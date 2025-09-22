Angelina Jolie gây sốt

Ngoài diện mạo, Angelina Jolie còn gây chú ý với phát ngôn về nước Mỹ trong bối cảnh chia rẽ hiện tại. "Tôi phải nói rằng tôi yêu đất nước mình, nhưng lúc này, tôi không còn nhận ra đất nước của mình nữa. Tôi luôn sống trong môi trường quốc tế. Gia đình tôi là quốc tế. Cuộc sống, thế giới quan của tôi là bình đẳng và thống nhất. Bất cứ điều gì, ở bất cứ nơi nào, chia rẽ hay hạn chế sự tự do và cách thể hiện cá nhân của con người, tôi cho là vô cùng nguy hiểm. Tôi nghĩ đây là giai đoạn vô cùng nghiêm trọng, chúng ta phải cẩn thận, không được nói năng một cách tùy tiện. Vì thế, tôi sẽ cẩn trọng trong cuộc họp báo… Nhưng đúng là thời điểm này thực sự rất nặng nề", người đẹp chia sẻ.