Met Gala 2026 - “đêm hội lớn nhất của thời trang” sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 4/5 giờ Mỹ (5h sáng ngày 5/5 giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York). Sự kiện năm nay xoay quanh chủ đề “Costume Art”, đồng thời tôn vinh triển lãm mùa xuân cùng tên. Dress code chính thức được công bố là “Fashion Is Art” - một tuyên ngôn mở, cho phép những cách diễn giải đầy sáng tạo trên thảm đỏ.

Được tổ chức vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5 hàng năm, Met Gala là sự kiện mang đậm dấu ấn của Diana Vreeland - cựu Tổng biên tập Vogue. Chính bà là người đưa khái niệm “chủ đề” vào từng kỳ gala, khởi đầu năm 1973 với triển lãm tôn vinh Cristóbal Balenciaga, chỉ một năm sau khi ông qua đời. Trước đó, The Met vốn đã duy trì các sự kiện gây quỹ cho Viện Trang phục từ những năm 1950–1960. Năm nay, Met Gala hứa hẹn sẽ là một “bữa tiệc thị giác” đúng nghĩa, quy tụ dàn khách mời đình đám cùng dress code khơi gợi vô vàn cách thể hiện cá tính.

Chủ đề Met Gala 2026 là gì?

Vào ngày 17/11, Vogue công bố chủ đề triển lãm mùa xuân 2026 của The Met là “Costume Art”, đồng thời đánh dấu việc khai trương không gian trưng bày cố định đầu tiên của Viện Trang phục trong bảo tàng. Khu Condé Nast Galleries rộng gần 12.000 feet vuông sẽ nằm cạnh Đại sảnh The Met, và theo giám tuyển Andrew Bolton, đây là “một cột mốc lớn” đối với Viện Trang phục. Ông chia sẻ: “Điều này sẽ mang tính chuyển đổi không chỉ với bộ phận của chúng tôi mà còn với thời trang nói chung - việc một bảo tàng nghệ thuật như The Met dành vị trí trung tâm cho thời trang.”

Triển lãm của Bolton khai thác “vai trò trung tâm của cơ thể được mặc trong bộ sưu tập khổng lồ của bảo tàng”, thông qua việc đặt các bức tranh, tượng điêu khắc và hiện vật kéo dài 5.000 năm lịch sử nghệ thuật bên cạnh những trang phục lịch sử và đương đại từ Viện Trang phục.

D ress code Met Gala 2026 là gì?

Vào ngày 23/2, Vogue công bố dress code năm nay là “Fashion Is Art”. Bolton từng giải thích: “Điều kết nối mọi phòng ban giám tuyển và mọi không gian trưng bày chính là thời trang – hay những người mặc chúng. Đó là sợi dây chung xuyên suốt toàn bộ bảo tàng. Ngay cả sự khỏa thân cũng không bao giờ thực sự trần trụi, nó luôn mang theo các giá trị và ý niệm văn hóa.”

Ai là đồng chủ trì Met Gala 2026?

Các đồng chủ trì của Met Gala 2026 gồm Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams và Anna Wintour. Sự kiện năm nay cũng đánh dấu lần Beyoncé trở lại Met Gala sau 10 năm kể từ 2016, khi cô tham dự chủ đề “Manus x Machina” trong thiết kế Givenchy Haute Couture. Tổng cộng, nữ nghệ sĩ đã tham dự 7 lần kể từ lần đầu năm 2008.

Host Committee của Met Gala 2026 cũng bao gồm nhiều gương mặt nổi bật đại diện cho những mảng màu khác nhau của nghệ thuật đương đại như Sabrina Carpenter, Doja Cat, Lisa, Gwendoline Christie, Alex Consani, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, Sam Smith, Lisa...

Xem thảm đỏ Met Gala 2026 ở đâu?

Livestream Met Gala 2026 sẽ được phát trên các nền tảng số của Vogue, bao gồm YouTube và TikTok, bắt đầu lúc 18h ngày 4/5 theo giờ Mỹ, tương đương với 5h sáng ngày 5/5 theo giờ Việt Nam. Ashley Graham, La La Anthony và Cara Delevingne sẽ dẫn dắt chương trình, trong khi Emma Chamberlain tiếp tục đảm nhận vai trò phóng viên thảm đỏ.

Triển lãm sẽ diễn ra khi nào?

Triển lãm “Costume Art” kéo dài từ ngày 10/5/2026 đến 10/1/2027, Met Gala và triển lãm luôn song hành, cùng chia sẻ một chủ đề. Triển lãm năm nay sẽ giới thiệu 25 mannequin mới được tạo hình theo nhiều kiểu cơ thể khác nhau, phá vỡ chuẩn mực hình mẫu size 2 vốn phổ biến trong thời trang. Theo CBS News, sáng kiến này không chỉ phản ánh phong trào tôn vinh sự đa dạng cơ thể mà còn phù hợp với tinh thần triển lãm – khám phá cơ thể được “mặc” trong nghệ thuật qua nhiều thế kỷ. Bolton cho biết mục tiêu là “thách thức lịch sử trưng bày mannequin vốn ưu ái những cơ thể mảnh, không khuyết tật và mang tính tiêu chuẩn”, đồng thời đại diện cho “nhiều dạng cơ thể thật với trải nghiệm sống thật”.

Để tăng tính chân thực, đội ngũ đã hợp tác với 9 người mẫu để tạo ra 18 mannequin, trong khi 7 mannequin còn lại đại diện cho các hình thể khác nhau như cơ thể mang thai hay cơ thể nam gầy, nhưng không dựa trên cá nhân cụ thể. Toàn bộ triển lãm sẽ có hơn 200 mannequin với bề mặt thép đánh bóng như gương.

Trong số những người tham gia tạo mẫu có Sinéad Burke – nhà hoạt động khuyết tật; Aimee Mullins – vận động viên kiêm diễn viên sử dụng chân giả; và Aariana Rose Philip – người mẫu, nhạc sĩ sử dụng xe lăn; cùng Michaela Stark – nhà thiết kế có tác phẩm xuất hiện trong các khu trưng bày về cơ thể đa dạng. Sau khi triển lãm kết thúc, toàn bộ mannequin sẽ được lưu trữ trong bộ sưu tập lâu dài của Bảo tàng Metropolitan để tái sử dụng trong tương lai.