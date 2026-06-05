Theo Tencent News , mới đây, các bác sĩ khoa Nhi của Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn Thâm Quyến (Trung Quốc) đã tiếp nhận bé trai 6 tuổi nhập viện trong tình trạng cơ thể xuất hiện dày đặc các mảng bầm tím và tụ máu bất thường.

Gia đình rất hoang mang khi thấy con nổi đầy vết bầm dù không va chạm mạnh, thậm chí lo sợ bé mắc bệnh bạch cầu.

Khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy chỉ số huyết sắc tố và tiểu cầu của bệnh nhi vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, số lượng bạch cầu ái toan lại tăng vọt bất thường.

Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy tiểu cầu của bé bị rối loạn chức năng, không thể hoạt động bình thường trong quá trình đông máu. Đồng thời, chỉ số IgE toàn phần cũng tăng cao rõ rệt.

Sau nhiều lần xét nghiệm phân bằng phương pháp cô đặc mẫu, các bác sĩ phát hiện trứng giun móc và sau đó tiếp tục nuôi cấy tìm thấy ấu trùng giun móc trong phân bệnh nhi. Bé được chẩn đoán mắc rối loạn chức năng tiểu cầu liên quan tăng bạch cầu ái toan do nhiễm ký sinh trùng.

Khi truy tìm nguyên nhân, gia đình cho biết trước đó khoảng 1 tuần, bé từng ăn thịt nướng cuốn xà lách sống tại nhà hàng. Theo nhận định của bác sĩ, đây nhiều khả năng chính là nguồn lây khiến trẻ nhiễm ký sinh trùng.

Sau khi được điều trị bằng thuốc tẩy giun đường uống, tình trạng của bé cải thiện rõ rệt. Một tuần sau tái khám, tỉ lệ bạch cầu ái toan đã giảm mạnh từ 46,2% xuống còn 9,6%, cơ thể cũng không xuất hiện thêm vết bầm mới.

Giun móc là một trong những loại ký sinh trùng đường ruột nguy hiểm nhưng thường bị xem nhẹ. Mặc dù bệnh không gây tử vong ngay lập tức, nhưng lại âm thầm làm tổn hại sức khỏe qua nhiều năm, gây thiếu máu, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ mang thai.

Bệnh giun móc là một bệnh lý nhiễm ký sinh trùng phổ biến, chủ yếu xảy ra tại các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi điều kiện vệ sinh môi trường còn hạn chế.

Tác nhân gây bệnh là hai loài giun tròn ký sinh trong đường ruột người, gồm Ancylostoma duodenale và Necator americanus. Chúng bám vào niêm mạc ruột non để hút máu, lâu ngày dẫn đến thiếu máu mạn tính, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Nguyên nhân chính gây bệnh giun móc là do con người tiếp xúc với đất nhiễm ấu trùng giun móc từ phân người bệnh thải ra. Trong điều kiện ẩm ướt và vệ sinh kém, trứng giun trong phân phát triển thành ấu trùng. Ấu trùng này có thể xâm nhập vào cơ thể người qua hai con đường chính:

-Qua da: Thường gặp nhất là khi đi chân đất trên nền đất nhiễm ấu trùng. Ấu trùng chui qua da, theo đường máu đến phổi, rồi được ho lên và nuốt xuống ruột.

-Qua đường tiêu hóa: Khi ăn uống phải thực phẩm hoặc nước bị nhiễm phân chứa ấu trùng, đặc biệt với loài Ancylostoma duodenale.

Một khi đã vào trong ruột non, ấu trùng phát triển thành giun trưởng thành, bám vào niêm mạc ruột và bắt đầu hút máu, gây tổn thương cho cơ thể.

Ảnh minh hoạ,

Đáng chú ý, rau sống nếu không được rửa sạch kỹ hoặc chế biến an toàn có thể trở thành "cầu nối" đưa ký sinh trùng vào cơ thể.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tự nhiên nổi bầm tím, va chạm nhẹ cũng tím tái, đau bụng kéo dài, biếng ăn, da xanh xao hoặc xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu ái toan tăng cao. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo nhiễm ký sinh trùng.

Để phòng ngừa, các loại rau lá xanh cần được rửa thật kỹ và nên chần hoặc nấu chín trước khi ăn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Sau khi chơi đất cát hoặc tiếp xúc bùn đất, trẻ không nên dùng tay cầm thức ăn ngay mà cần rửa tay sạch bằng xà phòng.Theo các bác sĩ, ăn rau sống không đồng nghĩa hoàn toàn với "lành mạnh", bởi nếu chế biến không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng vẫn có thể xảy ra.

(Theo Znews, Sức khoẻ & Đời sống)