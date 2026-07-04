Khác với những mẫu áo quây ôm sát dễ làm lộ vòng eo hoặc khiến người mặc cảm thấy thiếu tự tin, phiên bản peplum được thiết kế với phần eo chiết nhẹ và gấu áo xòe mềm mại. Chính chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng hiệu quả: vòng eo trông nhỏ hơn, phần bụng dưới được che khéo léo và tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối hơn.

Nhìn vào những set đồ trong ảnh, có thể thấy chiếc áo này gần như "cân" được mọi phong cách. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, tổng thể mang hơi hướng năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Nếu phối với chân váy ngắn, bộ trang phục lập tức trở nên trẻ trung, ngọt ngào và có chút tinh nghịch. Còn khi diện cùng quần trắng hoặc chân váy dài mềm mại, chiếc áo lại mang đến cảm giác thanh lịch, rất phù hợp cho những buổi hẹn hò, dạo phố hay những chuyến du lịch mùa hè.

Điểm cộng lớn nhất của áo quây peplum nằm ở khả năng "hack dáng" mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên giúp làm nổi bật bờ vai và xương quai xanh, trong khi phần gấu xòe tạo cảm giác eo thon hơn thực tế. Đây cũng là lý do nhiều cô nàng có dáng quả lê hoặc vòng hai chưa hoàn toàn săn chắc đặc biệt yêu thích kiểu áo này.

Về màu sắc, các gam màu pastel như hồng phấn, vàng bơ, xanh baby hay trắng kem đang được ưu ái hơn cả. Những tông màu này không chỉ mang lại cảm giác dịu mắt, phù hợp với mùa hè mà còn giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng và sang trọng hơn.

Một mẹo nhỏ để mặc đẹp với áo quây peplum là ưu tiên các thiết kế cạp cao ở phần dưới. Quần jeans ống rộng, quần suông trắng hoặc chân váy ngắn cạp cao đều là những lựa chọn giúp đôi chân trông dài hơn và tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách nhỏ, kính râm hoặc đôi sandal tối giản là đã đủ để hoàn thiện một outfit vừa thời trang vừa dễ ứng dụng.

Không quá cầu kỳ, không cần nhiều lớp trang phục nhưng vẫn tạo được cảm giác nữ tính, thanh thoát và tôn dáng, áo quây peplum đang chứng minh vì sao nó được xem là một trong những món đồ đáng đầu tư nhất cho tủ đồ mùa hè năm nay. Chỉ cần mặc lên là có ngay cảm giác vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ nhưng không hề phô trương – đúng tinh thần của những cô gái hiện đại yêu thích sự thoải mái và tinh tế.

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