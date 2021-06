Chuyên gia khẳng định: “Không phải nồng độ vitamin C càng cao càng tốt”, da lão hóa nên dùng 2 lần/ngày

Vitamin C là một trong những thành phần dưỡng da phổ biến trong các sản phẩm skincare, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho làn da từ làm trắng, mờ thâm đến chống lão hóa. Vậy nhưng cách sử dụng các sản phẩm dưỡng da có chứa vitamin C sao cho hiệu quả thì không phải chị em nào cũng rõ.

Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bác sĩ Mai Hà Anh chia sẻ về cách sử dụng các sản phẩm dưỡng chứa vitamin C đúng cách để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Bác sĩ Mai Hà Anh tốt nghiệp Khoa Da Liễu – Thẩm mỹ Da nằm trong Bệnh viện Đại Học Y Dược

Theo bác sĩ, vì sao chúng ta nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da có chứa Vitamin C?



Vitamin C là 1 trong những vitamin thiết yếu. Không chỉ cần thiết cho cơ thể (giúp loại bỏ yếu tố gây oxy hóa, bảo vệ thành mạch, chống dị ứng, tham gia tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh và hormon, tăng sức đề kháng…) mà vitamin C còn có vai trò khá quan trọng trong việc nuôi dưỡng 1 làn da sáng khỏe tự nhiên.

Vitamin C giúp hồi phục làn da hư tổn, da mỏng yếu, giúp cải thiện tone màu da hoặc kết cấu da, giúp da săn chắc, đàn hồi hơn. Thực phẩm chức năng hay các sản phẩm thoa ngoài da có thành phần vitamin C đều có tác dụng có lợi trên các tế bào da. Vitamin C còn giúp giảm tình trạng tăng sinh sắc tố, kích thích tăng sinh collagen, giúp ngăn ngừa và điều trị các tổn thương trên da. Vì vậy mà các sản phẩm dưỡng da chứa vitamin C sẽ giúp các bạn có một làn da trắng hồng, mịn màng và căng bóng hơn.

Có phải sản phẩm dưỡng da có nồng độ Vitamin C càng cao thì càng tốt hay không?

Nồng độ Vitamin C càng cao thì tác động của nó trên da càng lớn. Tôi khuyến khích bắt đầu với một serum vitamin C có nồng độ khoảng 6-10% trong 1-2 ngày, tránh thoa vùng da non. Nếu như làn da của bạn "chịu" nó (tức là không căng rát, không ngứa, không đỏ) bạn có thể tăng dần lên nồng độ 13-20%.

Tuy nhiên, để Vitamin C hoạt động một cách hiệu quả nhất thì còn phải chú trọng đến độ pH phù hợp trong các sản phẩm nữa. Trong đó, mỗi dạng thức sẽ có độ pH khác nhau. Ví dụ độ pH của một số dạng Vitamin C như sau:

- Ascorbic Acid (AA) hay L – ascorbic acid (LAA): ≤ 3,5

- Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP): khoảng 7

- Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP): khoảng 7

Vì vậy so với việc chỉ tập trung vào lựa chọn nồng độ của Vitamin C, thì chúng ta cũng nên chú ý vào độ pH để chọn lựa được một sản phẩm Vitamin C phù hợp với da.

Các chị em nên sử dụng sản phẩm dưỡng da chứa Vitamin C như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất?

Để sản phẩm chứa vitamin C đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên thực hiện quy trình chăm da cơ bản như sau:

- Bước 1: Tẩy trang và rửa sạch da mặt

- Bước 2: Thoa một lượng serum vừa phải lên vùng da bạn mong muốn cải thiện, để khô từ 3-5 phút.

- Bước 3: Thoa kem dưỡng ẩm

Ngoài ra, cũng đừng quên thoa thêm kem chống nắng vào buổi sáng để bảo vệ da toàn diện.

Kem chống nắng khi kết hợp với Vitamin C sẽ giúp chống lại quá trình quang độc tính, giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím UVA và UVB độc hại.

Với những chị em dùng serum vitamin C mà bị châm chích da thì nên giải quyết thế nào thưa bác sĩ?

Đối với Vitamin C ở dạng nguyên thủy Ascorbic Acid (AA) thường có hiệu quả cao hơn các dạng thức khác. Tuy nhiên, AA hay LAA có thể gây kích ứng cho những làn da nhạy cảm, da mỏng, yếu.

Vì vậy khi mới bắt đầu sử dụng sản phẩm dưỡng da có chứa Vitamin C, bạn nên lựa chọn sản phẩm có nồng độ Vitamin C thấp rồi tăng dần nồng độ khi đã quen. Hoặc bạn có thể lựa chọn các dạng phái sinh khác của Vitamin C như MAP, SAP nhưng 2 dạng thức này sẽ không có hiệu quả được như AA hay LAA. Bạn cũng nên thoa thử sản phẩm trên mu bàn tay hoặc cổ trước khi sử dụng trên toàn bộ khuôn mặt.

Bác sĩ có thể gợi ý 1 số sản phẩm dưỡng da chứa vitamin C an toàn cho các chị em dễ dàng chọn lựa hơn không?

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm Vitamin C trên thị trường, chúng ta cũng không dễ để phân biệt được đâu là hàng kém chất lượng và đâu là hàng chính hãng. Vì vậy tôi khuyến khích các bạn nên lựa chọn mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu và có giấy tờ lưu hành chính thống tại Việt Nam.

Với những bạn ưa chuộng sử dụng sản phẩm chăm sóc da của phương Tây, các bạn có thể chọn sản phẩm của các thương hiệu như: Kiehl's, Balance, La Roche Posay,.. Những bạn là fan của mỹ phẩm Hàn, Nhật thì có thể chọn sản phẩm của: Vari:hope, Melano CC.

Một số sản phẩm gợi ý:

Kem dưỡng vitamin C của Vari:hope có nồng độ 7% phù hợp với những bạn lần đầu sử dụng các sản phẩm dưỡng da có chứa vitamin C

Nơi mua: Vari:hope; Giá: 600k

Serum vitamin C của Vari:hope có nồng độ 13.5% giúp làm sáng da, mờ thâm rõ rệt

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate chứa 12.5% Vitamin C giúp da chống lão hóa và giảm nếp nhăn

Melano CC Whitening Essence chứa thành phần Vitamin C kết hợp với Vitamin E