Bác sĩ khuyên dùng lọ kem dưỡng hút gần 300 ngàn tim trên Sephora mùa rét, có một đặc tính mà da dầu mụn cực mê

Tatcha là thương hiệu skincare của Nhật Bản thuộc phân khúc high-end. Meghan Markle hay Kim Kardashian là những người nổi tiếng từng chia sẻ là fan của Tatcha. Lọ kem dưỡng The Water Cream Oil-Free Pore-Minimizing Moisturizer là điển hình. Lần đầu được ra mắt vào năm 2017 và nhanh chóng sold out chỉ vài tháng sau đó, đến tận nay, "em nó" vẫn nhận được ủng hộ nhiệt tình từ các tính đồ skincare. Vậy điều gì làm nên sức hút của Tatcha The Water Cream mà thu về gần 300k lượt tim trên Sephora?



Điểm nổi bật đầu tiên của sản phẩm là kết cấu cực mỏng, thấm trên da siêu nhanh nhưng khả năng cấp - giữ ẩm cho cả ngày dài phải nói là đáng ngạc nhiên. Thứ hai là "em nó" không hề chứa dầu khoáng, vì vậy sẽ không gây mụn hay bít tắc lỗ chân lông nên rất hợp với da dầu mụn. Đông đảo người dùng cũng cho biết lọ kem dưỡng chính là cứu tinh cho làn da dầu mụn của họ đấy.

Tatcha The Water Cream Oil-Free Pore-Minimizing Moisturizer 50ml

Cũng như các sản phẩm khác của Tatcha, công thức của hũ kem dưỡng được phát triển dựa trên bí quyết làm đẹp lâu đời của người Nhật, sau đó được hoàn thiện bởi đội ngũ chuyên gia đến từ Nhật và Mỹ. Bạn sẽ tìm thấy những thành phần chống lão hóa đậm chất Nhật như chiết xuất hoa hồng dại Nhật Bản, hoa ly Nhật và phức hợp Hadasei-3 từ trà xanh, gạo từ vùng Akita và tảo đỏ Okinawa. Lỗ chân lông, dầu thừa, bã nhờn hay làn da chảy xệ, kém sức sống sẽ chẳng còn là mối phiền phức một khi bạn có hũ kem của Tatcha trong tủ đồ skincare.

Chốt lại nhé, hũ kem dưỡng này sẽ giúp bạn giải quyết làn da dầu mụn, nổi mẩn đỏ, lỗ chân lông to, hay kích ứng, đồng thời cấp ẩm tối ưu để da bạn khỏe từ sâu bên trong. Tìm đọc review về em này trên Sephora hay các trang web mua sắm khác, bạn sẽ "ngụp lặn" giữa hàng loạt review khen nức nở với đại ý như "thần kỳ", "làm da mềm và trẻ chỉ trong vài ngày", "kem dưỡng tốt nhất từng dùng", "món skincare thay đổi cả cuộc đời tôi", "da khỏe, không còn mụn dù quá khứ từng bị break-out nghiêm trọng"...

Điều cản trở "ẻm" đến với bạn có chăng chỉ là giá tiền, nhưng tiền nào của nấy cả, thử đi kẻo sau này hối hận đó.



Ảnh: Sưu tầm