Bạch nguyệt quang Cbiz nỗ lực tại fashion week: Style thay đổi nhưng thân hình lại thành tâm điểm tranh cãi

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Trần Đô Linh từ lâu được khán giả ưu ái gọi bằng cái tên "bạch nguyệt quang" – hình tượng chỉ những mỹ nhân mang vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng, càng nhìn càng dễ chịu. Không theo đuổi phong cách gợi cảm hay lối trang điểm sắc sảo, nữ diễn viên chinh phục công chúng bằng khí chất nhẹ nhàng cùng làn da trắng mịn gần như không tì vết. Tuy nhiên, lần xuất hiện mới đây của cô tại show diễn của Loewe trong khuôn khổ Paris Fashion Week 2026 lại gây bàn tán, khi Trần Đô Linh thử nghiệm hình ảnh cá tính hơn, đồng thời khiến nhiều người chú ý vì vóc dáng có phần quá mảnh mai.

Nữ diễn viên Trần Đô Linh tham dự show của Loewe tại Paris. (Nguồn: W)

Tại show diễn, Trần Đô Linh xuất hiện với mái tóc ngắn tỉa layer ôm nhẹ gương mặt. Kiểu tóc mullet mềm mại mang lại cảm giác hiện đại và phá cách hơn so với hình ảnh tóc dài nữ tính quen thuộc của cô. Phần mái được cắt mỏng, hơi lòa xòa trước trán, tạo hiệu ứng tự nhiên và trẻ trung. Kiểu tóc này giúp gương mặt nhỏ nhắn của nữ diễn viên thêm phần sắc nét, đồng thời khiến tổng thể diện mạo mang hơi hướng "cool girl" đúng tinh thần thời trang đường phố.

Lối trang điểm của cô vẫn giữ tinh thần tối giản đặc trưng nhưng được điều chỉnh để phù hợp với phong cách cá tính. Lớp nền mỏng nhẹ, gần như trong suốt, tập trung tôn lên làn da trắng đều và căng mịn – yếu tố luôn được xem là "vũ khí" nhan sắc của Trần Đô Linh.

Người đẹp vẫn giữ lối trang điểm mang tinh thần tối giản. (Nguồn: Getty, Weibo)

Outfit mà minh tinh Cbiz lựa chọn cũng mang tinh thần tối giản nhưng cá tính. Cô diện áo ôm dáng màu vàng nhạt với phần tay áo xếp lớp lạ mắt, phối cùng chân váy đen dáng bất đối xứng. Điểm nhấn màu đỏ ở phần cạp váy tạo nên sự tương phản thú vị, giúp tổng thể trang phục bớt đơn điệu, phá cách hơn hẳn giao diện thường thấy.

Mái tóc ngắn cùng outfit khiến Trần Đô Linh thêm phần cá tính. (Nguồn: Getty)

Dù phong cách được đánh giá mới mẻ và hợp tinh thần thời trang, nhiều khán giả lại chú ý đến vóc dáng khá gầy của nữ diễn viên. Trong một số khoảnh khắc, thân hình mảnh mai của Trần Đô Linh khiến bờ vai và cánh tay trông nhỏ hơn bình thường, tạo cảm giác thiếu sức sống. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang ép cân quá đà để theo đuổi hình tượng "mình hạc xương mai".

Nhiều người tỏ ra lo lắng khi thấy Trần Đô Linh quá gầy. (Nguồn: Facebook)

Trên thực tế, nữ diễn viên sinh năm 1993 sở hữu chiều cao 1,68 m nhưng chỉ nặng khoảng 42 kg – con số mà cô duy trì ổn định suốt gần một thập kỷ. Đằng sau vóc dáng mảnh mai và làn da trắng mịn là những thói quen ăn uống, sinh hoạt cùng chế độ tập luyện được Trần Đô Linh duy trì đều đặn trong thời gian dài.



Trần Đô Linh nổi tiếng với làn da trắng mịn và vóc dáng mảnh mai. (Nguồn: Weibo)



