Anne Hathaway, Heidi Klum, Charlize Theron đồng loạt đeo một kiểu kính: Phụ kiện hot nhất mùa hè 2026 đã được gọi tên

Có thực sự tồn tại "chiếc kính râm hoàn hảo" hay không? Có lẽ là có nhưng hành trình tìm ra nó có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Đặc biệt trong giai đoạn xu hướng Quiet Luxury (sang trọng kín đáo) thống trị, mục tiêu của nhiều người là tìm bằng được một chiếc kính tinh tế, hợp dáng mặt, hòa quyện vào mọi tổng thể trang phục mà không quá nổi bật.

Tin tốt cho ai vẫn chưa tìm được "chân ái" ấy: Bạn có thể tạm dừng cuộc tìm kiếm. Bởi mùa hè 2026, kính râm được phép, thậm chí được khuyến khích trở thành điểm nhấn mạnh nhất của cả bộ đồ. Dù là tròng kính cỡ XXL, gọng kính ấn tượng hay càng kính cách điệu, kính râm "statement" đã chính thức trở lại. Heidi Klum, Anne Hathaway và Charlize Theron đang là ba gương mặt đại diện rõ nét nhất cho ba dáng kính được xem là "must-have" của mùa.





Vì sao kính to bản trở lại sau gần 20 năm?

Đây là câu hỏi nhiều người đặt ra, vì suốt giai đoạn 2020 - 2024, kính dáng nhỏ kiểu thập niên 90 và Y2K mới là "hot trend".

Tạp chí WWD lý giải, làn sóng kính bug-eye (kính mắt côn trùng - tròn to) đầu tiên được Jackie Kennedy Onassis phổ biến và định nghĩa cho cả một thời kỳ vào những năm 60 - 70. Xu hướng này quay lại giữa thập niên 2000 khi các ngôi sao như chị em Mary-Kate và Ashley Olsen, Nicole Richie cố gắng "trốn" paparazzi giữa thời điểm văn hóa tabloid bùng nổ.

Trong vài năm trở lại đây, trào lưu Quiet Luxury - sự sang trọng không phô trương đã định hình thẩm mỹ thời trang toàn cầu. Phụ kiện càng tinh tế, càng "tàng hình" càng được đánh giá cao. Kính râm cũng đi theo logic ấy: Dáng nhỏ, gọng mảnh, màu trung tính.

Nhưng đến mùa Xuân/Hè 2026, các sàn diễn quốc tế đồng loạt phát đi tín hiệu ngược lại. Những chiếc kính bản to, gọng dày, càng kính cách điệu xuất hiện dày đặc tại các show thời trang lớn. Nó phản ánh một thay đổi tâm lý chung: Sau nhiều mùa "tối giản hóa" mọi thứ, người ta lại muốn thể hiện cá tính rõ ràng hơn qua phụ kiện. Một chiếc kính statement không chỉ che nắng, nó còn thay phần lớn lời nói về phong cách của người đeo.

Bộ ba Anne Hathaway - Heidi Klum - Charlize Theron và những lần "diện đồ kể chuyện"

Đáng chú ý là cả ba ngôi sao vốn có gu thời trang rất khác nhau đều cùng chọn hướng đi này.

Dáng kính số 1: Aviator gọng acetate bản to - lựa chọn của Heidi Klum

Heidi Klum gần đây xuất hiện với một chiếc kính aviator (dáng phi công) màu đen, nhưng không phải kiểu gọng kim loại mảnh quen thuộc. Thay vào đó, nữ siêu mẫu chọn phiên bản gọng acetate bản dày - chất liệu nhựa cao cấp tạo cảm giác chắc chắn, "có sức nặng" thị giác hơn hẳn.

Cô phối chiếc kính này với một chiếc đầm sơ mi màu xanh, bốt cao quá gối màu xanh rêu đậm và túi xách xanh navy của Aigner. Tổng thể look mang cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn rất nữ tính, phần lớn nhờ chiếc kính làm điểm nhấn.

