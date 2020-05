Ái nữ nhà Minh Nhựa than thở ở cữ rất mệt: 3 ngày không không gội đầu, đều đặn nằm than, thoa nghệ, chườm muối nóng

Vì khá tung tăng sau khi sinh con nên nhiều người nghĩ rằng Minh Anh không kiêng cữ. Nhưng mới đây trong một Vlog mới của mình, con gái Minh Nhựa tiết lộ vì gia đình vẫn đi theo quan điểm truyền thống nên cô ở cữ trong khoảng thời gian 1 tháng. Ngay sau khi sinh xong, vợ chồng Minh Anh chuyển sang nhà mẹ đẻ của cô ở để được mẹ chăm sóc và học cách làm cha mẹ do cả hai còn khá trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm chăm sóc em bé và mẹ sau sinh.

Minh Anh ở cữ theo kiểu truyền thống, trong một tháng đó, Minh Anh làm tất cả những gì mà một bà đẻ ở Việt Nam thường làm. Đối với cô một tháng đó thật sự rất mệt, vất vả.

Hàng ngày, Minh Anh đều xông nước lá.

Sau đó thoa nghệ do chính tay mẹ ruột làm cho cô.

Trong 3 ngày đầu sau sinh, Minh Anh không gội đầu để tránh bị lạnh. Đây thực sự là một điều rất khó khăn với bà mẹ trẻ vì bản thân cô vốn sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm, gội.

"Nhiều người hỏi mình về bí quyết giảm cân sau sinh nhưng thực tế nguyên tháng ở cữ mình ăn rất nhiều để có sữa cho bé Tít chứ không hề ăn kiêng. Món mà mình ăn nhiều nhất trong suốt thời kỳ ở cữ chính là thịt heo, chỉ thịt heo mà thôi nên bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy ngán" - cô than thở.



Trong khi đó, ông xã đã chuẩn bị sẵn một lò than cho Minh Anh nằm hơ than.

Mẹ của Minh Anh mua một chiếc giường gỗ mới để phục vụ cho việc nằm than và chườm muối nóng của con gái.

Nằm than xong thì Minh Anh sẽ chườm muối nóng, lấy túi muối nóng chà lên bụng sau đó đeo đai nịt bụng. Theo Minh Anh, nhờ cách này mà cô đã nhanh chóng lấy lại được vòng eo thon thả sau sinh.

Trong loạt ảnh đi du lịch cùng chồng mới đây, Minh Anh tự tin diện bikini khoe dáng. Nhìn hình ảnh mới nhất của ái nữ nhà Minh Nhựa, ai cũng xuýt xoa, trầm trồ vì quá đỗi xinh đẹp, gọn gàng, như chưa từng trải qua việc sinh nở. Thậm chí, nhiều người còn khen hiện tại Minh Anh đẹp mặn mà hơn lúc còn son.