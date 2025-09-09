Bạch Lộc mặc Gucci quá tệ, nhìn sang Chi Pu khác hẳn

Vài năm trở lại đây, Bạch Lộc liên tục phủ sóng màn ảnh với loạt tác phẩm nổi bật như Dĩ Ái Vi Doanh, Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng hay Trường Nguyệt Tẫn Minh... Nhờ đó cô dần khẳng định vị thế trong làng giải trí và sở hữu lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Thế nhưng, nếu ở mảng phim ảnh, mỹ nhân sinh năm 1994 luôn tạo dấu ấn thì mảng thời trang lại là thử thách đối với cô.

Không ít lần xuất hiện tại sự kiện, Bạch Lộc bị nhận xét gu ăn mặc chưa thực sự nổi bật, thiếu điểm nhấn riêng hay mặc đồ hiệu mà như hàng chợ. Đoạn video mới hot lại gần đây là ví dụ rõ ràng: dù diện nguyên cây Gucci đắt đỏ, nhưng tổng thể outfit lại không tôn lên khí chất sang chảnh vốn có của một ngôi sao, thậm chí trông cô như một hot girl mới nổi đang luống cuống trên thảm đỏ sự kiện. Sự chênh lệch giữa danh tiếng và phong độ thời trang khiến hình ảnh của Bạch Lộc nhiều lần gặp tranh cãi trên MXH.

Cam thường của Bạch Lộc khiến không ai nghĩ đây là 1 minh tinh. (Nguồn: chen_yin5)

Lựa chọn set đồ đỏ nằm trong BST Gucci Ancora Xuân/Hè 2024, vốn hướng đến vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng, nhưng khi Bạch Lộc diện lên người lại mang tới cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Cách phối với loafer đế dày cộp lại càng khiến tỷ lệ cơ thể nữ diễn viên bị mất cân đối, lộ đôi chân khẳng khiu và vóc dáng bé nhỏ. Có thể nói, vấn đề không nằm ở set đồ hàng hiệu, mà ở cách Bạch Lộc xử lý outfit cùng khí chất chưa đủ để “gánh” đồ Gucci, dẫn đến hình ảnh kém nổi bật giữa sự kiện.

Những hình ảnh "nguyên bản" của Bạch Lộc tại sự kiện này vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán vì vừa mặc không đẹp, vừa thiếu khí chất.

Ngay cả với hình ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng, Bạch Lộc cũng hoàn toàn "lép vế" trước Chi Pu. Cùng diện chung 1 set đồ nhưng thần thái cùng biểu cảm của mỹ nhân Việt hút mắt và sang hơn hẳn. Kiểu tóc xoăn mang hơi hướng cổ điển cũng giúp visual Chi Pu thêm phần bùng nổ, hút mắt.

Dù đã qua photoshop nhưng visual của Bạch Lộc vẫn thua trong khi đụng hàng với Chi Pu.

Trước đó, việc Bạch Lộc mặc xấu đã nhiều lần trở thành hot topic trên MXH, điển hình là với bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Dù diện toàn đồ hiệu nhưng tạo hình của nữ diễn viên lại bị chê quê mùa, không hợp thời, khiến stylist của phim cũng vì thế mà bị chỉ trích theo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở stylist, mà còn bởi visual của Bạch Lộc chưa đủ nổi bật hay cá tính để nâng tầm outfit.

Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh bị xếp vào hàng nữ chính mặc xấu tệ.