Bé gái ở Long An gần 1 tuổi nặng 19kg: Mặt tròn xoe, người nần nẫn như khúc giò, món ăn khoái khẩu là rau quả và cá

Con gái của chị Thuý An (Cần Giuộc, Long An) tên Huỳnh Ngọc Kim Ngân hiện 11 tháng tuổi. Khi mang thai, chị An ăn uống rất bình thường, ngày 3 bữa sáng, trưa, tối, bản thân chị cũng không bị ốm nghén và không thèm ăn, thế nhưng chị đã tăng thêm 36kg.

Dù sinh thường em bé nặng 3,7kg nhưng việc sinh nở của chị An khá nhẹ nhàng, sau khi nhập viện chờ tử cung mở hết, chị An lên bàn đẻ rặn bốn hơi là con chào đời. Suốt thời gian chờ sinh, bà mẹ trẻ không hề bị đau bụng như những sản phụ khác.

Tuy nhiên khi bé ra được vài phút thì chị An bị băng huyết do con to, mẹ sinh thường nên mất đến 920ml máu. Chị được các bác sĩ cầm máu rồi nằm nghỉ ngơi tại phòng hậu phẫu, 3 tiếng sau mới được gặp con.

Kim Ngân khi mới chào đời (ảnh trái) và khi được 3 tháng tuổi (ảnh phải).

Cô bé sở hữu nước da trắng, khuôn mặt tròn trĩnh, má phúng phính như bánh bao.

Chị An nuôi bé Kim Ngân bằng sữa mẹ hoàn toàn đến khi bé được 6 tháng tuổi, sau đó chị bắt đầu cho bé ăn dặm. Đến bây giờ, Kim Ngân đã có thể ăn được cơm, cháo. Hai món khoái khẩu của Kim Ngân là cá và rau, thế nhưng vì bé tăng cân khá nhanh nên chị An chỉ cho bé ăn cơm với rau là chủ yếu. Trộm vía, Kim Ngân rất thích ăn rau, trái cây, tất cả các loại rau, quả cô bé đều ăn được nhiều. Một ngày Kim Ngân vẫn bú mẹ theo nhu cầu của bé và ăn thêm 1 bữa cháo hoặc cơm rau.

Chị An kể lúc con gái được 7 tháng tuổi và mới ăn dặm, chị nấu cháo nhiều chất và thấy con ăn rất ngon nhưng tháng đó bé lên 2kg. Sau khi giảm bớt khẩu phần ăn cũng như nấu cháo rau đạm bạc hơn thì Kim Ngân tăng khoảng 1,3-1,5kg mỗi tháng.

Hiện tại, Kim Ngân nặng 19kg và cao 77cm. Cô bé rất xinh xắn, trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa, mắt to, phá phúng phính như chiếc bánh bao, chân tay nần nẫn như khúc giò.



Hàng ngày, Kim Ngân bú mẹ theo nhu cầu và ăn thêm một bữa cơm hoặc cháo với rau.

Kim Ngân biết lật khi được 5 tháng rưỡi, biết ngồi lúc 6 tháng và biết đứng dậy bám vào xe đẩy để tập đi lúc gần 10 tháng tuổi. Cô bé cũng đã mọc được 9 chiếc răng và biết nói những từ như: Đi đi, nhanh nhanh, ba, ông, bà, cơm, anh... Bố mẹ, ông bà dạy làm gì là bé cũng biết làm theo.

Bản thân chị An cũng nhận thấy tình trạng thừa cân của con nên đã đưa con đi khám. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng do bé còn nhỏ và hấp thụ tốt nên tăng cân nhanh. Khi bé lớn hơn, vận động nhiều, đi, chạy, nhảy... thì sẽ đứng cân.

Mặc dù hơi mũm mĩm một chút song Kim Ngân không bị ì ạch mà khá nhanh nhẹn, tinh nghịch: "Bé không chịu ngồi im một lúc nào mà đòi tập đi tối ngày rồi nghịch ngợm lắc qua lắc lại như con lật đật. Bé cũng rất ngoan, ngủ ngoan, ăn ngoan, ít quấy khóc, đi tiêm phòng cũng chẳng khóc tiếng nào.

Mỗi khi bé ra ngoài là mọi người rất thích, bé làm trò mi gió, tay vẫy bye bye, nhún nhảy theo nhạc nên thu hút được sự chú ý của mọi người".

Mỗi sáng Kim Ngân đều được mẹ tăng cường vận động với xe tập đi, khi lớn hơn chút nữa, cô bé sẽ được mẹ cho đi bơi.

Nói về dự định giúp con kiểm soát cân nặng để ngoại hình cân đối hơn, chị An chia sẻ sáng nào khi bé thức dậy chị cũng cho con vào xe tập đi nửa tiếng để bé vận động rồi sau đó mới cho bé ra. Bên cạnh đó, chị vẫn tiếp tục giảm khẩu phần ăn cho con, tháng vừa rồi Kim Ngân tăng thêm 1kg, so với những tháng trước là tăng ít hơn 0,5kg, như vậy là đã có hiệu quả. Ngoài ra, vì sợ con còn bé dễ sặc nước nên chị An cũng dự định một vài tháng nữa khi con lớn hơn một chút sẽ cho bé đi tập bơi.

Hy vọng rằng bé Kim Ngân sẽ hợp tác với mẹ và những dự định về việc hỗ trợ con kiểm soát cân nặng của chị An sẽ thành công.