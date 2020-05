Bác sĩ nhấn mạnh: Chị em chỉ cần dùng đúng 3 sản phẩm chống lão hóa thì da sẽ đẹp lên, chẳng lo nếp nhăn xuất hiện

Khi đi mua sắm đồ skincare, các nàng rất dễ rơi vào cảnh shopping quá đà, khiến quy trình chăm da của mình càng trở nên đồ sộ, phức tạp. Tùy theo mỗi loại da, các nàng sẽ có những nhu cầu được chăm sóc khác nhau nhưng nhìn chung, theo bác sĩ Anjali Mahto tại London, Anh: "Skincare càng đơn giản càng tốt, một quy trình skincare rối rắm với nhiều các thành phần hoạt tính sẽ chỉ khiến làn da phải khóc thét vì kích ứng. Và bạn hoàn toàn có thể rút gọn quy trình skincare bằng cách chọn sản phẩm thông thái".

Vậy thế nào là lựa chọn sản phẩm thông thái? Bác sĩ bổ sung thêm rằng: "Một quy trình skincare chất lượng chỉ cần xoay quanh 3 sản phẩm cơ bản dưới đây".

1. Serum vitamin C

Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa quyền năng nhất và khi thêm sản phẩm chứa thành phần này vào quy trình, làn da của bạn sẽ nhận được những kết quả đáng ngạc nhiên. Cụ thể là theo bác sĩ Mahto: "Vitamin C mang đến nhiều lợi ích chứ không chỉ đơn thuần là chống oxy hóa. Thành phần này giúp làm sáng da, kháng viêm, kích thích sản sinh collagen – thành tố sẽ giúp cải thiện kết cấu làn da của bạn". Đây chính là lý do, ngay cả quy trình chống lão hóa của các bác sĩ da liễu cũng không bao giờ thiếu mặt serum vitamin C, và họ thường thoa sản phẩm này trước khi dùng kem chống nắng để làn da được cải thiện mạnh mẽ.

2. Kem chống nắng

Không bao giờ là thừa để nhấn mạnh: Kem chống nắng là sản phẩm quan trọng bậc nhất và phải có trong mọi quy trình skincare. Sản phẩm này sẽ giúp chặn đứng một loạt vấn đề tiêu cực xảy đến với làn da như: thâm nám, nếp nhăn, da khô, xỉn màu, cháy nắng hay dầu, mụn… Tuy nhiên, để phát huy tối ưu hiệu quả cải thiện làn da từ kem chống nắng, bạn cần thoa sản phẩm không sót một ngày nào, thậm chí là phải thoa lại sau mỗi 2 tiếng đồng hồ, như vậy làn da mới được bảo vệ nghiêm ngặt.

3. Sản phẩm chứa retinol

Theo bác sĩ Mahto: "Vitamin A là thành phần cực kỳ xuất sắc trong khoản làm mịn da, khiến lỗ chân lông to bị lu mờ, làm đầy các nếp nhăn, cải thiện tình trạng da xỉn màu và bít tắc lỗ chân lông". Tuy nhiên, retinol là một thành phần hơi kém thân thiện với làn da, và để tránh viễn cảnh bị kích ứng nặng nề thì khi mới kết thân với retinol, bạn chỉ nên thoa sản phẩm chứa retinol 1 lần/tuần vào buổi tối, sau đó tăng dần lên 2 lần/tuần và tiến đến dùng mỗi ngày.