Mẹo phối: Nếu bạn muốn cảm giác "hè" rõ rệt hơn, hãy thử các tông màu sáng như caramel hoặc havana (đồi mồi). Một chiếc gọng aviator acetate bản rộng tone caramel sẽ trông trẻ trung hơn so với phiên bản đen tuyền, đồng thời hợp với hầu hết tông da châu Á.

Dáng kính số 2: Gọng càng cách điệu - Anne Hathaway và bài học phối kim loại

Anne Hathaway gần đây liên tục xuất hiện với những chiếc kính statement, nhưng điểm khiến outfit của cô luôn hài hòa nằm ở một chi tiết nhỏ: Cô đồng bộ màu kim loại của kính với trang sức.

Cụ thể, trong một lần xuất hiện gần đây, nữ diễn viên chọn một chiếc kính cat-eye (mắt mèo) màu đen, nhưng phần càng kính có chi tiết trang trí mạ vàng. Chi tiết vàng này được "lặp lại" qua bộ trang sức vàng cô đeo tạo nên hiệu ứng đồng bộ tinh tế mà nhiều người sẽ bỏ qua nếu không quan sát kỹ.

Đây cũng là một trong những bài học phối phụ kiện cốt lõi: K ính - trang sức - khóa túi nên có ít nhất một điểm chung về màu kim loại . Bạn không cần phải đồng bộ tuyệt đối, nhưng một sợi chỉ kết nối nhỏ sẽ khiến tổng thể trông được đầu tư hơn nhiều.

Bên cạnh dáng cat-eye, mùa hè 2026 còn ưu ái các dáng hình học khác - đặc biệt là kính gọng vuông với chi tiết logo nổi bật ở càng. Đây là lựa chọn dành cho những ai muốn thử dần xu hướng "càng kính làm chủ đạo" mà không phải đầu tư ngay vào dáng quá phá cách.

Dáng kính số 3: Shield Glasses (kính lá chắn) - sự lựa chọn futuristic của Charlize Theron

Đây có thể là dáng kính "khó nhằn" nhất trong ba dáng nhưng cũng là dáng tạo dấu ấn mạnh mẽ nhất.

Shield Glasses tạm dịch "kính lá chắn" là kiểu kính có một mặt kính lớn liền mạch, không chia thành hai tròng. Ban đầu, dáng kính này được thiết kế cho thể thao, nơi tầm nhìn không bị giới hạn quan trọng hơn vẻ ngoài. Nhưng khi bước vào thời trang đời thường, chính sự "khác biệt" về cấu trúc lại trở thành điểm cộng.

Charlize Theron đã chứng minh dáng kính này có thể rất thanh lịch chứ không chỉ futuristic. Cô chọn một chiếc shield đen có gọng acetate (thay vì loại không gọng vốn nghiêng nhiều về vibe thể thao), kết hợp với áo blouse trắng dáng dài, quần đen, sandal thanh lịch và túi da đen. Một outfit hoàn toàn có thể mặc đi làm hoặc dự sự kiện bán trang trọng.

Mẹo chọn: Nếu bạn yêu thích dáng kính này nhưng e ngại sự "lạnh lùng" của nó, hãy thử phiên bản gọng acetate bo tròn nhẹ thay vì kiểu rimless (không gọng). Các tông màu tươi sáng như xanh lá, caramel hoặc nâu trong sẽ làm dịu cảm giác công nghệ, đồng thời thêm điểm nhấn màu sắc cho mùa hè.

Trong tất cả các phụ kiện, kính râm có lẽ là món có "tỷ suất hiệu quả" cao nhất. Một chiếc kính statement đúng dáng có thể nâng tầm cả bộ đồ chỉ với áo phông và quần jeans cơ bản. Đó là lý do mùa hè 2026, các tín đồ thời trang quốc tế khuyên: Đừng tiếc tiền cho một chiếc kính. Nó sẽ là phụ kiện bạn dùng nhiều nhất trong ba tháng tới và là chi tiết khiến mọi tấm ảnh chụp ngoài nắng của bạn trông "có concept" hơn hẳn.

