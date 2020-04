Bác sĩ hết lòng khuyên mọi chị em dùng 5 món skincare này khi ngoài 30 tuổi, không nghe theo da sẽ lão hóa rất nhanh

1. Sản phẩm tẩy da chết hóa học

Ngoài 30 tuổi, khả năng tự tái tạo của làn da sẽ sụt giảm, dẫn đến những hệ lụy như: da xỉn màu, sần sùi, nếp nhăn hiện hữu rõ hơn, thậm chí là cả mụn. Bởi vậy, bác sĩ Catherine Borysiewicz tại London mới khuyên chị em bổ sung sản phẩm tẩy da chết hóa học để acid có trong đó làm nhiệm vụ giải phóng lỗ chân lông, thúc đẩy da tái tạo và để lại cho nàng tuổi băm làn da tươi sáng, mịn màng hơn. Tuy nhiên bạn cần nhớ, chỉ nên tẩy da chết khoảng 2 lần/tuần là đủ để không khiến da bị tổn thương.

2. Serum vitamin C

Một quy trình skincare sẽ được cho là kém hoàn thiện nếu thiếu sản phẩm chứa vitamin C, đặc biệt là quy trình bạn áp dụng ở tuổi ngoài 30. Vitamin C là chất chống oxy hóa đầy quyền lực, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do khi tiếp xúc với ánh nắng, các tác nhân ô nhiễm.

Bên cạnh đó, vitamin C là một thành phần tuyệt vời giúp xóa mờ các đốm thâm nám, điều mà các nàng dễ phải đối mặt khi bước vào tuổi 30: "Lúc này, các tế bào sắc tố sẽ hoạt động quá mức, khiến làn da của bạn trở nên khô héo, thiếu sức sống và đốm nâu dễ dàng xuất hiện", theo bác sĩ Mayoni tại London. Tóm lại, muốn da đẹp thì bạn nhất định phải thêm sản phẩm chứa vitamin C vào quy trình.

3. Serum chứa Hyaluronic Acid

Hyaluronic Acid là một thành phần cấp ẩm thần kỳ, giúp bơm da căng mọng từ bên trong và từ đó, da thêm khỏe khoắn, tươi sáng và nếp nhăn cũng khó mà hiện diện, nếu sẵn có thì cũng lu mờ hẳn. Chuyên gia làm đẹp Michaella Bolder tại London khuyên các chị em ngoài 30 tuổi: "Hãy dùng serum chứa Hyaluronic Acid 2 lần/ngày và chờ khoảng 10 phút rồi thoa retinol".

4. Sản phẩm chứa retinol

Chuyên gia Lauren Hamilton tại London chia sẻ rằng: "Retinol có thể tạo nên những điều kỳ diệu cho làn da. Thành phần này giúp cải thiện kết cấu da, phù phép cho lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn và là phẳng các nếp nhăn từ nông đến sâu. Vào những năm ngoài 30 tuổi, tất cả các chị em đều sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt của làn da khi dùng retinol".

Chuyên gia Bolder bổ sung thêm: "Mới chạm ngưỡng tuổi băm thì không cần thiết nhưng đoạn giữa và cuối những năm 30 tuổi, tôi khuyên các bạn nên dùng retinol ở tỷ lệ khoảng 1%".

5. Kem chống nắng

Có lẽ không cần phải giải thích nhiều, tất cả các chuyên gia, bác sĩ đều đồng ý rằng kem chống nắng là sản phẩm quan trọng bậc nhất của quy trình skincare tuổi ngoài 30 hay ở bất cứ độ tuổi nào. Sản phẩm này sẽ tạo tấm khiên để bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời – nguyên nhân gây ra hàng loạt những tổn thương và đẩy mạnh quá trình lão hóa.

