Bà mẹ tử vong 48 giờ sau khi sinh con do gặp phải 1 tình trạng mẹ nào cũng từng nghe đến

Sót nhau thai sau khi sinh nguy hiểm như thế nào?

Sót nhau thai là chỉ tình trạng nhau thai không di chuyển ra khỏi tử cung trong vòng 30 phút sua khi em bé chào đời. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng hoặc băng huyết nghiêm trọng đe dọa tính mạng của sản phụ sau khi sinh con. Tuy nhiên, đây không phải là một tình trạng phổ biến, nhưng các y bác sĩ luôn cần phải kiểm tra để tránh bị sót nhau.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng sót nhau như tử cung co thắt không đủ mạnh để tống nhau thai ra ngoài, cổ tử cung đóng sớm trước khi nhau thai được lấy ra. Hoặc do sản phụ lớn tuổi, sinh non hay có thời gian chuyển dạ quá lâu…

Khi bị sót nhau thai, bạn có thể bị sốt, tiết dịch có mùi hôi, băng huyết, đau bụng dữ dội… Và cách điều trị hiệu quả nhất cho trường hợp này là phẫu thuật để loại bỏ nhau thai. Những vấn đề này sẽ do các bác sĩ quyết định dựa trên tình hình cụ thể của từng sản phụ.