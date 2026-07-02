Vợ Messi và Ronaldo tranh thủ "kiếm tiền" trên khán đài World Cup

Mỗi kỳ World Cup không chỉ là sân khấu của những ngôi sao bóng đá mà còn là thời điểm những người bạn đời của họ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ. Khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chiến đấu trên sân cỏ, Georgina Rodríguez và Antonela Roccuzzo cũng trở thành tâm điểm trên khán đài. Điều thú vị là cả hai đều tận dụng sức hút của giải đấu để quảng bá hình ảnh, nhưng lựa chọn hai hướng đi hoàn toàn khác nhau.

Một người tiếp tục thực hiện vai trò đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng quốc tế, người còn lại tận dụng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh để giới thiệu chính thương hiệu thời trang do mình sáng lập. Hai chiến lược khác nhau nhưng đều cho thấy khả năng biến sức ảnh hưởng thành giá trị thương mại của những nàng WAGs nổi tiếng nhất thế giới.

Antonela Roccuzzo khéo léo quảng bá vai trò đại sứ thương hiệu

Sau chiến thắng của Lionel Messi, Antonela Roccuzzo nhanh chóng chia sẻ những khoảnh khắc đầy cảm xúc để chúc mừng chồng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh thông điệp dành cho gia đình, nhiều người còn chú ý đến một chi tiết nhỏ nhưng không hề ngẫu nhiên. Trong bài đăng, Antonela xuất hiện với đôi môi được trang điểm sắc nét bằng sản phẩm kẻ viền môi của Anastasia Beverly Hills. Đáng chú ý, cô còn gắn thẻ trực tiếp tài khoản chính thức của thương hiệu trong bài viết.

Nếu nhìn qua, đây có thể chỉ là một thao tác quen thuộc của các influencer. Tuy nhiên, việc gắn thẻ thương hiệu ngay trong một bài đăng có lượng tương tác khổng lồ được cho là nằm trong chiến lược truyền thông đã được tính toán. Chỉ khoảng bốn tháng trước, Antonela Roccuzzo chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Anastasia Beverly Hills. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện tại những sự kiện lớn đều là cơ hội để cô thực hiện các nghĩa vụ quảng bá trong khuôn khổ hợp tác với thương hiệu.

Thay vì đăng tải một bài quảng cáo riêng biệt, Antonela lồng ghép sản phẩm vào khoảnh khắc đời thường, giúp nội dung trở nên tự nhiên hơn nhưng vẫn mang lại hiệu quả truyền thông đáng kể. Với hàng chục triệu người theo dõi trên Instagram cùng sức nóng của World Cup, chỉ một bài đăng cũng đủ giúp thương hiệu tiếp cận lượng khách hàng khổng lồ trên toàn thế giới.

Georgina Rodríguez biến khán đài thành "sàn diễn" cho thương hiệu riêng

Trong khi Antonela quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, Georgina Rodríguez lại lựa chọn hướng đi khác: giới thiệu chính thương hiệu thời trang của mình. Xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Cristiano Ronaldo, Georgina diện bộ trang phục mang phong cách thể thao khỏe khoắn đến từ Mimoa - thương hiệu thời trang do cô trực tiếp sáng lập.

Thiết kế đơn giản, năng động với bảng màu trung tính phù hợp với bầu không khí sôi động của sân vận động, đồng thời cũng phản ánh định hướng mà Mimoa đang theo đuổi: thời trang ứng dụng dành cho phụ nữ hiện đại. Điều đáng chú ý là thời điểm Georgina mặc bộ trang phục này, Mimoa vẫn chưa chính thức mở bán.

Việc lựa chọn diện sản phẩm ngay tại một trong những sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất thế giới được xem như màn "nhá hàng" đầy khôn ngoan. Không cần tổ chức họp báo hay chiến dịch quảng cáo rầm rộ, Georgina đã khiến cái tên Mimoa xuất hiện trên hàng loạt mặt báo và mạng xã hội chỉ sau vài giờ. Đây cũng là cách nhiều người nổi tiếng hiện nay lựa chọn khi xây dựng thương hiệu cá nhân: biến chính mình thành đại sứ hiệu quả nhất cho sản phẩm do mình tạo ra.

Hai chiến lược khác nhau nhưng cùng khai thác sức hút World Cup

Dù cùng xuất hiện trên khán đài World Cup, Antonela Roccuzzo và Georgina Rodríguez lại đại diện cho hai mô hình kinh doanh khác nhau. Antonela tận dụng danh tiếng để gia tăng giá trị cho thương hiệu mà cô đại diện. Mỗi bài đăng thành công không chỉ mang lại lợi ích cho nhãn hàng mà còn góp phần củng cố vị thế của cô trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Trong khi đó, Georgina không quảng bá cho bất kỳ thương hiệu nào khác mà trực tiếp đầu tư vào doanh nghiệp của chính mình. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều góp phần xây dựng độ nhận diện cho Mimoa, đồng thời tạo sức hút trước ngày thương hiệu chính thức ra mắt.

Một bên khai thác sức mạnh của các hợp đồng đại sứ thương hiệu, một bên tập trung xây dựng tài sản kinh doanh cá nhân. Dù lựa chọn con đường khác nhau, cả hai đều cho thấy hình ảnh của những nàng WAGs hiện đại đã thay đổi đáng kể so với trước đây.

Không chỉ là hậu phương của các siêu sao bóng đá

Ngày nay, Antonela Roccuzzo và Georgina Rodríguez không còn được nhắc đến đơn thuần với danh xưng "vợ Messi" hay "bạn gái Ronaldo". Họ đều đã xây dựng được sự nghiệp, sức ảnh hưởng và giá trị thương mại độc lập. World Cup vì thế không chỉ là sân chơi của những siêu sao bóng đá mà còn là cơ hội để các nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu mở rộng hình ảnh cá nhân và phát triển hoạt động kinh doanh. Khi các cầu thủ cống hiến trên sân cỏ, những người phụ nữ phía sau cũng đang tận dụng từng khoảnh khắc để tạo nên giá trị theo cách riêng của mình. Một người quảng bá cho thương hiệu quốc tế, một người giới thiệu doanh nghiệp do chính mình sáng lập. Hai lựa chọn khác nhau nhưng đều phản ánh tư duy kinh doanh hiện đại: biết tận dụng đúng thời điểm và sức ảnh hưởng để tạo ra giá trị lâu dài.