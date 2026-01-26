Angelababy gây phẫn nộ vì mặc đồ Haute Couture để livestream bán hàng

Từ lâu, Angelababy luôn được xem là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên thảm đỏ, cô gần như luôn gắn liền với những bộ cánh lộng lẫy, được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa tôn vóc dáng vừa thể hiện đẳng cấp minh tinh. Phong cách ổn định, hình ảnh chỉn chu giúp Angelababy hiếm khi vướng vào những tranh cãi liên quan đến trang phục – điều không phải nghệ sĩ nào cũng giữ được trong suốt nhiều năm hoạt động.

Tuy nhiên, người đẹp bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên MXH với 1 bộ đồ trong buổi livestream mới đây. Không những thế, nữ diễn viên còn làm mất lòng cả nhãn hàng với sự lựa chọn lần này.

Trang phục Angelababy mặc trong 1 buổi livestream mới đây. (Nguồn: Weibo)

Angelababy lên sóng livestream trong một thiết kế Haute Couture đến từ Ronald van der Kemp – bộ váy lập tức thu hút sự chú ý bởi phom dáng cầu kỳ cùng thiết kế bất đối xứng lạ mắt. Phần thân được làm cách điệu với họa tiết chấm bi đen – trắng phối cùng các mảng màu tím nổi bật. Chân váy xếp tầng bồng bềnh với màu đỏ cam rực rỡ, các lớp vải đều có độ phồng tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật. Dù đã lựa chọn sneaker đỏ để bộ cánh trông casual hơn nhưng tổng thể trang phục mà nữ diễn viên diện, đặt vào bối cảnh livestream vẫn không phù hợp.

Cận cảnh bộ váy Haute Couture được Angelababy diện trên sóng livestream. (Nguồn: Weibo)

Đặc biệt, điều khiến bộ trang phục này trở thành tâm điểm tranh cãi không dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ, mà ở cách nó được sử dụng. Chiếc váy Couture cao cấp lại xuất hiện trong một buổi livestream quảng cáo giày dép giá rẻ – điều hoàn toàn đi ngược lại tinh thần và quy chuẩn của thời trang Haute Couture nói chung cũng như thương hiệu nói riêng. Chính nhà thiết kế Ronald van der Kemp đã công khai bày tỏ sự bất bình, cho rằng thiết kế của mình không hề được cho phép để sử dụng với mục đích quảng bá thương mại.

Cụ thể, khi được tag vào những hình ảnh của minh tinh Cbiz, NTK người Hà Lan đã phản hồi: “Tôi không hề cho phép bất kỳ hoạt động hay sự kiện thương mại nào liên quan đến chiếc váy couture của mình. RVDK hoàn toàn KHÔNG cấp phép cho việc quảng bá giày dép giá rẻ khi mặc một chiếc váy couture độc bản."

Ronald van der Kemp công khai thể hiện sự không hài lòng trước những hình ảnh của Angelababy. (Nguồn: Weibo)

Hiện, phía Angelababy vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này nhưng có thể thấy, mối quan hệ của nữ diễn viên với nhà mốt có thể bị ảnh hưởng không ít. Trước đó, cũng tại sự kiện của thương hiệu giày Trung Quốc, nữ diễn viên cũng trở thành tâm điểm bàn tán khi diện thiết kế Haute Couture của Ronald van der Kemp. Điểm mấu chốt là bộ váy này đã được ra mắt 3 năm và Angelababy đã không còn vị thế như xưa để luôn được diện trang phục Haute Couture mùa mới nhất.