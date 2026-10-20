Áo len đỏ phối theo 8 cách: điểm nhấn rực rỡ cho ngày thu

Áo len đỏ thường khiến nhiều người e ngại vì sắc màu nổi bật, khó phối. Nhưng khi chọn phom dáng đơn giản và kết hợp cùng những gam trung tính, món đồ này lại trở thành điểm nhấn thú vị cho tủ đồ mùa thu. Từ chân váy kẻ, quần âu xám đến jeans xanh, chiếc áo len cổ chữ V trong những gợi ý dưới đây có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau.

Công thức mang hơi hướng cổ điển là phối áo len đỏ với chân váy kẻ caro tông be. Mặc thêm áo thun trắng bên trong, kết hợp giày bệt xanh nhạt và túi xách màu ghi, tổng thể trông nổi bật nhưng vẫn hài hòa. Họa tiết caro giúp sắc đỏ bớt đơn điệu, trong khi những món phụ kiện có màu dịu tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Nếu muốn diện áo len đỏ theo cách trẻ trung, hãy kết hợp cùng chân váy xếp ly màu xám. Một chiếc áo cổ lọ màu kem mặc bên trong sẽ giúp bộ đồ phù hợp hơn với thời tiết se lạnh. Hoàn thiện set đồ bằng loafer đen, tất trắng và túi đeo vai dáng gọn để tạo nét thanh lịch pha chút tinh nghịch.

Áo len đỏ cũng có thể đi cùng quần âu xám ống rộng. Phối thêm áo thun ghi bên trong và quàng khăn len cùng tông, bạn sẽ có một diện mạo ấm áp, chỉn chu mà không quá nghiêm túc. Nếu muốn thoải mái hơn, hãy đổi giày thể thao trắng lấy giày cao gót hoặc loafer tùy hoàn cảnh.

Khi cần tạo vẻ nữ tính, chân váy satin đen dáng dài là lựa chọn đáng thử. Chất liệu mềm và có độ rủ tạo sự tương phản với áo len dày, giúp bộ trang phục có thêm chuyển động. Một đôi giày mũi nhọn hoặc cao gót quai hậu sẽ khiến tổng thể thêm gọn gàng, phù hợp cho buổi hẹn hoặc những dịp cần ăn mặc chỉn chu.

Với phong cách thường ngày, áo len đỏ phối cùng sơ mi xanh nhạt và quần jeans ống rộng là công thức dễ áp dụng. Để lộ phần cổ, gấu áo và tay sơ mi bên dưới giúp bộ đồ có thêm lớp lang. Túi da màu nâu và giày loafer đỏ rượu vang là những chi tiết nhỏ giúp bảng màu thêm ấm áp.

Những ai yêu thích vẻ phóng khoáng có thể thử phối áo len đỏ với quần túi hộp màu xanh rêu. Sơ mi kẻ sọc xanh mặc bên trong tạo cảm giác trẻ trung, còn giày thể thao xanh lá nhấn vào tinh thần năng động. Nếu muốn tổng thể gọn mắt hơn, hãy chọn túi đen trơn và hạn chế thêm phụ kiện nhiều màu.

Một cách phối dịu mắt khác là kết hợp áo len đỏ với quần ống rộng màu kem. Mũ nồi xanh navy, khăn quàng tím trầm và túi da nâu giúp bộ đồ mang nét cổ điển kiểu Pháp. Trong khi đó, chân váy đen xẻ tà và boots cao cổ tạo diện mạo cá tính, phù hợp khi muốn diện áo len đỏ theo hướng sắc sảo hơn.

Để áo len đỏ dễ mặc, hãy để sắc áo giữ vai trò điểm nhấn và tiết chế màu sắc ở những món đồ còn lại. Trắng, kem, ghi, đen, xanh denim hay nâu đều là những lựa chọn an toàn.

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