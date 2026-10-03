Những set đồ là “đặc quyền” của mùa thu: Nhẹ nhàng, thanh lịch, diện đi làm hay dạo phố đều xinh

Có những set đồ cứ phải đợi đến mùa thu mới diện thật "đúng điệu": một chiếc cardigan khoác hờ bên ngoài áo mỏng, sơ mi phối cùng gile hay blazer nhẹ kết hợp với chân váy. Tiết trời se dịu vừa đủ để thêm một lớp áo mà vẫn thấy thoải mái, cũng là lúc những gam màu kem, nâu và be trở nên đặc biệt hợp mắt.

Nếu đang tìm cảm hứng mặc đẹp cho những ngày này, loạt gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tận hưởng những "đặc quyền" thời trang rất riêng của mùa thu.

Váy liền trắng phối cùng áo khoác mỏng màu nâu mang đến vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch, với sắc nâu ấm áp làm điểm nhấn trên nền trắng tinh khôi - một set đồ vừa đủ duyên dáng cho những ngày thu mát mẻ.

Áo blouse xanh tay bồng mix cùng chân váy chấm bi tạo nên set đồ nữ tính pha chút cổ điển; sắc xanh tươi mát và họa tiết chấm bi vui mắt giúp tổng thể thêm duyên dáng cho những buổi dạo phố ngày thu.

Áo len mỏng màu xanh mix cùng chân váy ngắn mang đến vẻ trẻ trung, nhẹ nhàng; chất len vừa đủ ấm cho tiết trời mát mẻ, còn dáng váy ngắn giúp tổng thể gọn gàng và tôn đôi chân thon dài.

Váy hoa mix cùng áo khoác tông nâu mang đến nét lãng mạn, dịu dàng; sắc nâu trầm ấm cân bằng họa tiết hoa, tạo nên set đồ duyên dáng cho những ngày thu se lạnh.

Áo blouse dài tay điệu đà mix cùng quần jeans tạo nên sự cân bằng giữa nét nữ tính và vẻ năng động, giúp nàng có ngay set đồ duyên dáng mà thoải mái để đi làm hay dạo phố ngày thu.

Áo blouse tinh giản kết hợp cùng chân váy mang đến vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng, đủ chỉn chu khi đến công sở mà vẫn duyên dáng cho buổi dạo phố sau giờ làm.

Những dáng áo blouse dài tay mềm mại là đặc quyền của mùa thu, kết hợp cùng quầ âu ống rộng, càng giúp set đồ thêm phần nữ tính, ngọt ngào.

Chân váy lụa mềm mại kết hợp cùng áo blouse tay bồng mang đến vẻ nữ tính, thanh lịch; độ bóng nhẹ của lụa và phần tay áo điệu đà giúp set đồ thêm cuốn hút mà không cần nhiều phụ kiện.

Set đồ trắng mang đến vẻ thanh lịch, tươi sáng, đồng thời làm nền để túi xách, giày và trang sức trở thành điểm nhấn; chỉ cần vài phụ kiện được chọn khéo, tổng thể đã thêm cuốn hút mà vẫn giữ nét tinh giản.

Cặp đôi sơ mi và quần âu có vô vàn cách biến tấu, từ sơ vin gọn gàng, xắn nhẹ tay áo đến phối thêm thắt lưng hay khăn lụa..., giúp set đồ công sở quen thuộc trở nên mới mẻ mà vẫn giữ nét thanh lịch vốn có.



