Lara của KATSEYE vừa khiến đường phố Paris nóng hơn bao giờ hết khi xuất hiện trước sự kiện Paris Fashion Week. Nữ idol Gen Z gây chú ý với outfit đậm tinh thần Y2K, từ áo khoác da màu cam nổi bật, chân váy mini loang màu cho tới đôi guốc platform tôn chân dài.

Mỹ nhân gen Z "đốt cháy" đường phố Paris. (Nguồn: Instagram)

Điểm gây chú ý đầu tiên trong tạo hình lần này chính là chiếc áo khoác da màu cam. Thay vì cài kín, Lara để áo mở hoàn toàn, để lộ lớp áo ôm bên trong có họa tiết nhiều màu và đường viền xanh tương phản.

Sự xuất hiện của sắc cam ở cả áo khoác lẫn lớp áo bên trong giúp tổng thể không bị rời rạc dù có khá nhiều màu sắc. Chất liệu da với bề mặt bóng nhẹ cũng khiến outfit mang hơi hướng Y2K rõ nét hơn, đồng thời tạo cảm giác mạnh mẽ, có phần nổi loạn đúng với hình ảnh mà Lara thường theo đuổi.

Nếu phần thân trên đã đủ bắt mắt, cô lại tiết chế bằng chân váy mini màu be. Thiết kế có hiệu ứng loang màu, phần gấu bất đối xứng cùng đường xẻ phía trước, tạo cảm giác bụi bặm thay vì quá nữ tính. Tông be cũng đóng vai trò như một khoảng nghỉ thị giác, giúp cân bằng những mảng màu rực rỡ phía trên.

Outfit màu sắc nhưng không hề rồi mắt của Kara. (Nguồn: Instagram)

Đặc biệt, độ ngắn của chân váy kết hợp cùng đôi guốc đen hở mũi, đế platform và phần gót cao mảnh khiến đôi chân của Lara trở thành một trong những điểm nhấn của outfit. Kiểu giày này vừa mang hơi thở thời trang đầu những năm 2000, vừa kéo tổng thể theo hướng gợi cảm và sắc sảo hơn.

Phần phụ kiện tiếp tục được Lara xử lý theo tinh thần "càng nổi bật càng tốt". Chiếc túi đeo vai màu đỏ tạo thêm một điểm màu tương phản bên cạnh áo cam, trong khi kính râm đen bản lớn mang đến vẻ kiêu kỳ.

Mái tóc nâu đồng dài được thả bồng bềnh cũng góp phần hoàn thiện diện mạo. Tông tóc ấm gần như hòa vào bảng màu cam - be của trang phục, giúp tổng thể dù nhiều chi tiết vẫn có sự liên kết. Khi kết hợp với kính râm oversized, Lara trông giống một cô nàng bước ra từ những shoot ảnh thời trang đầu thập niên 2000 nhưng được làm mới theo tinh thần Gen Z.

Lara cũng diện một chiếc đầm vàng nổi bật xuất hiện tại show của Loewe - đánh dấu lần trở lại Paris Fashion Week của nhóm nhạc toàn cầu KATSEYE. (Nguồn: Instagram)

Lara Raj là một trong những thành viên nổi bật của KATSEYE - nhóm nhạc nữ toàn cầu được hình thành từ dự án The Debut: Dream Academy giữa HYBE và Geffen Records. Sinh năm 2005, nữ idol người Mỹ gốc . Bên cạnh khả năng ca hát, vũ đạo, Lara cũng nhanh chóng tạo dấu ấn riêng nhờ hình ảnh thời trang cá tính, không ngại thử nghiệm những gam màu mạnh, phom dáng táo bạo hay cách làm đẹp mang dấu ấn văn hóa cá nhân.

Điểm khiến Lara dễ nhận diện giữa đội hình KATSEYE không chỉ nằm ở đường nét gương mặt hay mái tóc nâu đồng đặc trưng, mà còn ở tổng thể ngoại hình khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Nữ idol sở hữu làn da nâu rám khỏe, vóc dáng săn chắc cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa năng động. Đây cũng là nền tảng giúp cô có thể "cân" nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ những bộ đồ Y2K nhiều màu sắc cho tới trang phục biểu diễn ôm sát cơ thể.

Làn da rám nắng, khoẻ khắn đặc trưng của người đẹp sinh năm 2005. (Nguồn: Insatgram)

Trong những khoảnh khắc đời thường, Lara thường không cố biến mình thành một nàng thơ quá nữ tính. Phong cách của cô thiên về sự trẻ trung, phóng khoáng và có phần nổi loạn, với crop top, áo baby tee, quần cạp trễ, chân váy ngắn, denim hay những thiết kế ôm cơ thể. Cô cũng khá thoải mái với việc khoe đường cong và lợi thế hình thể, nhưng thường cân bằng bằng những món đồ mang tinh thần sporty hoặc oversized. Chính sự pha trộn giữa sexy và khỏe khoắn khiến hình ảnh của Lara không bị đóng khung trong một phong cách duy nhất.

Lara khá thoải mái trong các outfit thường ngày. (Nguồn: Instagram)

Nếu thời trang đời thường của Lara có phần ngẫu hứng thì trên sân khấu, cô lại càng phát huy lợi thế hình thể. Những bộ trang phục biểu diễn thường giúp tôn phần vai, eo và đôi chân, đồng thời tạo điều kiện để cô thoải mái thực hiện những động tác vũ đạo mạnh. Thay vì vẻ mong manh, Lara mang tới cảm giác của một cô gái trẻ tràn đầy năng lượng, có sức hút và khá "cool" khi đứng trước ống kính.

Ở tuổi đôi mươi, Lara đang dần chứng minh rằng cô không cần mặc an toàn để trở nên nổi bật. Ngược lại, chính cách phối màu mạnh tay, pha trộn Y2K với những yếu tố hiện đại và thái độ tự tin mới là thứ tạo nên dấu ấn thời trang rất riêng của nữ idol.

