thôi đã đủ để đội những khoản chi phí ấy lên gấp nhiều lần rồi.

Với gia đình phổ thông có 2 con nhỏ, các khoản chi phí nó là vô cùng. Tất nhiên, ở mức độ thu nhập nào thì người ta phải có kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. Nhưng với những gia đình có mức thu nhập khá, họ sẽ có nhu cầu cho con cái những điều kiện tốt nhất trong khả năng của mình.

Vợ chồng Đức Anh và Khánh Chi hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Khánh Chi thì làm việc văn phòng cố định ở Hà Nội nhưng chồng cô thì thường xuyên phải đi công tác xa dài ngày. Có khi cả tháng trời gia đình không được gặp mặt nhau.

Hiện tại tổng thu nhập của gia đình cô trung bình là 70 triệu/tháng. Đây có thể coi là khoản thu nhập khá cao so với mặt bằng lao động chung. Tuy nhiên, mẹ bỉm 2 con này vẫn thường xuyên phải đau đầu để cân đo đong đếm sao cho phù hợp nhất.

Chi phí cho 2 con nhỏ - Sơ sơ đã 40 triệu/tháng

Chiếm hơn 50% tổng thu nhập của gia đình Chi là khoản chi phí nuôi 2 con nhỏ. Hiện tại, nhà Chi có 1 bạn lớn 7 tuổi và bạn út năm nay 2 tuổi.

Các khoản chi cho 2 bạn nhỏ này cụ thể như sau:

1. Học phí con lớn (học chính học thêm môn năng khiếu): 7 triệu đồng 2. Học phí con út (gửi trường mầm non tư thục): 7 triệu đồng 3. Sữa bỉm của con út: 6 triệu đồng 4. Ăn sáng ăn vặt con lớn: 4 triệu đồng 5. Thuốc thực phẩm chức năng bổ sung cho 2 con (vitamin, thuốc đặc trị): 3 triệu 6. Cho con đi chơi: 5 triệu đồng 7. Quần áo đồ chơi: 3 triệu đồng 8. Y tế (tiêm chủng, khám chữa bệnh): 3 triệu đồng 9. Dự phòng: 2 triệu đồng

Tổng các khoản chi phí lên đến 40 triệu đồng, nghe thì có vẻ "khủng" nhưng thực chất nếu ghi chép chi tiết các khoản ra thì tất cả đều có mục đích của nó và Chi khó lòng cắt giảm.

Không thể cắt giảm và cũng không muốn cắt giảm

Việc học của 2 bạn nhỏ là ưu tiên hàng đầu của mẹ bỉm này. Cô sẵn sàng chi số tiền lớn vào việc học tập cho các con. Bạn lớn đang học lớp 2, áp lực học tập không quá nhiều nhưng cô vẫn muốn con học thêm tiếng anh và các môn năng khiếu theo sở thích của con mình. Bạn nhỏ hiện tại đang học mầm non tư thục, vì con còn nhỏ chưa thể giao tiếp được nhiều nên Chi tìm cho con môi trường an toàn. Hơn nữa do điều kiện gia đình bận bịu, cô gần như phải dùng tất cả các dịch vụ mà trường cung cấp như ăn sáng và ăn bữa tối.

2 con nhà Chi có 1 bạn đang ở độ tuổi phát triển và 1 bạn đang còn nhỏ nên các chi phí về dinh dưỡng, ăn uống cũng không thể xem nhẹ. Ngoài ra thì việc cho các con đi chơi dịp cuối tuần cô cũng không muốn cắt bỏ vì đây là cơ hội để các con được trải nghiệm những điều mới lạ thay vì chỉ đi từ nhà đến trường.

Tiêm chủng và các vấn đề y tế cũng vậy. Bé út nhà Chi phải dùng 1 số loại thuốc dự phòng hen suyễn nên chi phí thuốc men hàng tháng cũng khá cao.

Ngoài ra, đấy là chưa nói đến các chi phí phát sinh như chi phí đi lại...

Chi cho rằng bố mẹ nào cũng muốn cho con mình được sống trong điều kiện tốt nhất mà mình có thể mang lại. Hiện tại vợ chồng cô đang cố gắng hết sức để kiếm tiền và may mắn có được thu nhập ổn định nên muốn chi tiêu cho con mình nhiều hơn.

Trong trường hợp nếu không thể có được kinh tế dư dả, đương nhiên Chi sẽ phải cắt giảm bớt các khoản chi phí. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ấy, cô vẫn sẵn sàng chi cho con nhiều nhất có thể.

Chính vì vậy, với số tiền 40 triệu/tháng để nuôi 2 bạn nhỏ, có thể với nhiều người sẽ là hơi phung phí nhưng với quan điểm chi tiêu của gia đình Chi thì hoàn toàn hợp lý!