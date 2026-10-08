6 kiểu áo len đang được săn đón mùa Thu 2026

Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, áo len gần như lập tức trở lại vị trí trung tâm trong tủ đồ. Nhưng mùa Thu 2026, món đồ vốn được xem là "an toàn" này lại có khá nhiều thay đổi thú vị. Thay vì chỉ chọn một chiếc áo len màu be, xám hoặc đen để mặc cùng quần jeans, các tín đồ thời trang có thêm nhiều lựa chọn mới mẻ hơn, từ màu sắc nổi bật đến những kiểu dáng có chủ ý tạo điểm nhấn.

1. Áo len màu nổi: Đừng ngại vàng, xanh, tím hay đỏ

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất của mùa Thu 2026 là bảng màu của áo len trở nên tươi sáng hơn. Chẳng hạn như vàng, xanh cobalt, tím, xanh lá và đỏ, những gam màu đủ sức tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục thay vì tiếp tục chìm trong bảng màu nâu, đen, xám quen thuộc của mùa lạnh.

Điểm đáng chú ý là những màu nổi này không nhất thiết phải đi cùng một set đồ cầu kỳ. Ngược lại, cách dễ mặc nhất là kết hợp áo len màu sáng với những món đồ trung tính như quần jeans xanh đậm, quần nâu chocolate, chân váy xám hoặc khoác ngoài một chiếc áo màu trung tính. Như vậy, chiếc áo đã đủ làm điểm nhấn mà tổng thể không bị rối.

2. Len pha màu: Nhìn đơn giản nhưng không hề đơn điệu

Những chiếc áo len có hiệu ứng pha màu, tạo cảm giác các sợi len được trộn lẫn với nhau, cũng là một xu hướng đáng chú ý. Các tông nâu đất, taupe, charcoal hay xám đặc biệt phù hợp với kiểu chất liệu này bởi chúng tạo được chiều sâu mà không cần thêm họa tiết cầu kỳ.

Đây là lựa chọn khá hợp với những người thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn trang phục có điểm nhấn. Một chiếc áo len pha màu mặc cùng quần jeans, quần nhung hoặc chân váy da đã đủ tạo cảm giác mùa thu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

3. Kẻ sọc thể thao trở lại

Kẻ sọc vốn là họa tiết kinh điển, nhưng mùa này lại được đưa vào những chiếc áo len mang hơi hướng rugby và preppy. Kiểu áo này có thể tạo cảm giác trẻ trung hơn khi mặc với jeans rộng và loafer, nhưng cũng có thể trở nên thanh lịch nếu phối cùng quần âu hoặc chân váy có phom dáng gọn gàng.

Điểm hay của áo len kẻ sọc là không cần quá nhiều công sức để tạo một bộ đồ có điểm nhấn. Chỉ cần giữ những món còn lại đơn giản, chiếc áo đã có thể trở thành trung tâm của cả tổng thể.

4. Áo len xù mềm: Càng nhìn càng muốn mặc

Nếu có một xu hướng phù hợp nhất với cảm giác "mùa lạnh đã thực sự đến", đó chính là những chất liệu len được xử lý tạo bề mặt mềm, xù và có độ bồng. Kiểu hoàn thiện này xuất hiện trên nhiều phom áo khác nhau, từ áo cổ lọ rộng đến cardigan và áo len kẻ sọc.

Để bộ đồ không bị quá nặng nề, chị em có thể kết hợp chất liệu len mềm xù với những bề mặt tương phản như da, satin hoặc len có bề mặt trơn. Sự đối lập về chất liệu giúp tổng thể trông có chiều sâu hơn.

5. Polo len dáng rộng: Thanh lịch nhưng không còn cứng nhắc

Áo polo len cũng được "nới lỏng" trong mùa Thu 2026. Thay vì kiểu áo ôm sát và có cảm giác khá chỉn chu, những thiết kế mới thiên về vai xuôi, cổ áo thoải mái và phom dáng rộng hơn.

Đây là kiểu áo khá dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Phối với quần âu hoặc chân váy, áo polo len vẫn giữ được vẻ thanh lịch; còn khi mặc cùng jeans rộng và loafer, tổng thể trở nên thoải mái, trẻ trung hơn.

6. Bờ vai tạo khối: Áo len cũng có thể thay blazer

Một trong những xu hướng thú vị hơn là áo len và cardigan được thiết kế với phần vai nổi bật, tạo cảm giác có cấu trúc giống blazer. Nhờ vậy, món đồ vốn thiên về sự mềm mại lại có thêm vẻ mạnh mẽ và chỉn chu.

Kiểu áo này đặc biệt phù hợp với những ngày thời tiết chưa quá lạnh, khi bạn cần một món đồ đủ chỉn chu để đi làm nhưng không muốn mặc blazer. Phối cùng quần âu hoặc chân váy midi sẽ tạo cảm giác thanh lịch; nếu muốn cá tính hơn, có thể chuyển sang quần jeans hoặc quần da.

Điểm thú vị nhất của những xu hướng áo len mùa Thu 2026 là chúng không bắt buộc người mặc phải thay đổi hoàn toàn phong cách. Một người vốn thích tối giản vẫn có thể chọn áo len pha màu. Người thích vẻ trẻ trung có thể thử kẻ sọc rugby. Nếu muốn bộ đồ nổi bật hơn, một chiếc áo vàng, đỏ hoặc xanh cobalt đã đủ tạo khác biệt. Còn với những ai chuộng vẻ thanh lịch, polo len dáng rộng hay cardigan có bờ vai tạo khối là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nói cách khác, mùa lạnh năm nay không nhất thiết phải mua thật nhiều quần áo mới. Chỉ cần thay đổi màu sắc, chất liệu hoặc phom dáng của chiếc áo len quen thuộc, tủ đồ mùa thu cũng có thể trông mới mẻ hơn đáng kể.